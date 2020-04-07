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الدولار يسجل 15.78 جنيها للبيع في البنوك

تحرير:أحمد البرماوي ٠٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:٤٥ م
الدولار
الدولار
استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في 11 بنكا، مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستواه مساء أمس الاثنين. واستقر سعر العملة الأمريكية في بنكي الأهلي ومصر عند 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع. وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنوك القاهرة، والتعمير والإسكان، وقناة السويس، وكريدي أجريكول، والتجاري الدولي، والعربي الأفريقي، والبركة عند 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك الإسكندرية عند 15.69 جنيه للشراء، و15.79 جنيه للبيع.

وبقي سعر العملة الأمريكية في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 15.72 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.

معيط: تيسيرات جديدة للقطاعات المتضررة من أزمة كورونا

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة بمساندة القطاعات الاقتصادية والإنتاجية والخدمية المتضررة من تداعيات فيروس كورونا المستجد، دخلت حيز التنفيذ؛ بما يضمن استمرار أنشطة هذه القطاعات وتمكينها من أداء دورها. وقال الوزير إنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، فقد انتهت الحكومة من إعداد مشروع قانون ببعض الإجراءات التي يتطلبها التعامل مع تداعيات فيروس كورونا، يتضمن تقديم حزمة جديدة من التيسيرات الداعمة للقطاعات الاقتصادية والإنتاجية والخدمية المتضررة من تداعيات هذا الوباء العالمى.
السيسي (3)

هل يلتزم القطاع الخاص بطلب السيسي بعدم تخفيض رواتب العاملين؟

طالب الرئيس الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، القطاع الخاص بعدم تخفيض مرتبات العاملين، مشيراً إلى أن الدولة تدرس العديد من السيناريوهات لدعم القطاع الخاص فى هذة المسألة. كما طالب القطاع الخاص بالقيام بدور داعم خلال هذا المرحلة، مضيفًا أنه لا يؤيد تعطيل عمل الدولة المصرية وتوقف الحياة فيها كليًا، مبررًا أن هذا الأمر له ضرر بالغ على الاقتصاد والدولة. وأكد رئيس الجمهورية، أن القطاع الخاص له مساهمات كبيرة فى تقديم الدعم والمساندة خلال هذة الفترة وفيما مضى أيضا، ولا يمكن إنكار ذلك، إلا أننى أطالبه بالمحافظة على العمالة وعدم تسريحها خلال الأزمة الحالية.

المالية: صرف 30% من مستحقات المصدرين

أعلنت وزارة المالية استثناء المصدرين من تقديم شهادات الموقف الضريبي مع سداد 30% من مستحقاتهم ، مؤكدة حرص الحكومة علي اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمساندة القطاع الصناعي، والصادرات المصرية في مواجهة تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا عالميًا. وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه فى ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمجموعة الوزارية الاقتصادية، سيتم استثناء الشركات المصدرة من تقديم شهادات الموقف الضريبي لصرف مستحقاتها لدى صندوق دعم وتنمية الصادرات حتى نهاية يونيه المقبل.

أسعار الذهب تواصل الصعود والجرام يقفز 3 جنيهات

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا ملحوظا خلال التعاملات المسائية اليوم، الثلاثاء، في السوق المحلي، ليرتفع سعر الجرام بحوالي 3 جنيهات، وسجل سعر الأوقية عالميا نحو 1653 دولار، ويعمل في مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجما للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار، مقابل 1.715 مليار دولار خلال 2018.
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