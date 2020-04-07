فرض الحجر الصحي على 13 منطقة في أربيل بسبب «كورونا»

٠٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:٠٨ م

أربيل - صورة أرشيفية

أعلنت المديرية العامة للصحة بمحافظة أربيل في كردستان العراق فرض الحجر الصحي على 13 منطقة بنطاق المحافظة، جراء تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وقال المدير العام لصحة أربيل الدكتور دلوفان حسن، في تصريحات نقلتها الوكالة العراقية الوطنية للأنباء، اليوم الثلاثاء، إن عدد حالات الإصابة بكورونا في المحافظة بلغ 138 حالة، وأن هناك 22 حالة تم شفاؤها، فيما لا تزال هناك 118 حالة إصابة تخضع للرعاية الطبية، في 4 مستشفيات بمدينة أربيل، مضيفا أن عدد المواطنين الذين دخلوا مراكز العزل الصحي بلغ 3 آلاف و95 شخصا، ولايزال هناك 679 شخصا في مراكز العزل الصحي.

في سياق متصل، أعلنت صحة النجف تماثل 8 مصابين بفيروس كورونا للشفاء، ومغادرتهم المستشفى، بعد التأكد من شفائهم بشكل تام، فيما أعلنت وزارة الصحة العراقية، أمس الإثنين، عن تسجيل 70 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما أشارت إلى تسجيل 65حالة شفاء تام. وذكرت الوزارة، في بيان لها، أن مختبرات وزارة الصحة والبيئة