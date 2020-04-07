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طلاب أولى ثانوي سعداء بسهولة امتحان الأحياء

وزير التعليم: منصة الامتحانات تعمل بكفاءة عالية منذ انطلاق الامتحانات التجريبية.. الأمور ماشية أحسن مما كنا نتخيل.. وهذا امتحان تجريبي ليس بدرجات ومش مستاهل غش
تحرير:أمينة محمود ٠٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:١٥ م
طلاب ثانوي - صورة أرشيفية
طلاب ثانوي - صورة أرشيفية
أدى قرابة 600 ألف طالب وطالبة بالصف الأول الثانوى العام، امتحان مادة الأحياء التجريبى من منازلهم على التابلت بعد قرار وقف الدراسة بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، حيث استقبلت منصة الامتحان الإلكترونية" assessment"، آلاف الطلاب من الثامنة صباحا طبقا لتوزيع الطلاب إلى مجموعات حسب المحافظات، وفي بداية اليوم من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة العاشرة صباحا أدى طلاب 6 محافظات الامتحان، وهي: القاهرة، المنوفية، كفر الشيخ، الفيوم، الأقصر، البحر الأحمر.
وفي الفترة ما بين الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الثانية عشر ظهرا، أدى الامتحان طلاب 7 محافظات، وهي: الجيزة، الغربية، سوهاج، قنا، أسوان، شمال سيناء، جنوب سيناء، ومن الساعة الثانية عشر ظهرا إلى الساعة الثانية ظهرا، طلاب 7 محافظات، وهي: الدقهلية، القليوبية، البحيرة، بني سويف، الإسماعيلية، السويس، مطروح،
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مجلس-النواب (1)

نواب «25-30»: تبرعنا بـ5 آلاف جنيه من رواتبنا لمتضرري كورونا

أعلن تكتل "25 - 30" بمجلس النواب، تبرعهم بـ5 آلاف جنيه من رواتبهم بمجلس النواب منذ يوم 16 مارس الماضي، وذلك في خطاب موجه لرئيس البرلمان، لصالح المتضررين من فيروس كورونا المستجد فى المناطق والقرى الفقيرة والعمالة غير المنتظمة، مضيفا: "هذه خطوة ألزمها علينا واجبنا الإنساني والوطني حيال الدولة المصرية وشعبها الكريم لمكافحة انتشار فيروس كورونا"، مطالبا بإنشاء صندوق من تبرعات أعضاء مجلس النواب لصالح دعم المواطنين المصريين في المناطق النائية والقرى والنجوع والمناطق الفقيرة لإجراءات العلاج والوقاية وحملات التوعية في تلك القرى.
محمد-مختار-جمعة-وزير-الاوقاف-04

وزير الأوقاف يشكل مجموعة لإدارة أزمة انتشار كورونا

شكل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، مجموعة إدارة أزمة بالأوقاف خاصة بالتعامل مع آثار انتشار فيروس كورونا برئاسة الشيخ جابر طايع يوسف رئيس القطاع الديني، وتضم اللجنة فى عضويتها كلا من: سمير مصطفى الشال، رئيس قطاع الخدمات المركزية، سيد محروس، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف، هشام عبد العزيز علي الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، عبد الله حسن عبد القوي مساعد الوزير لشئون المتابعة، شريف أحمد مصطفى رئيس مجلس إدارة المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، مها عقل رئيس مجلس إدارة مستشفى الدعاة.
محمد-مختار-جمعة-وزير-الاوقاف-01

الأوقاف: خطة لترشيد الإنفاق بأكثر من 200 مليون جنيه

وضعت وزارة الأوقاف خطة لترشيد إنفاق أكثر من 200 مليون جنيه من إنفاقها في الربع الأخير من العام المالي الجاري 2019 - 2020، وذلك في إطار رسالتها لترشيد الإنفاق والاستهلاك وإعطائها نموذجا لما تدعو إليه من ترشيد الاستهلاك، مؤكدة أن ترشيد الإنفاق والاستهلاك سيكون من خلال ترشيد المكافآت والإثابات وإقامة الملتقيات الفكرية، وبعض الأنشطة التي تم تعليقها كالإيفاد للخارج خلال شهر رمضان، أو مكافآت الملتقيات الفكرية وإقامة المعارض واجتماعات بعض اللجان العلمية أو النوعية خلال الربع الأخير من هذا العام المالي.
الرئيس-عبد الفتاح السيسى-أعمال القمة الاستثنائية-للاتحاد الأفريقي-المخصصة لاتفاقية-التجارة الحرة القارية- وذلك بنيامي-عاصمة النيجر (1)

