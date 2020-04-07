جريمة

ضبط سائق بـ330 طربة حشيش: دوري التوصيل فقط

تحرير:محمد مجلي ٠٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:٠٢ م
حشيش - صورة أرشيفية
حشيش - صورة أرشيفية
تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسكندرية، من إحباط محاولة توزيع شحنة كبيرة من المخدرات بعد ضبط سائق، بحوزته نحو 330 طربة حشيش، بوزن نحو 33 كيلوجراما، بدائرة قسم شرطة العامرية أول، بغرب المحافظة، وذلك بمعرفة أحد الأكمنة، وتبين أنه كان يعتزم توزيع المخدرات على عملائه لتوزيعها على زبائنهم مستهدفين فئة الشباب، وذلك استغلالا لمناسبة أعياد الربيع وشم النسيم، بينما أقر المتهم بأن المضبوطات لصاحب السيارة وصاحب محل أكسسوارات بمحافظة أسيوط وانه حضر الإسكندرية لتوزيعها فقط.
بدأت الواقعة بتلقى اللواء سامي غنيم مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة العامرية أول، يفيد بتمكن قوة أمنية تابعة للقسم من ضبط سائق، مقيم بمحافظة أسيوط بحوزته 330 طربة حشيش، حال استقلاله سيارة نصف نقل، بالإضافة إلى مبلغ مالي كبير وهاتف محمول.تم اقتياد المتهم إلى قسم شرطة العامرية
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مشاجرة - أرشيفية

قتل وسحل ورعب.. كواليس جريمة «في عز الضهر» ببولاق

مؤشرات ضبط الوقت كانت تشير إلى الثانية عشر ظهر أمس الإثنين، حركة المارة متوسطة بشارع الملكة المتفرع من شارع العشرين بحي فيصل ذو الكثافة السكانية المرتفعة بمحافظة الجيزة، الأجواء بدت مألوفة، أصحاب المحلات يشكون تراجع عملية البيع والشراء، الموظفون يعمدون إلى شراء متطلبات البيت قبل ساعات حظر تحرك المواطنين لكنها دقائق معودوة تبدلت معها الأمور 180 درجة، مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، فجاءت البداية بطلق خرطوش استقر في رقبة شاب ليفتك أشقاءه بأحد المتهمين في مشهد أقرب إلى "فيلم أكشن".
المرور‎ (1)

إحالة 25 سائق للنيابة لتعاطيهم المخدرات خلال القيادة

تواصل أجهزة الأمن شن حملاتها المرورية، على الطرق الرئيسية والسريعة، لتحقيق الانضباط المروري، وضبط المخالفات المرورية المتنوعة من قيادة بدون رخصة، وقيادة مركبات دون لوحات معدنية، خاصة الدراجات النارية، لإمكان استخدامها في سرقات أو جرائم أخرى تضر بالأمن العام، كما أخضعت الإدارة العامة للمرور، عددا من السائقين للاختبار العشوائي لتعاطي المواد المخدرة، وذلك للتصدي لجرائم القيادة تحت تأثير المخدر، ونجحت الحملة على مدار 24 في ضبط 3 آلاف و790 مخالفة مرورية، حررت بها محاضر وأحالتها للنيابات المختصة للتحقيق.
عدادا-كهرباء (1)

ضبط 9 آلاف قضية سرقة تيار كهربائي في 24 ساعة

تشن أجهزة الأمن حملات مكثفة، لضبط جرائم سرقة التيار الكهربائي، التي من شأنها أن تضر بالبنية التحتية لشبكات الكهرباء، بسبب التدخلات والوصلات المسروقة، علاوة على خطورة التسبب فى صعق للمواطنين أو حرائق، بسبب الطاقات الزائدة غير المحسوبة على المحولات، علاوة على الوصلات غير الشرعية وغير الآمنة وما تسببه من كوارث، ونجحت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، على مدار 24 ساعة في ضبط مئات وقائع سرقة التيار الكهربائي، بحصيلة قاربت 9 آلاف قضية على مستوى كافة مديريات الأمن.
بلطجة-مشاجرة-سلاح-نارى-فرد-خرطوش

