السيسي: لا نريد اتخاذ إجراءات أكثر حدة على المواطنين

٠٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:٤٣ م

الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كلمة له، خلال تفقد عناصر وأطقم القوات المسلحة لمواجهة انتشار ومكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، اليوم الثلاثاء: "أتقدم بالتحية لكافة أجهزة الدولة للجهد المبذول لمواجهة فيروس كورونا، وأدعو لمزيد من الجهد لتخطي هذه المرحلة، والقوات المسلحة والشرطة ما زالت تعمل على مواجهة الإرهاب، ونجاح مسار الإصلاح الاقتصادي ساعدنا على تحمل أثار مواجهة أزمة، ولا نريد أخذ إجراءات أكثر حدة على المواطنين حتى لا تتوقف الحياة، وأوجه التحية لعناصر الأطقم الطبية لدورهم في مواجهة فيروس كورونا".

وأضاف السيسي: "يجب على المواطنين الالتزام بإجراءات الوقاية خاصة في وسائل النقل، ولا بد من توخي الحذر من جانب المواطنين للحفاظ على صحتهم وبلادهم، والأمور لا تزال تحت السيطرة فيما يتعلق بمواجهة أزمة كورونا، ووزارة الداخلية قادرة وحدها على تطبيق إجراءات حظر حركة المواطنين، وأوجه كل التعازي لأسر ضحايا فيروس

وأضاف السيسي: "يجب على المواطنين الالتزام بإجراءات الوقاية خاصة في وسائل النقل، ولا بد من توخي الحذر من جانب المواطنين للحفاظ على صحتهم وبلادهم، والأمور لا تزال تحت السيطرة فيما يتعلق بمواجهة أزمة كورونا، ووزارة الداخلية قادرة وحدها على تطبيق إجراءات حظر حركة المواطنين، وأوجه كل التعازي لأسر ضحايا فيروس كورونا في مصر والعالم".



وتابع: "جهود الدولة دائما ما تتعرض للتشكيك خلال كل مرحلة، ولا مصلحة للدولة في إخفاء الحقائق المتعلقة بفيروس كورونا، وهناك شائعات استبقت إجراءات الدولة بمنح العمالة غير المنتظمة دعما شهريا لتضليل المواطنين، وأدعو الحكومة لإعلام المواطنين بتوجيهات آلية صرف دعم العمالة غير المنتظمة، ونستهدف توصيل الدعم للعمالة غير المنتظمة دون إحداث تجمعات حفاظا على سلامتهم".



