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دمشق قلقة حيال انتشار «كورونا» بسبب السياحة الدينية

٠٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:٤٥ م
دمشق - صورة أرشيفية
دمشق - صورة أرشيفية
أكد وزير الصحة السوري نزار يازجي، أن بلاده تتفق مع منظمة الصحة العالمية في مخاوفها من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في سوريا باعتبارها مقصداً للسياحة الدينية، مضيفا أنه لا يمكن إعطاء تطمينات لمجرد أن عدد الإصابات المسجلة حتى اليوم قليل، نظرا لدخول أشخاص إلى البلاد بشكل غير شرعي وقد يكونون مصابين أو مخالطين لمرضى، وتجري متابعتهم عبر فرق الترصد. وعلقت سوريا السياحة بشكل عام وأوقفت استقبال الوفود السياحية، منذ شهر مارس الماضي، بينما يجري العمل على ضبط المناطق التي يوجد فيها أماكن للسياحة الدينية.
وغالبا ما تتوجه رحلات السياحة الدينية للمزارات الشيعية في دمشق كمزار السيدة زينب، والذي غالبا ما يزوره سياح إيرانيون. وأشار يازجي إلى صعوبات كبيرة بتأمين أجهزة التنفس الاصطناعي نتيجة الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية منذ 9 سنوات، وتتخذ إجراءات لتخطيها من خلال التواصل مع الجانب الصيني
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اربيل

فرض الحجر الصحي على 13 منطقة في أربيل بسبب «كورونا»

أعلنت المديرية العامة للصحة بمحافظة أربيل في كردستان العراق فرض الحجر الصحي على 13 منطقة بنطاق المحافظة، جراء تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وقال المدير العام لصحة أربيل الدكتور دلوفان حسن، في تصريحات نقلتها الوكالة العراقية الوطنية للأنباء، اليوم الثلاثاء، إن عدد حالات الإصابة بكورونا في المحافظة بلغ 138 حالة، وأن هناك 22 حالة تم شفاؤها، فيما لا تزال هناك 118 حالة إصابة تخضع للرعاية الطبية، في 4 مستشفيات بمدينة أربيل، مضيفا أن عدد المواطنين الذين دخلوا مراكز العزل الصحي بلغ 3 آلاف و95 شخصا، ولايزال هناك 679 شخصا في مراكز العزل الصحي.
تونس (2)

تونس تسجل 22 إصابة جديدة بوباء «كورونا»

أعلنت وزارة الصحة التونسية، اليوم الثلاثاء،عن تسجيل 22 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ليصل إجمالي الإصابات إلى 596 حالة، وحذر وزير الصحة التونسي عبد اللطيف المكي، في منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، من تفش سريع للمرض، الذي قتل 22 شخصا في تونس، وفق الإحصائيات الرسمية، قائلا إن تونس بصدد فقدان ما أسست له سابقا في حربها على فيروس كورونا بسبب انفلات الحجر الصحي العام من قبل فئة من الناس، وتمنع من ثبت لديهم الإصابة بكورونا عن الذهاب إلى المستشفيات ومراكز الإقامة، وهو ما يهدد باحتمال انتشار سريع للمرض.
فيروس- كورونا (8)

السودان يسجل إصابتين جديدتين بوباء «كورونا»

أعلنت وزارة الصحة الاتحادية في السودان، في تقرير لها، اليوم الثلاثاء، تسجيل إصابتين جديدتين في ولاية الخرطوم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، ليرتفع تعداد المصابين بالمرض إلى 14 شخصا، دون تسجيل وفيات جديدة عدا حالتي الوفاة التي سبق الإعلان عنهما، مشيرة إلى أن الحالة رقم 13 هو سوداني في السبعينيات من العمر، ليس لدية تاريخ سفر ولا سجل مخالطة لشخص مصاب، أما الحالة 14 فهي لسوداني في الأربعينيات من العمر، وقد خالط شخصا قادما من خارج البلاد، وذلك بحسب ما نقله موقع "سكاي نيوز" بالعربية.
جيش-الجزائر

