الأحد.. صرف منحة الـ500 جنيه للعمالة غير المنتظمة

٠٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٣١ م

محمد سعفان وزير القوى العاملة - صورة أرشيفية

كشف وزير القوى العاملة محمد سعفان، في بيان له، اليوم الثلاثاء، عن بدء صرف المنحة الأولى التي قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي للعمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات أزمة كورونا ومقدارها 500 جنيه، لنحو 1.5 مليون عامل غير منتظم، اعتبارا من يوم الأحد المقبل وحتى الخميس 16 أبريل الجاري، وذلك من مكاتب البريد التي سيتم تحديدها في الرسالة النصية المرسلة من وزارة القوى العاملة على رقم التليفون الشخصي لكل مستحق، وبها تاريخ ومكان صرف المنحة، لعدم تعرضهم لمخاطر الزحام، وحفاظا على سلامتهم وكرامتهم.

وقال سعفان، إنه عند استلام المنحة، سيسلم مكتب البريد المختص العامل فيزا كارت بريد (ATM) مجانا، ليصرف بموجبه المنحتين الثانية والثالثة، ليصل إجمالي المبلغ الذي سوف يحصل عليه في نهاية الشهور الثلاثة 1500 جنيه.وأشار إلى أن الوزارة مستمرة في قبول تسجيل العمالة غير المنتظمة، وذلك حتى بعد غد الخميس، تسهيلا