هل يلتزم القطاع الخاص بطلب السيسي بعدم تخفيض رواتب العاملين؟

تحرير:أحمد البرماوي ٠٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:٠٢ م

السيسي

طالب الرئيس الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، القطاع الخاص بعدم تخفيض مرتبات العاملين، مشيراً إلى أن الدولة تدرس العديد من السيناريوهات لدعم القطاع الخاص فى هذة المسألة. كما طالب القطاع الخاص بالقيام بدور داعم خلال هذا المرحلة، مضيفًا أنه لا يؤيد تعطيل عمل الدولة المصرية وتوقف الحياة فيها كليًا، مبررًا أن هذا الأمر له ضرر بالغ على الاقتصاد والدولة. وأكد رئيس الجمهورية، أن القطاع الخاص له مساهمات كبيرة فى تقديم الدعم والمساندة خلال هذة الفترة وفيما مضى أيضا، ولا يمكن إنكار ذلك، إلا أننى أطالبه بالمحافظة على العمالة وعدم تسريحها خلال الأزمة الحالية.

وكانت العديد من الشركات ورجال الأعمال أعلنوا نيتهم تخفيض رواتب كثير من العاملين لتضرررهم من أزمة كورونا، وفي مقدمتهم نجيب ساويرس الذي أعلن نتيه خفض رواتب العاملين بواقع 50%، فيما أعلنت كثير من الشركات استمرار رواتب العاملين بنفس الشكل ما قبل أزمة كورونا.وأشار الرئيس إلى أنه تم أخذ العديد من الإجراءات