كبار ضباط جيش الجزائر يتبرعون برواتبهم بسبب كورونا

قرر كبار ضباط الجيش في الجزائر التبرع بشهر من رواتبهم، ضمن المبادرات الرامية للمساهمة في وقف والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في البلاد، وجاء في بيان صادر عن وزارة الدفاع الجزائرية: "مساهمة من أفراد الجيش الوطني الشعبي في الجهود الوطنية الرامية للحد من تداعيات الأزمة الصحية على الجبهة الاجتماعية وعلى مستوى معيشة المواطنين عموما جراء جائحة كورونا المستجد، ارتأى الضباط العمداء والضباط السامون للجيش الوطني الشعبي التبرع بشهر من رواتبهم، والتي سيتم دفعها في حسابات التضامن كوفيد-19 المفتوحة".
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تشانغ جيون

الصين تدعو لرفع العقوبات عن سوريا لمكافحة "كورونا"

حث مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة تشانغ جيون، في كلمة خلال اجتماع عقده مجلس الأمن عبر الفيديو بشأن الوضع في سوريا ونقلتها وسائل إعلام صينية، اليوم الثلاثاء، على رفع ما وصفها بـ"الإجراءات الأحادية التعسفية" عن سوريا فورا وبشكل كامل، معتبرا أن هذه العقوبات من شأنها أن تقوض جهود سوريا في مكافحة مرض فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، قائلا: "نشعر بقلق بالغ إزاء الأثر السلبي للعقوبات الأحادية على قدرة البلدان على مواجهة المرض، ومنها سوريا، حيث يعاني المدنيون والأبرياء بشدة جراء تلك العقوبات". وتتولى الصين رئاسة مجلس الأمن الدولي لشهر مارس.
محمد اشتية

الحكومة الفلسطينية تعلن حظر التجول لمواجهة «كورونا»

أعلنت الحكومة الفلسطينية، اليوم الأحد، حظر تجول المواطنين الفلسطينيين ابتداء من الساعة العاشرة من مساء اليوم، ونشر قوات الأمن الوطني الفلسطيني في الشوارع. وقال رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية، إنه بناء على مرسوم الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإعلان حالة الطوارئ، فإنه يمنع التنقل بين المحافظات الفلسطينية نهائيا، ويمنع خروج جميع المواطنين من بيوتهم من العاشرة من مساء اليوم، مضيفا أنه يستثنى من هذا القرار العاملون في المرافق الصحية على أن يبرز بطاقته، والصيدليات والمخابز ومحلات البقالة.
منظمة السياحة العالمية

السياحة العالمية تطلق «ابقوا بالمنزل لنسافر غدا»

أطلقت منظمة السياحة العالمية حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت شعار "ابقوا بالمنزل اليوم.. لنسافر غدا"، لحث الجميع حول العالم للبقاء فى المنزل منعا لانتشار فيروس كورونا المستجد وحماية الأرواح من الاصابة، وغيرت المنظمة شعارها على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي من الشعار القديم الذى يدعوا للسفر إلى الشعار الجديد "سافر غدا". ووجهت منظمة السياحة العالمية نداء للجميع بالتزام المنازل حفاظا على الارواح، حيث قال زوراب بولوليكاشفيلي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية :"إلزموا دياركم الآن – لكن سافروا غدا!".
وفاة- أول- إيرانيين- بفيروس -كورونا

مئات الأطباء يقاضون رئيس وزراء فرنسا بسبب «كورونا»

رفع 600 طبيب فرنسى دعوى قضائية ضد رئيس وزراء فرنسا إدوار فيليب، ووزيرة الصحة السابقة أجنيس بوزين، يتهمونهم بالتقصير في اتخاذ تدابير لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في الوقت المناسب، ورفع الأطباء الدعوى ضد رئيس الحكومة ووزيرة الصحة التي استقالت من منصها، في شهر فبراير الماضي، أمام محكمة العدل الجمهورية المختصة فى محاكمة كبار المسؤولين، متهمين فيليب وبوزين بالكذب، والامتناع عن اتخاذ تدابير وقائية ضد كورونا في الوقت المناسب، رغم معرفتهما بخطورة الفيروس، وذلك حسبما نقلت وكالة "روسيا اليوم" عن وسائل إعلام فرنسية.
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