سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

إصابة 11 نائبا في البرلمان الإيراني بوباء «كورونا»

٠٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٥٥ م
برلمان إيران - صورة أرشيفية
برلمان إيران - صورة أرشيفية
أعلن عضو الهيئة الرئاسية في مجلس الشورى الإيراني علي أكبر رنجبر، اليوم الثلاثاء، أن نتائج الفحص لاختبار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) جاءت إيجابية لـ11 نائبا، وفي وقت سابق اليوم، عقد البرلمان الإيراني أول اجتماع له منذ انتشار الفيروس بحضور ثلثي النواب، وذلك عبر اتباع إرشادات صحية، إلا أن النواب لم يلتزموا بالمسافات الواجب التقيد بها خلال الجلوس، وترأس الاجتماع مسعود بزشكيان النائب الأول لرئيس البرلمان، الذي انتقد تغيب مسؤولي الحكومة عن الاجتماع، فيما تغيب رئيس البرلمان علي لاريجاني، لإصابته بفيروس كورونا.
وقال بزشكيان مخاطبا مساعد الرئيس: "أبلغ الحكومة لكي تشارك في الاجتماع، فالساعة تقارب العاشرة ولم يحضر بعد السيد نوبخت، والشوارع خالية، تصرف الحكومة غير سليم وكأنها لم تأخذ اجتماعنا هذا على محمل الجد". وتجمع نواب داخل قاعة البرلمان معترضين على تغيب مسؤولي الحكومة، فيما طلب منهم نائب رئيس البرلمان العودة
اقرأ المزيد
منظمة الصحة العالمية

الصحة العالمية: يوجد نقص في أجهزة التنفس حول العالم

أكد الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمى لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، خلال مؤتمر صحفي عقده المكتب الإقليمي للمنظمة، اليوم الثلاثاء، أن هناك نقصا في أجهزة التنفس حول العالم، وأن المنظمة في جينف تعمل بشكل كبير للحصول على هذه الأجهزة بالتعاون مع الدول التي تنتجها ليتم توزيعها على الدول حسب الاحتياجات لضمان الحصول عليها، مشيرا إلى أن الرؤية التي حددتها منظمة الصحة العالمية بشرق المتوسط لنفسها هي "الصحة للجميع وبالجميع"ـ ما يتطلب لتحقيق هذا الهدف النبيل العمل من خلال عدة آليات.
حج-وعمرة (1)

إيران تعلن احتمال تعليق إيفاد حجاجها هذا العام

أعلن رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية علي رضا رشيديان، اليوم الثلاثاء، احتمالية تعليق إيفاد قوافل الحج الإيرانية إلى الديار المقدسة هذا العام بسبب استمرار وباء كورونا، قائلا: "نأمل في تراجع حدة وباء كورنا مع بداية موسم الصيف، لكننا في نفس الوقت أعددنا أنفسنا لظروف وسيناريوهات مختلفة، واستنادا إلى مذكرة التفاهم الموقعة مع السعودية، فإن الجمهورية الإسلامية ستوفد خلال موسم الحج المقبل 87 ألفا و550 فردا، ما بين حاج وطواقم الخدمة"، وذلك حسبما نقلت وكالة "فارس" الإيرانية.
مجلس الامن

الخميس.. مجلس الأمن الدولي يجتمع لمناقشة أزمة كورونا

يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة بشأن فيروس كورونا المستجد، الخميس المقبل، في أول اجتماع له بشأن الوباء الذي ربما يؤثر على الأمن الدولي، وأعلنت جمهورية الدومنيكان الرئيس الحالي للمجلس، أمس الإثنين، أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، سيطلع أعضاء المجس الـ15 على الأوضاع، خلال اجتماع مغلق عبر الإنترنت. وطالبت ألمانيا و8 دول أخرى من أعضاء المجلس بعقد الاجتماع، وفقا لمعلومات اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية. وقال دبلوماسيون إن الصين بشكل خاص بدت متشككة تجاه الاجتماع، مشيرة إلى مخاوف من إمكانية أن تشير الدول بأصابع الاتهام إلى بكين.
اسرائيل

