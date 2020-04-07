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فرض الحجر الصحي على 13 منطقة في أربيل بسبب «كورونا»

٠٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:٠٨ م
أربيل - صورة أرشيفية
أربيل - صورة أرشيفية
أعلنت المديرية العامة للصحة بمحافظة أربيل في كردستان العراق فرض الحجر الصحي على 13 منطقة بنطاق المحافظة، جراء تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وقال المدير العام لصحة أربيل الدكتور دلوفان حسن، في تصريحات نقلتها الوكالة العراقية الوطنية للأنباء، اليوم الثلاثاء، إن عدد حالات الإصابة بكورونا في المحافظة بلغ 138 حالة، وأن هناك 22 حالة تم شفاؤها، فيما لا تزال هناك 118 حالة إصابة تخضع للرعاية الطبية، في 4 مستشفيات بمدينة أربيل، مضيفا أن عدد المواطنين الذين دخلوا مراكز العزل الصحي بلغ 3 آلاف و95 شخصا، ولايزال هناك 679 شخصا في مراكز العزل الصحي.
في سياق متصل، أعلنت صحة النجف تماثل 8 مصابين بفيروس كورونا للشفاء، ومغادرتهم المستشفى، بعد التأكد من شفائهم بشكل تام، فيما أعلنت وزارة الصحة العراقية، أمس الإثنين، عن تسجيل 70 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما أشارت إلى تسجيل 65حالة شفاء تام. وذكرت الوزارة، في بيان لها، أن مختبرات وزارة الصحة والبيئة
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دمشق

دمشق قلقة حيال انتشار «كورونا» بسبب السياحة الدينية

أكد وزير الصحة السوري نزار يازجي، أن بلاده تتفق مع منظمة الصحة العالمية في مخاوفها من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في سوريا باعتبارها مقصداً للسياحة الدينية، مضيفا أنه لا يمكن إعطاء تطمينات لمجرد أن عدد الإصابات المسجلة حتى اليوم قليل، نظرا لدخول أشخاص إلى البلاد بشكل غير شرعي وقد يكونون مصابين أو مخالطين لمرضى، وتجري متابعتهم عبر فرق الترصد. وعلقت سوريا السياحة بشكل عام وأوقفت استقبال الوفود السياحية، منذ شهر مارس الماضي، بينما يجري العمل على ضبط المناطق التي يوجد فيها أماكن للسياحة الدينية.
تونس (2)

تونس تسجل 22 إصابة جديدة بوباء «كورونا»

أعلنت وزارة الصحة التونسية، اليوم الثلاثاء،عن تسجيل 22 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ليصل إجمالي الإصابات إلى 596 حالة، وحذر وزير الصحة التونسي عبد اللطيف المكي، في منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، من تفش سريع للمرض، الذي قتل 22 شخصا في تونس، وفق الإحصائيات الرسمية، قائلا إن تونس بصدد فقدان ما أسست له سابقا في حربها على فيروس كورونا بسبب انفلات الحجر الصحي العام من قبل فئة من الناس، وتمنع من ثبت لديهم الإصابة بكورونا عن الذهاب إلى المستشفيات ومراكز الإقامة، وهو ما يهدد باحتمال انتشار سريع للمرض.
فيروس- كورونا (8)

السودان يسجل إصابتين جديدتين بوباء «كورونا»

أعلنت وزارة الصحة الاتحادية في السودان، في تقرير لها، اليوم الثلاثاء، تسجيل إصابتين جديدتين في ولاية الخرطوم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، ليرتفع تعداد المصابين بالمرض إلى 14 شخصا، دون تسجيل وفيات جديدة عدا حالتي الوفاة التي سبق الإعلان عنهما، مشيرة إلى أن الحالة رقم 13 هو سوداني في السبعينيات من العمر، ليس لدية تاريخ سفر ولا سجل مخالطة لشخص مصاب، أما الحالة 14 فهي لسوداني في الأربعينيات من العمر، وقد خالط شخصا قادما من خارج البلاد، وذلك بحسب ما نقله موقع "سكاي نيوز" بالعربية.
جيش-الجزائر

