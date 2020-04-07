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الأحد.. صرف منحة الـ500 جنيه للعمالة غير المنتظمة

٠٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٣١ م
محمد سعفان وزير القوى العاملة - صورة أرشيفية
محمد سعفان وزير القوى العاملة - صورة أرشيفية
كشف وزير القوى العاملة محمد سعفان، في بيان له، اليوم الثلاثاء، عن بدء صرف المنحة الأولى التي قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي للعمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات أزمة كورونا ومقدارها 500 جنيه، لنحو 1.5 مليون عامل غير منتظم، اعتبارا من يوم الأحد المقبل وحتى الخميس 16 أبريل الجاري، وذلك من مكاتب البريد التي سيتم تحديدها في الرسالة النصية المرسلة من وزارة القوى العاملة على رقم التليفون الشخصي لكل مستحق، وبها تاريخ ومكان صرف المنحة، لعدم تعرضهم لمخاطر الزحام، وحفاظا على سلامتهم وكرامتهم.
وقال سعفان، إنه عند استلام المنحة، سيسلم مكتب البريد المختص العامل فيزا كارت بريد (ATM) مجانا، ليصرف بموجبه المنحتين الثانية والثالثة، ليصل إجمالي المبلغ الذي سوف يحصل عليه في نهاية الشهور الثلاثة 1500 جنيه.وأشار إلى أن الوزارة مستمرة في قبول تسجيل العمالة غير المنتظمة، وذلك حتى بعد غد الخميس، تسهيلا
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نواب «25-30»: تبرعنا بـ5 آلاف جنيه من رواتبنا لمتضرري كورونا

أعلن تكتل "25 - 30" بمجلس النواب، تبرعهم بـ5 آلاف جنيه من رواتبهم بمجلس النواب منذ يوم 16 مارس الماضي، وذلك في خطاب موجه لرئيس البرلمان، لصالح المتضررين من فيروس كورونا المستجد فى المناطق والقرى الفقيرة والعمالة غير المنتظمة، مضيفا: "هذه خطوة ألزمها علينا واجبنا الإنساني والوطني حيال الدولة المصرية وشعبها الكريم لمكافحة انتشار فيروس كورونا"، مطالبا بإنشاء صندوق من تبرعات أعضاء مجلس النواب لصالح دعم المواطنين المصريين في المناطق النائية والقرى والنجوع والمناطق الفقيرة لإجراءات العلاج والوقاية وحملات التوعية في تلك القرى.
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وزير الأوقاف يشكل مجموعة لإدارة أزمة انتشار كورونا

شكل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، مجموعة إدارة أزمة بالأوقاف خاصة بالتعامل مع آثار انتشار فيروس كورونا برئاسة الشيخ جابر طايع يوسف رئيس القطاع الديني، وتضم اللجنة فى عضويتها كلا من: سمير مصطفى الشال، رئيس قطاع الخدمات المركزية، سيد محروس، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف، هشام عبد العزيز علي الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، عبد الله حسن عبد القوي مساعد الوزير لشئون المتابعة، شريف أحمد مصطفى رئيس مجلس إدارة المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، مها عقل رئيس مجلس إدارة مستشفى الدعاة.
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الأوقاف: خطة لترشيد الإنفاق بأكثر من 200 مليون جنيه

وضعت وزارة الأوقاف خطة لترشيد إنفاق أكثر من 200 مليون جنيه من إنفاقها في الربع الأخير من العام المالي الجاري 2019 - 2020، وذلك في إطار رسالتها لترشيد الإنفاق والاستهلاك وإعطائها نموذجا لما تدعو إليه من ترشيد الاستهلاك، مؤكدة أن ترشيد الإنفاق والاستهلاك سيكون من خلال ترشيد المكافآت والإثابات وإقامة الملتقيات الفكرية، وبعض الأنشطة التي تم تعليقها كالإيفاد للخارج خلال شهر رمضان، أو مكافآت الملتقيات الفكرية وإقامة المعارض واجتماعات بعض اللجان العلمية أو النوعية خلال الربع الأخير من هذا العام المالي.
الرئيس-عبد الفتاح السيسى-أعمال القمة الاستثنائية-للاتحاد الأفريقي-المخصصة لاتفاقية-التجارة الحرة القارية- وذلك بنيامي-عاصمة النيجر (1)

السيسي: يجب تخفيض أعداد العاملين دون المساس برواتبهم

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كلمة له، خلال تفقد عناصر وأطقم القوات المسلحة لمواجهة انتشار ومكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، اليوم الثلاثاء: "يجب تخفيض أعداد العاملين دون المساس برواتبهم، والدولة تسعى لتوفير السلع الاستراتيجية بأسعار مناسبة، ويجب الحفاظ على العمالة في القطاع الخاص وعدم المساس برواتبها، وأيضا تقديم تمويل للمنشآت السياحية بهدف الحفاظ على العمالة، وتخصيص منحة للعمالة غير المنتظمة المتضررة من أزمة كورونا لمدة 3 أشهر"، معلنا إجراءات اقتصادية للتخفيف عن القطاعات المختلفة جراء أزمة كورونا.
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السيسي يوجه بسرعة الكشف على العاملين والمرضى بمعهد الأورام

صرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه الحكومة بسرعة إجراء الكشف الطبي على جميع العاملين بمعهد الأورام من الأطباء وأطقم التمريض، وجميع المرضى الذين ترددوا على المعهد خلال الأسبوعين الماضيين، وكذلك حصر كافة المخالطين لأي حالات إيجابية للكشف الطبي عليهم، مع توفير الرعاية الكاملة لكافة الحالات المصابة من إجراءات طبية فورية للعزل والعلاج.
الرئيس-السيسى

السيسي يكلف برفع مكافأة أطباء الامتياز إلى 2200 جنيه شهريا

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا لدعم القطاع الصحي وتحسين الأوضاع المالية للعاملين والأطباء وأطقم التمريض، على النحو الذي يسهم في الارتقاء بمستوى خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، موضحًا أن هناك تكليفا رئاسيا برفع مكافأة أطباء الامتياز بالمستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمي، ومستشفيات جامعة الأزهر التي تصرف حاليا بما يتراوح بين 400 إلى 700 جنيه لتصبح 2200 جنيه شهريًّا، اعتبارا من خريجي كليات الطب دفعة ديسمبر 2019.
الحجر- الصحي (1)

برلماني يشيد بقرار السيسي بشأن تحمل مصاريف الحجر الصحي

أشاد النائب طارق متولى نائب السويس وعضو لجنة الصناعة بقرار الرئيس السيسي تكفل الحكومة المصرية بمصاريف الحجر الصحي للعائدين من الخارج، خاصة بعد ورود آلاف الرسائل من مصريين يطلبون العودة للبلاد بعد تفشي وباء كورونا، كلها تحمل كلمة واحدة وهي "أغيثونا"، مما يؤكد أن مسئولية الدول والحكومات تجاه شعوبهم تحدد بالأفعال لا بالأقوال، والرئيس السيسي أكد ذلك بمسئولية الأب قبل الرئيس.
الرئيس-السيسى

السيسي عن أزمة كورونا: ما تحقق جيد ويدعو للاطمئنان

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، أنه في ضوء متابعته على مدار الساعة لكل الجهود والإجراءات المتبعة لمواجهة انتشار فيروس الكورونا المستجد، يجد أن ما تحقق حتى الآن جيد، ويدعو للاطمئنان.
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