إغلاق كامل في إسرائيل أثناء عطلة عيد الفصح

تبدأ في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء، حالة الإغلاق التام في إسرائيل وحتى نهاية احتفالات عيد الفصح صباح يوم الجمعة المقبل في إطار الجهود المبذولة لوقف تفشي فيروس كورونا المستجد، وسيدخل القرار حيز التنفيذ، عند الساعة الرابعة من عصر اليوم الثلاثاء، حتى صباح يوم الجمعة على أقل تقدير، وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال بنيامين نتنياهو، إن الأوضاع في البلاد تتجه نحو الأفضل بفعل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها حكومته. وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 59 حالة، و9 آلاف و6 مصابين.
اقرأ المزيد من الأخبار
حج-وعمرة (1)

إيران تعلن احتمال تعليق إيفاد حجاجها هذا العام

أعلن رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية علي رضا رشيديان، اليوم الثلاثاء، احتمالية تعليق إيفاد قوافل الحج الإيرانية إلى الديار المقدسة هذا العام بسبب استمرار وباء كورونا، قائلا: "نأمل في تراجع حدة وباء كورنا مع بداية موسم الصيف، لكننا في نفس الوقت أعددنا أنفسنا لظروف وسيناريوهات مختلفة، واستنادا إلى مذكرة التفاهم الموقعة مع السعودية، فإن الجمهورية الإسلامية ستوفد خلال موسم الحج المقبل 87 ألفا و550 فردا، ما بين حاج وطواقم الخدمة"، وذلك حسبما نقلت وكالة "فارس" الإيرانية.
البرلمان-الايراني

برلمان إيران يعقد أول جلساته بعد كورونا دون مسافات

عقد البرلمان الإيراني أول اجتماع له منذ انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) بحضور ثلثي النواب، وذلك عبر اتباع إرشادات صحية، إلا أن النواب لم يلتزموا بالمسافات الواجب التقيد بها خلال الجلوس، وترأس الاجتماع مسعود بزشكيان النائب الأول لرئيس البرلمان، الذي انتقد تغيب مسؤولي الحكومة عن الاجتماع، فيما تغيب رئيس البرلمان علي لاريجاني، لإصابته بفيروس كورونا، وشارك في الاجتماع من جانب الحكومة مساعد الرئيس الإيراني للشؤون البرلمانية حسين علي أميري، ورئيس جمعية الهلال الأحمر كريم همتي.
سجن

خوفا من كورونا.. إصابة 14 سجينا في تمرد بإيران

أصيب ما لا يقل عن 14 سجينا إيرانيا في سجن عادل أدآباد في مدينة شيراز، مساء أمس الأحد، إثر تمرد السجناء تخوفا من الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وقال حيدر آسيابي المدعي العام في محافظة شيراز، إن التمرد حدث في 3 زنزانات، وأن أضرارا لحقت ببعض الحواجز، ولم يتمكن أي من السجناء من الفرار وذلك بعد تدخل قوات من الشرطة والأمن، مضيفا أن الأوضاع في السجن الآن تحت السيطرة. ونشر ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات لانتشار كثيف للقوات الخاصة في محيط السجن.
فيروس- كورونا (11)

إصابة رضيع عمره شهر بفيروس "كورونا" في إيران

أعلن رئيس جامعة العلوم الطبية في إيران بمدينة جنابادى جنوب اقليم خراسان رضوى، جواد باذلى، عن إصابة رضيع يبلغ من العمر 35 يوما، بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وجاءت نتيجة فحوصه ايجابية للمرض بعد ظهور أعراض الاصابة عليه، وتم نقله للمستشفى. ووفقا لوكالة "تسنيم"، قال باذلي أن الإصابة بكورونا فى هذا العمر نادرة، لافتا إلى إصابة طفل أيضا يبلغ من العمر 3 سنوات فى منطقة جناباد وتماثله للشفاء. وكانت وزارة الصحة أعلنت أمس، ارتفاع عدد إجمالي الوفيات إلى 2517 شخصا بعد أن سجلت طهران 139 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]