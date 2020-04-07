دمشق قلقة حيال انتشار «كورونا» بسبب السياحة الدينية

٠٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:٤٥ م

دمشق - صورة أرشيفية

أكد وزير الصحة السوري نزار يازجي، أن بلاده تتفق مع منظمة الصحة العالمية في مخاوفها من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في سوريا باعتبارها مقصداً للسياحة الدينية، مضيفا أنه لا يمكن إعطاء تطمينات لمجرد أن عدد الإصابات المسجلة حتى اليوم قليل، نظرا لدخول أشخاص إلى البلاد بشكل غير شرعي وقد يكونون مصابين أو مخالطين لمرضى، وتجري متابعتهم عبر فرق الترصد. وعلقت سوريا السياحة بشكل عام وأوقفت استقبال الوفود السياحية، منذ شهر مارس الماضي، بينما يجري العمل على ضبط المناطق التي يوجد فيها أماكن للسياحة الدينية.

وغالبا ما تتوجه رحلات السياحة الدينية للمزارات الشيعية في دمشق كمزار السيدة زينب، والذي غالبا ما يزوره سياح إيرانيون. وأشار يازجي إلى صعوبات كبيرة بتأمين أجهزة التنفس الاصطناعي نتيجة الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية منذ 9 سنوات، وتتخذ إجراءات لتخطيها من خلال التواصل مع الجانب الصيني