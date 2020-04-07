تحسن مؤشرات سلامة الطيران قبل «كورونا»

تحرير:أميرة إبراهيم ٠٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٥٧ م

الإياتا - صورة أرشيفية

في مواصلة لدوره في مراقبة كل مناحي نشاط الطيران حتى رغم توقف النشاط بسبب تفشي كورونا أصدر الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" تقريره السنوي للسلامة لعام 2019، والذي أظهرت نتائجه تحسنا في مستويات السلامة لشركات الطيران بالمقارنة مع العام 2018.

وأظهر التقرير تحسن جميع المؤشرات بالمقارنة مع العام 2018 وإلى معدل المؤشرات خلال الأعوام 2014 - 2018، حيث سجلت 53 حادثا مقابل 62 حادثا في 2018 و63.2 حادثا في السنوات الأربع السابقة.وفي مستهل تعليقه على التقرير، أكد ألكساندر دو جونياك المدير العام والرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي: "إن صحة

وأظهر التقرير تحسن جميع المؤشرات بالمقارنة مع العام 2018 وإلى معدل المؤشرات خلال الأعوام 2014 - 2018، حيث سجلت 53 حادثا مقابل 62 حادثا في 2018 و63.2 حادثا في السنوات الأربع السابقة.



وفي مستهل تعليقه على التقرير، أكد ألكساندر دو جونياك المدير العام والرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي: "إن صحة وسلامة الركاب وأطقم الطيران تعد أولوية قصوى لدى قطاع النقل الجوي، ويؤكد التقرير أنه على الرغم من القطاع يواجه في الوقت الحالي أزمة غير مسبوقة له، إلى أننا ملتزمون في جعل القطاع أكثر سلامة".



وأضاف دو جونياك: "تشير نتائج التقرير إلى أنه من الممكن لأي مسافر السفر يوميا ولمدة 535 عاما، قبل أن يتعرض إلى حادث مميت، ونحن نعلم أن حادث واحد مميت يعد خسارة كبيرة بالنسبة لنا وينجم عنه مأساة كبيرة، كما نستخلص منها دروس كثيرة لجعل القطاع أكثر أمانا".



وبالنسبه لحوادث الطائرات النفاثة حسب المنطقة (لكل مليون رحلة)، تظهر المؤشرات في 2019 تحسنا ملحوظا بالنسبة لكل المناطق والمقارنة مع السنوات الخمس السابقة، حيث تلاشت الحوادث في أغلب المناطق أو انخفضت للنصف باستثناء أوروبا التي ارتفعت فيها من 1.08% إلى 2.21%.



أما حوادث الطائرات التوربينية حسب المنطقة (لكل مليون رحلة)، فتظهر المؤشرات في 2019 تحسنا ملحوظا ما عدا منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بالنسبة لكل المناطق والمقارنة مع السنوات الخمس السابقة، حيث ارتفعت من 0.26% إلى 1.32%.



معايير "إياتا" لتدقيق السلامة التشغيلية (IOSA):



أظهرت جميع المؤشرات لعام 2019 لمعدل حوادث شركات الطيران المسجلة في قائمة "إياتا" لتدقيق السلامة التشغيلية تحسنا بواقع الضعف بالمقارنة مع الطائرات غير المسجلة (0.92 مقابل 1.63)، كما سجل العام 2019 تحسنا أكثر من مرتين ونصف المرة بالمقارنة مع معدل فترة الخمس سنوات السابقة (1.03 مقابل 2.71)، حيث يتعين على جميع أعضاء الاتحاد الالتزام بضوابط IOSA، وهناك 439 شركة طيران مسجلة من بينها 139 غير أعضاء في الاتحاد الدولي للنقل الجوي.



وتقيس معايير خطر الحوادث تعرض المسافرين أو أطقم الطيران إلى حوادث مميتة بدون أي ناجين، حيث لا يتم احتساب خطر الوفاة بحسب حجم الطائرة أو عدد الوفيات، بل حسب عدد الوفيات بالنسبة لجميع ركاب الطائرة، وتحسب هذه المعايير لكل مليون رحلة، حيث تشير نتائج العام 2019 إلى أنه يمكن لأي مسافر السفر 535 سنة بشكل يومي حتى يتعرض لحادث مميت، وبشكل وسطي، يتعين على المسافر السفر بشكل يومي لأكثر من 29,586 سنة حتى يتعرض لحادث مميت بنسبة 100%.



