ضبط سائق بـ330 طربة حشيش: دوري التوصيل فقط

تحرير:محمد مجلي ٠٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:٠٢ م

حشيش - صورة أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسكندرية، من إحباط محاولة توزيع شحنة كبيرة من المخدرات بعد ضبط سائق، بحوزته نحو 330 طربة حشيش، بوزن نحو 33 كيلوجراما، بدائرة قسم شرطة العامرية أول، بغرب المحافظة، وذلك بمعرفة أحد الأكمنة، وتبين أنه كان يعتزم توزيع المخدرات على عملائه لتوزيعها على زبائنهم مستهدفين فئة الشباب، وذلك استغلالا لمناسبة أعياد الربيع وشم النسيم، بينما أقر المتهم بأن المضبوطات لصاحب السيارة وصاحب محل أكسسوارات بمحافظة أسيوط وانه حضر الإسكندرية لتوزيعها فقط.

بدأت الواقعة بتلقى اللواء سامي غنيم مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة العامرية أول، يفيد بتمكن قوة أمنية تابعة للقسم من ضبط سائق، مقيم بمحافظة أسيوط بحوزته 330 طربة حشيش، حال استقلاله سيارة نصف نقل، بالإضافة إلى مبلغ مالي كبير وهاتف محمول.تم اقتياد المتهم إلى قسم شرطة العامرية

بدأت الواقعة بتلقى اللواء سامي غنيم مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة العامرية أول، يفيد بتمكن قوة أمنية تابعة للقسم من ضبط سائق، مقيم بمحافظة أسيوط بحوزته 330 طربة حشيش، حال استقلاله سيارة نصف نقل، بالإضافة إلى مبلغ مالي كبير وهاتف محمول.



تم اقتياد المتهم إلى قسم شرطة العامرية أول لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث أشار خلال التحقيقات إلى أنه المخدرات التي كانت بحوزته ملك صاحب السيارة والذي يملك محل إكسسوارات في محافظة أسيوط، وأنه دوره ينحصر في التوصيل فقط لأحد عملائه بالإسكندرية، واعترف بأن المبلغ المالي الذي كان بحوزته نتيجة الاتجار في المواد المخدرة، وأن الهاتف المحمول للإتصال بعملائه.



تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة أصدرت قرارا بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على السيارة والمضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي لفحصها وسرعة ضبط المتهم صاحب السيارة.





