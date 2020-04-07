إصابة 11 نائبا في البرلمان الإيراني بوباء «كورونا»

٠٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٥٥ م

برلمان إيران - صورة أرشيفية

أعلن عضو الهيئة الرئاسية في مجلس الشورى الإيراني علي أكبر رنجبر، اليوم الثلاثاء، أن نتائج الفحص لاختبار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) جاءت إيجابية لـ11 نائبا، وفي وقت سابق اليوم، عقد البرلمان الإيراني أول اجتماع له منذ انتشار الفيروس بحضور ثلثي النواب، وذلك عبر اتباع إرشادات صحية، إلا أن النواب لم يلتزموا بالمسافات الواجب التقيد بها خلال الجلوس، وترأس الاجتماع مسعود بزشكيان النائب الأول لرئيس البرلمان، الذي انتقد تغيب مسؤولي الحكومة عن الاجتماع، فيما تغيب رئيس البرلمان علي لاريجاني، لإصابته بفيروس كورونا.

وقال بزشكيان مخاطبا مساعد الرئيس: "أبلغ الحكومة لكي تشارك في الاجتماع، فالساعة تقارب العاشرة ولم يحضر بعد السيد نوبخت، والشوارع خالية، تصرف الحكومة غير سليم وكأنها لم تأخذ اجتماعنا هذا على محمل الجد". وتجمع نواب داخل قاعة البرلمان معترضين على تغيب مسؤولي الحكومة، فيما طلب منهم نائب رئيس البرلمان العودة