كبار ضباط جيش الجزائر يتبرعون برواتبهم بسبب كورونا

قرر كبار ضباط الجيش في الجزائر التبرع بشهر من رواتبهم، ضمن المبادرات الرامية للمساهمة في وقف والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في البلاد، وجاء في بيان صادر عن وزارة الدفاع الجزائرية: "مساهمة من أفراد الجيش الوطني الشعبي في الجهود الوطنية الرامية للحد من تداعيات الأزمة الصحية على الجبهة الاجتماعية وعلى مستوى معيشة المواطنين عموما جراء جائحة كورونا المستجد، ارتأى الضباط العمداء والضباط السامون للجيش الوطني الشعبي التبرع بشهر من رواتبهم، والتي سيتم دفعها في حسابات التضامن كوفيد-19 المفتوحة".
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فيروس- كورونا (14)

تسجيل 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا في العراق

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية تسجيل 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، إذ ذكر بيان لوزارة الصحة العراقية، اليوم الجمعة: «سجلت مختبراتنا 48 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في العراق توزعت على محافظات بغداد والبصرة والنجف والسليمانية وذي قار وأربيل وكركوك والمثنى والأنبار وبابل»، وأضاف البيان: «لم يتم تسجيل أي وفيات لهذا اليوم»، مبينا أنه تم تسجيل 24 حالة شفاء تام في بغداد والنجف والبصرة وأربيل، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.
كورونا

ارتفاع وفيات كورونا في العراق إلى 50 حالة

أعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 50 حالة، إذ ذكر بيان صدر عن الوزارة اليوم، أن "مجموع حالات الإصابة بفيروس كورونا ارتفع إلى 694، فيما وصل مجموع حالات الشفاء إلى 170". وشدد البيان على أن مختبرات وزارة الصحة سجلت 83 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، موزعة على العاصمة بغداد، ومحافظات البصرة، والنجف، والسليمانية وكربلاء، والمثنى، وأربيل، ودهوك"، وفقًا لما ذكرته سبوتنيك..
تظاهرات-الجزائر

لأول مرة الجزائر دون احتجاجات.. «كورونا» يعطل تظاهرات العالم

العام 2019 يمكن القول إنه عام التظاهرات، إذ خرج مواطنون على نطاق واسع في عدد من دول العالم، محتجين على سياسات حكوماتهم، حتى أن البعض أطلق على تظاهرات الجزائر التي أسقطت الرئيس عبد العزيز بو تفليقة، وتظاهرات السودان التي أسقطت الرئيس عمر البشير، وتظاهرات العراق «الربيع العربي الثاني»، لكن ظهور فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد-19)، كان له وقع آخر على التظاهرات في أنحاء شتى من العالم، ما بين دول توقفت فيها الحركات الاحتجاجية، ودول أخرى اشتعل فيها الأمر.
كورونا

كورونا: 42 ألفا إصابة بألمانيا.. وفرنسا تعيد 100 ألف مواطن

أظهرت إحصائيات من معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم الجمعة، أن عدد الحالات المؤكدة للإصابة بفيروس كورونا ارتفع إلى 42 ألفا و288 حالة، بينما وصل عدد الوفيات إلى 253، وأوضحت البيانات أن الإصابات ارتفعت بواقع 5 آلاف و780 حالة مقارنة باليوم السابق، بينما زادت الوفيات بواقع 55 حالة. وتحل ألمانيا في المرتبة الثالثة، بعد إيطاليا وإسبانيا، في قائمة أكثر دول أوروبا تضررا بالفيروس من حيث عدد الإصابات المسجلة. وكانت سلطات أكبر ولاية ألمانية بافاريا، قد فرضت مؤخرا عزلا شاملا في محاولة لردع تفشي الوباء.
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