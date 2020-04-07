بأرباح 15.4 مليار جنيه.. البورصة ترتفع بنهاية تعاملات اليوم

٠٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:٣٩ م

البورصة

اختتم مؤشر البورصة المصرية الرئيسي EGX30 تعاملات جلسة اليوم على ارتفاع بنسبة 4.17 % ليغلق عند مستوى 9840 نقطة. وبلغ حجم التداول على الأسهم 390 مليون ورقة مالية بقيمة 2.118 مليار جنيه، عبر تنفيذ 33.3 الف عملية لعدد 186 شركة، وارتفعت 135 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 18 شركة، ولم تتغير مستويات 23 شركة. وأغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة عند مستوى 543.356 مليار جنيه، رابحًا 15.4 مليار جنيه، وسط توجه شرائي للمستثمرين المصريين.









