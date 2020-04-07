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إيران تعلن احتمال تعليق إيفاد حجاجها هذا العام

٠٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:٠٣ م
حجاج - صورة أرشيفية
حجاج - صورة أرشيفية
أعلن رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية علي رضا رشيديان، اليوم الثلاثاء، احتمالية تعليق إيفاد قوافل الحج الإيرانية إلى الديار المقدسة هذا العام بسبب استمرار وباء كورونا، قائلا: "نأمل في تراجع حدة وباء كورنا مع بداية موسم الصيف، لكننا في نفس الوقت أعددنا أنفسنا لظروف وسيناريوهات مختلفة، واستنادا إلى مذكرة التفاهم الموقعة مع السعودية، فإن الجمهورية الإسلامية ستوفد خلال موسم الحج المقبل 87 ألفا و550 فردا، ما بين حاج وطواقم الخدمة"، وذلك حسبما نقلت وكالة "فارس" الإيرانية.
وتابع رشيديان: "إذا انتهت أزمة كورونا، واتخذ قرار بإقامة مناسك الحج وإرسال جميع حصة إيران من الحجاج حسب الاتفاق، فبالإضافة إلى مراعاة الظروف الفنية والتشغيلية المختلفة، سيتم دراسة القضية من الناحية الفنية والعملية، وسيتم إيفاد الحجاج بعد إجراء الفحوصات وتقييم الحالة البدنية لهم". وأشار إلى أن نحو 51
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فيروس- كورونا (7)

أكبر ارتفاع يومي.. 786 حالة وفاة بكورونا في بريطانيا

ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد الذي انتشر مؤخر في بريطانيا خلال الساعات الـ24 الماضية بمعدل غير مسبوق بلغ 786 حالة جديدة وسط تدهور الأزمة الناجمة عن الجائحة في البلاد. وأفادت وزارة الصحة البريطانية، في إحصائية جديدة نشرتها اليوم الثلاثاء في بيان لها، بارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 786 حالة، ليصل إلى نقطة 6159 بعد أن كان عند مستوى 5373 أمس الاثنين، وفقا لروسيا لما ذكرته اليوم.
ديفيد ماريا ساسولي

تحويل مقر البرلمان الأوروبي لعلاج مصابي «كورونا»

أعلن ديفيد ساسولي رئيس البرلمان الأوروبي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، اليوم الثلاثاء، أنه سوف يتم تحويل مقر البرلمان، في ستراسبورج بشرق فرنسا، لمركز لعلاج المصابين بفيروس كورونا، قائلا: "نريد أن نكون مع المدينة التي تستضيف مقر البرلمان ومواطنيها في هذا الوقت الصعب"، ومن المتوقع أن يعقد البرلمان جلسات محدودة، في مقره البديل في بروكسل أو عبر شبكة الانترنت، حتى سبتمبر المقبل، فيما قال مصدر بالبرلمان إنه سيتم تخصيص جزء من المقر للسلطات الفرنسية لاستخدامها كمركز اختبار، حيث سوف يتم تزويده بأسرة للمرضى بجانب منطقة مخصصة للاستشارات.
منظمة الصحة العالمية

الصحة العالمية: يوجد نقص في أجهزة التنفس حول العالم

أكد الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمى لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، خلال مؤتمر صحفي عقده المكتب الإقليمي للمنظمة، اليوم الثلاثاء، أن هناك نقصا في أجهزة التنفس حول العالم، وأن المنظمة في جينف تعمل بشكل كبير للحصول على هذه الأجهزة بالتعاون مع الدول التي تنتجها ليتم توزيعها على الدول حسب الاحتياجات لضمان الحصول عليها، مشيرا إلى أن الرؤية التي حددتها منظمة الصحة العالمية بشرق المتوسط لنفسها هي "الصحة للجميع وبالجميع"ـ ما يتطلب لتحقيق هذا الهدف النبيل العمل من خلال عدة آليات.
البرلمان-الإيراني

إصابة 11 نائبا في البرلمان الإيراني بوباء «كورونا»

