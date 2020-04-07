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تحسن مؤشرات سلامة الطيران قبل «كورونا»

تحرير:أميرة إبراهيم ٠٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٥٧ م
الإياتا - صورة أرشيفية
الإياتا - صورة أرشيفية
في مواصلة لدوره في مراقبة كل مناحي نشاط الطيران حتى رغم توقف النشاط بسبب تفشي كورونا أصدر الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" تقريره السنوي للسلامة لعام 2019، والذي أظهرت نتائجه تحسنا في مستويات السلامة لشركات الطيران بالمقارنة مع العام 2018.
وأظهر التقرير تحسن جميع المؤشرات بالمقارنة مع العام 2018 وإلى معدل المؤشرات خلال الأعوام 2014 - 2018، حيث سجلت 53 حادثا مقابل 62 حادثا في 2018 و63.2 حادثا في السنوات الأربع السابقة.وفي مستهل تعليقه على التقرير، أكد ألكساندر دو جونياك المدير العام والرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي: "إن صحة
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مجلس-النواب (1)

نواب «25-30»: تبرعنا بـ5 آلاف جنيه من رواتبنا لمتضرري كورونا

أعلن تكتل "25 - 30" بمجلس النواب، تبرعهم بـ5 آلاف جنيه من رواتبهم بمجلس النواب منذ يوم 16 مارس الماضي، وذلك في خطاب موجه لرئيس البرلمان، لصالح المتضررين من فيروس كورونا المستجد فى المناطق والقرى الفقيرة والعمالة غير المنتظمة، مضيفا: "هذه خطوة ألزمها علينا واجبنا الإنساني والوطني حيال الدولة المصرية وشعبها الكريم لمكافحة انتشار فيروس كورونا"، مطالبا بإنشاء صندوق من تبرعات أعضاء مجلس النواب لصالح دعم المواطنين المصريين في المناطق النائية والقرى والنجوع والمناطق الفقيرة لإجراءات العلاج والوقاية وحملات التوعية في تلك القرى.
محمد-مختار-جمعة-وزير-الاوقاف-04

وزير الأوقاف يشكل مجموعة لإدارة أزمة انتشار كورونا

شكل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، مجموعة إدارة أزمة بالأوقاف خاصة بالتعامل مع آثار انتشار فيروس كورونا برئاسة الشيخ جابر طايع يوسف رئيس القطاع الديني، وتضم اللجنة فى عضويتها كلا من: سمير مصطفى الشال، رئيس قطاع الخدمات المركزية، سيد محروس، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف، هشام عبد العزيز علي الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، عبد الله حسن عبد القوي مساعد الوزير لشئون المتابعة، شريف أحمد مصطفى رئيس مجلس إدارة المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، مها عقل رئيس مجلس إدارة مستشفى الدعاة.
محمد-مختار-جمعة-وزير-الاوقاف-01

الأوقاف: خطة لترشيد الإنفاق بأكثر من 200 مليون جنيه

وضعت وزارة الأوقاف خطة لترشيد إنفاق أكثر من 200 مليون جنيه من إنفاقها في الربع الأخير من العام المالي الجاري 2019 - 2020، وذلك في إطار رسالتها لترشيد الإنفاق والاستهلاك وإعطائها نموذجا لما تدعو إليه من ترشيد الاستهلاك، مؤكدة أن ترشيد الإنفاق والاستهلاك سيكون من خلال ترشيد المكافآت والإثابات وإقامة الملتقيات الفكرية، وبعض الأنشطة التي تم تعليقها كالإيفاد للخارج خلال شهر رمضان، أو مكافآت الملتقيات الفكرية وإقامة المعارض واجتماعات بعض اللجان العلمية أو النوعية خلال الربع الأخير من هذا العام المالي.
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السيسي: يجب تخفيض أعداد العاملين دون المساس برواتبهم

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كلمة له، خلال تفقد عناصر وأطقم القوات المسلحة لمواجهة انتشار ومكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، اليوم الثلاثاء: "يجب تخفيض أعداد العاملين دون المساس برواتبهم، والدولة تسعى لتوفير السلع الاستراتيجية بأسعار مناسبة، ويجب الحفاظ على العمالة في القطاع الخاص وعدم المساس برواتبها، وأيضا تقديم تمويل للمنشآت السياحية بهدف الحفاظ على العمالة، وتخصيص منحة للعمالة غير المنتظمة المتضررة من أزمة كورونا لمدة 3 أشهر"، معلنا إجراءات اقتصادية للتخفيف عن القطاعات المختلفة جراء أزمة كورونا.
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طائرة

طيران الخليج تستأنف رحلات الترانزيت عبر مطار البحرين

أعلنت شركة طيران الخليج البحرينية، اليوم السبت، عودة رحلات الترانزيت للركاب عبر مطار البحرين الدولي منوهة بأن دخول البلاد يقتصر على المواطنين والمقيمين في فترة تفشي فيروس كورونا، وجاء إعلان قرار الشركة عبر حسابها على تويتر، والذي قالت فيه: "امتثالا للوائح الجديدة الصادرة عن شؤون الطيران المدني البحرينية، نرحب بالركاب العابرين من خلال مطار البحرين الدولي، لا يزال الوصول إلى البحرين مقصورا على المواطنين والمقيمين"، في سياق متصل، صرح اتحاد النقل الجوي الدولي "إياتا"، أن شركات الطيران تواجه أزمة سيولة.
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«السياحة والطيران العربي» يخسر 46 مليار دولار بسبب كورونا

ذكر تقرير مشترك للمنظمة العربية للسياحة والمنظمة العربية للطيران المدني والاتحاد العربي للنقل الجوي، أن قطاعي السياحة والطيران المدني العربي خسرا حوالي 46 مليار دولار، منذ بداية العام وحتي نهاية شهر مارس الماضي، بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
إياتا

الخسائر تواصل الصعود.. إيرادات الطيران تنخفض 44% بسبب تعليق السفر

على خلفية تواصل آثار وتداعيات تفشي فيروس كورونا على نشاط النقل الجوي، واصل الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" تحديث تحليلات الإيرادات وقدر هبوطها جراء التشديدات الكبيرة على السفر وتوقعات بركود عالمي جديد، إلى نحو 252 مليار دولار أو ما يعادل 44% أقل بالمقارنة مع العام 2019، وذلك في حال استمر هذا المشهد لمدة ثلاثة أشهر فقط ليتبعها انتعاش اقتصادي تدريجي حتى نهاية العام الجاري.
طائرة- مصر -للطيران (2)

بسبب كورونا..وزارة الطيران: إلغاء العمل بنظام البصمة

أصدرت وزارة الطيران المدني، بيانا مساء اليوم، قالت فيه، إنه في إطار استمرار الجهود الاحترازية التي تنتهجها الوزارة وشركاتها التابعة ضمن الخطة الوقائية الشاملة التي تتبناها الدولة المصرية لإتباع التدابير الوقائية من فيروس كورونا المستجد، وذلك بتعقيم جميع المباني والمنشأت من أجل ضمان السلامة الصحية لجميع العاملين بقطاع الطيران المدني، مشيره إلى أنه استمرت لليوم الثالث حملة التعقيم والتطهير الموسعة لتشمل كلا من: مبنى سلطة الطيران المدني المصري، والشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، وذلك بتعقيم جميع المداخل والمخارج وكافة القطاعات و الإدارات.
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