حبس 3 مسجلين روعوا الأهالي بمشاجرة في مصر الجديدة

أصوات عراك شديدة، ودوي إطلاق رصاص، وحالة من الكر والفر شهدها ميدان تريومف بمنطقة مصر الجديدة، ما تسبب في حالة من الذعر والفزع بين الأهالي، ودفع أحدهم لتشغيل كاميرا هاتفه المحمول، وتسجيل وقائع العنف والبلطجة التي يشهدها الميدان، ثم رفع الفيديو على موقع "فيسبوك"، موجها استغاثة إلى الأجهزة الأمنية للتصدي لأعمال العنف والبلطجة التي روعت الأهالي وأثارت قلقهم، وكانت الاستجابة سريعة من أجهزة الأمن التي نجحت في تحديد هوية المتهمين والقبض عليهم.
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حبس-كلابشات

عاطل يقتحم 4 كمائن ويصيب ضابط و3 شرطيين بالإسكندرية

اقتحم عاطل 4 كمائن أمنية في أثناء فترة حظر التجوال، بسيارة مسروقة في محاولة للهرب وتسبب في إصابة 4 أفراد من الشرطة بينهم ضابط و3 أفراد من القوات وذلك بالكيلو 57 بدائرة قسم شرطة برج العرب، بغرب محافظة الإسكندرية. وبدأت الواقعة بتلقي اللواء سامي غنيم مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من إدارة المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ بإصابة ضابط و3 شرطيين أثناء تصادف وجودهم في الكمين، إلا أن القوات تمكنت من ملاحقته وضبطه بدائرة قسم شرطة برج العرب.
ضبط-حشيش

سقوط عاطل بـ40 طربة حشيش في الإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية ورجال مكافحة المخدرات بمديرية أمن الإسكندرية، اليوم الأربعاء، من ضبط عاطل في العقد الرابع من العمر، لحيازته نحو 40 طربة من مخدر الحشيش وزنت نحو 4 كيلو جرام، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة معه، حيث بدأت الواقعة بتلقي اللواء سامي غنيم، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطاراً من ضباط الادارة العامة لمكافحة المخدرات، يفيد بورود معلومات سرية تكشف قيام عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة برج العرب، لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة.
حبس-متهمين-ارشيفية

خالفوا قرار الحظر.. إخلاء سبيل 21 من أصحاب المحال بالإسكندرية

حررت الجهات الأمنية نحو 21 محضرًا مخالفًا لـ21 من أصحاب المحال التجارية خرقوا قرار غلق المحال التجارية في تمام الخامسة مساء، التزاما بقرار حظر التجوال، من السابعة مساءً وحتى السادسة صباحًا والذي تفرضه الدولة في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، المستجد كوفيد 19، فيما أصدر وكيل النائب العام، رئيس نيابة شرق الإسكندرية الكلية، مساء اليوم الأربعاء قرارا بإخلاء سبيل 14 شخصا بكفالات مالية تبلغ 4 آلاف جنيه على ذمة القضية.
حادث- تصادم- بور-سعيد (3)

مصرع اثنين وإصابة آخر في حادث تصادم بالإسكندرية

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب آخر، اليوم السبت، أثر وقوع حادث تصادم على طريق النهضة بالعامرية بغرب محافظة الإسكندرية، نتيجة اصطدام سيارة بدراجة بخارية "تروسيكل"، مما تسبب فى تعطل ووقف الحركة المرورية، وتكدس مروري كبير على الطريق، وتم إبلاغ الجهات الأمنية بتفاصيل الحادث، والتي دفعت بقواتها وسيارات الحماية المدنية والإسعاف لنقل المتوفيين لمشرحة كوم الدكة لبدء استخراج تصاريح الدفن، وتم نقل الشخص المصاب إلى مستشفى العامرية العام لتلقي العلاج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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