أعلن عضو الهيئة الرئاسية في مجلس الشورى الإيراني علي أكبر رنجبر، اليوم الثلاثاء، أن نتائج الفحص لاختبار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) جاءت إيجابية لـ11 نائبا، وفي وقت سابق اليوم، عقد البرلمان الإيراني أول اجتماع له منذ انتشار الفيروس بحضور ثلثي النواب، وذلك عبر اتباع إرشادات صحية، إلا أن النواب لم يلتزموا بالمسافات الواجب التقيد بها خلال الجلوس، وترأس الاجتماع مسعود بزشكيان النائب الأول لرئيس البرلمان، الذي انتقد تغيب مسؤولي الحكومة عن الاجتماع، فيما تغيب رئيس البرلمان علي لاريجاني، لإصابته بفيروس كورونا.
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البرلمان-الإيراني

إصابة 11 نائبا في البرلمان الإيراني بوباء «كورونا»

أعلن عضو الهيئة الرئاسية في مجلس الشورى الإيراني علي أكبر رنجبر، اليوم الثلاثاء، أن نتائج الفحص لاختبار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) جاءت إيجابية لـ11 نائبا، وفي وقت سابق اليوم، عقد البرلمان الإيراني أول اجتماع له منذ انتشار الفيروس بحضور ثلثي النواب، وذلك عبر اتباع إرشادات صحية، إلا أن النواب لم يلتزموا بالمسافات الواجب التقيد بها خلال الجلوس، وترأس الاجتماع مسعود بزشكيان النائب الأول لرئيس البرلمان، الذي انتقد تغيب مسؤولي الحكومة عن الاجتماع، فيما تغيب رئيس البرلمان علي لاريجاني، لإصابته بفيروس كورونا.
البرلمان-الايراني

برلمان إيران يعقد أول جلساته بعد كورونا دون مسافات

عقد البرلمان الإيراني أول اجتماع له منذ انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) بحضور ثلثي النواب، وذلك عبر اتباع إرشادات صحية، إلا أن النواب لم يلتزموا بالمسافات الواجب التقيد بها خلال الجلوس، وترأس الاجتماع مسعود بزشكيان النائب الأول لرئيس البرلمان، الذي انتقد تغيب مسؤولي الحكومة عن الاجتماع، فيما تغيب رئيس البرلمان علي لاريجاني، لإصابته بفيروس كورونا، وشارك في الاجتماع من جانب الحكومة مساعد الرئيس الإيراني للشؤون البرلمانية حسين علي أميري، ورئيس جمعية الهلال الأحمر كريم همتي.
سجن

خوفا من كورونا.. إصابة 14 سجينا في تمرد بإيران

أصيب ما لا يقل عن 14 سجينا إيرانيا في سجن عادل أدآباد في مدينة شيراز، مساء أمس الأحد، إثر تمرد السجناء تخوفا من الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وقال حيدر آسيابي المدعي العام في محافظة شيراز، إن التمرد حدث في 3 زنزانات، وأن أضرارا لحقت ببعض الحواجز، ولم يتمكن أي من السجناء من الفرار وذلك بعد تدخل قوات من الشرطة والأمن، مضيفا أن الأوضاع في السجن الآن تحت السيطرة. ونشر ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات لانتشار كثيف للقوات الخاصة في محيط السجن.
فيروس- كورونا (11)

إصابة رضيع عمره شهر بفيروس "كورونا" في إيران

أعلن رئيس جامعة العلوم الطبية في إيران بمدينة جنابادى جنوب اقليم خراسان رضوى، جواد باذلى، عن إصابة رضيع يبلغ من العمر 35 يوما، بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وجاءت نتيجة فحوصه ايجابية للمرض بعد ظهور أعراض الاصابة عليه، وتم نقله للمستشفى. ووفقا لوكالة "تسنيم"، قال باذلي أن الإصابة بكورونا فى هذا العمر نادرة، لافتا إلى إصابة طفل أيضا يبلغ من العمر 3 سنوات فى منطقة جناباد وتماثله للشفاء. وكانت وزارة الصحة أعلنت أمس، ارتفاع عدد إجمالي الوفيات إلى 2517 شخصا بعد أن سجلت طهران 139 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.
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