طلاب أولى ثانوي سعداء بسهولة امتحان الأحياء

وزير التعليم: منصة الامتحانات تعمل بكفاءة عالية منذ انطلاق الامتحانات التجريبية.. الأمور ماشية أحسن مما كنا نتخيل.. وهذا امتحان تجريبي ليس بدرجات ومش مستاهل غش

تحرير:أمينة محمود ٠٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:١٥ م

طلاب ثانوي - صورة أرشيفية

أدى قرابة 600 ألف طالب وطالبة بالصف الأول الثانوى العام، امتحان مادة الأحياء التجريبى من منازلهم على التابلت بعد قرار وقف الدراسة بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، حيث استقبلت منصة الامتحان الإلكترونية" assessment"، آلاف الطلاب من الثامنة صباحا طبقا لتوزيع الطلاب إلى مجموعات حسب المحافظات، وفي بداية اليوم من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة العاشرة صباحا أدى طلاب 6 محافظات الامتحان، وهي: القاهرة، المنوفية، كفر الشيخ، الفيوم، الأقصر، البحر الأحمر.

وفي الفترة ما بين الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الثانية عشر ظهرا، أدى الامتحان طلاب 7 محافظات، وهي: الجيزة، الغربية، سوهاج، قنا، أسوان، شمال سيناء، جنوب سيناء، ومن الساعة الثانية عشر ظهرا إلى الساعة الثانية ظهرا، طلاب 7 محافظات، وهي: الدقهلية، القليوبية، البحيرة، بني سويف، الإسماعيلية، السويس، مطروح،

وفي الفترة ما بين الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الثانية عشر ظهرا، أدى الامتحان طلاب 7 محافظات، وهي: الجيزة، الغربية، سوهاج، قنا، أسوان، شمال سيناء، جنوب سيناء، ومن الساعة الثانية عشر ظهرا إلى الساعة الثانية ظهرا، طلاب 7 محافظات، وهي: الدقهلية، القليوبية، البحيرة، بني سويف، الإسماعيلية، السويس، مطروح، ومن الساعة الثانية ظهرا حتى الساعة الرابعة عصرا، طلاب 7 محافظات، وهي: الشرقية، الإسكندرية، المنيا، أسيوط، دمياط، بورسعيد، الوادي الجديد.



وخصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابطا إلكترونيا لتسجيل واستقبال شكاوى طلاب الصف الأول الثانوي العام من الامتحان التجريبي الإلكتروني، إضافة إلى وجود أرقام "واتساب" وتليفونات يستطيع الطلاب استخدامها لتوصيل شكوتهم، موضحة: "الامتحان بمثابة بروفة وتدريب للطلاب على امتحان نهاية العام الذى يعقد بدرجات كاملة".



وأعرب طلاب الصف الأول الثانوي عن سعادتهم بسهولة امتحان الأحياء، مؤكدين أن الامتحان جاءت أسئلته سهلة، وخالية من أي تعقيد وكلها من المنهج الذي تمت دراسته، مع وجود بعض الجزئيات البسيطة للطلاب المتميزين.



من جهته، أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، منصة امتحان الصف الأول الثانوي 2020، تعمل بكفاءة عالية منذ انطلاق الامتحانات التجريبية منذ أول يوم امتحانات وحتى اليوم، قائلا إن منصة الامتحان تحملت دخول أكثر من نصف مليون طالب لأداء امتحان الصف الأول الثانوي.



ولفت شوقي إلى أن هذه الامتحانات تجريبية وليس عليها درجات، ومع ذلك اهتم الطلاب بالدخول على منصة الامتحان من البيت لتجربة الوضع، موضحا: "الأمور ماشية أحسن مما كنا نتخيل".



وذكر أن هذا النجاح المتحقق في منظومة امتحان الصف الأول الثانوي 2020 الإلكترونية التجريبية، وراءه فريق عمل ضخم يبذل أقصى جهده، لافتا إلى أن من أبرزهم كوادر المركز القومي للامتحانات الذين عكفوا على وضع بنوك الأسئلة الرقمية الخاصة بالامتحانات الإلكترونية والتصحيح الإلكتروني، والكوادر الخاصة بالتطوير التكنولوجي المسئولين عن منصة الامتحان والمسئولين ومسئولي الدعم الفني والبنية التحتية.



وعلق وزير التعليم، على تخوفات بعض طلاب الصف الأول الثانوي من ضياع إجاباتهم في أثناء سير الامتحان بسبب سوء أو انقطاع الإنترنت والخروج المفاجئ من منصة الامتحان، متابعا: "إن الإجابات عمرها بتضيع لأنها مسجلة على التابلت، وبمجرد عودة الاتصال بالإنترنت تظهر الاجابات فورا على الخادم الرئيسي لمنصة الامتحان".



وأبدى الوزير استياءه الشديد من الأخبار المنشورة تحت عنوان تسريب امتحانات أولى ثانوي، قائلا: "تسريب إيه ده تجربة مش امتحان".



كما علق على محاولات بعض طلاب أولى ثانوي الغش في امتحان الصف الأول الثانوي من خلال نشر الامتحان عبر موقع "فيسبوك"، قائلا: "ده امتحان تجريبي مش عليه درجات ومش مستاهل غش، استفادت إيه أو ضحكت على مين؟، ما هو تجربة عشان تتأكد من قدراتك".



وتابع: "ده يثبت إن موضوع الغش أصبح عادة حتى لو بشكل غير منطقي، ده إحنا عاملين كل ده عشان الطالب يختبر قدراته قبل امتحانات مايو الأساسية، الغش أصبح بلا هدف كأن الغش بقى للغش، اللي عايز يتعلم إحنا مديين له كل الأدوات اللي تسمح له يتعلم، واللي مش عايز يتعلم دي مشكلته هو".