السيسي: يجب تخفيض أعداد العاملين دون المساس برواتبهم

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كلمة له، خلال تفقد عناصر وأطقم القوات المسلحة لمواجهة انتشار ومكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، اليوم الثلاثاء: "يجب تخفيض أعداد العاملين دون المساس برواتبهم، والدولة تسعى لتوفير السلع الاستراتيجية بأسعار مناسبة، ويجب الحفاظ على العمالة في القطاع الخاص وعدم المساس برواتبها، وأيضا تقديم تمويل للمنشآت السياحية بهدف الحفاظ على العمالة، وتخصيص منحة للعمالة غير المنتظمة المتضررة من أزمة كورونا لمدة 3 أشهر"، معلنا إجراءات اقتصادية للتخفيف عن القطاعات المختلفة جراء أزمة كورونا.
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طارق- شوقي

مراعاة الفروق العمرية.. وزير التعليم يكشف طريقة عمل المشروع البحثي

نشر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، طريقة المشروع البحثي الذي سيكون شرطا أساسيا للنجاح والانتقال للصف الدراسي الأعلى. وشرح الوزير خلال فيديو توضيحي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"؟، كيفية التعامل مع المشروعات البحثية في سنوات النقل والشهادة الإعدادية، كما أوضح كيفية البحث عن المعلومة في المكتبة الرقمية والتعامل مع عناصر المشروع. ويحتوي الفيديو على مثال لموضوع يناسب مرحلة عمرية معينة وسوف يتم مراعاة الفروق العمرية في المشروعات المختلفة على حسب السنة الدراسية وكذلك عمق عناصر المشروع.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

وزير التعليم يكشف تفاصيل المشروع البحثي لطلاب الابتدائي والإعدادي

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تفاصيل المشروع البحثي الذي سيعد شرطًا لانتقال الطلاب (في الصفوف الدراسية من الثالث الابتدائي حتى الثالث الإعدادي) إلى السنة التعليمية التالية. وأوضح شوقي، عدة نقاط مهمة من خلال فيديو مصوؤ، أبرزها أن الطالب سيكون مطالب بإعداد مشروع بحثي واحد فقط (متعدد التخصصات) في كل سنة دراسية للانتقال إلى السنة التالية، ويستطيع الطالب أن يقوم بعمل المشروع بمفرده أو مع مجموعة من الطلبة (بحد أقصى 5 طلاب)، وذلك خلال الفترة من 9 أبريل حتى 15 مايو 2020.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

وزير التعليم: نبذل مجهودا كبيرا لمواجهة كورونا ونحتاج تعاون الجميع

وجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رسالة لمجتمع التعليم المصري، من طلاب وأولياء أمور ومعلمين، حيث قال: "إننا جميعًا نواجه خطرًا عالميًا يتمثل في الجائحة المرتبطة بانتشار فيروس كورونا، ونود أن ندعو كل أطراف التعليم في مصر من طلاب وأولياء أمور ومعلمين وإداريين وكذلك مؤسسات المجتمع المدني ورجال الأعمال والإعلام المصري إلى تفهم ما تقوم به الدولة المصرية هذه الأيام، وكذلك ندعو الجميع الي إدراك العقبات والصعوبات، والفرص أيضا، وضرورة التعاون معا لنصل بأبنائنا إلى بر الأمان".
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وزيرالتعليم يوافق على صرف مكافأة امتحانات النقل للمعلمين

وافق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على صرف المديريات التعليمية للمكافأة الخاصة بامتحانات النقل للمعلمين قبل الأول من مايو كمساهمة من الوزارة في الظروف التي تمر بها البلاد حاليًا بسبب فيروس كورونا. جاء ذلك تلبية لرغبة جموع المعلمين في صرف مكافأة الامتحانات، بعد توقف الدراسة في المدارس واعتبار المناهج التي تم تدريسها حتى 15 مارس 2020 هي التي يتم فيها الامتحانات أو المشاريع البحثية.
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