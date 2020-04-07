إيران تعلن احتمال تعليق إيفاد حجاجها هذا العام

٠٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:٠٣ م

حجاج - صورة أرشيفية

أعلن رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية علي رضا رشيديان، اليوم الثلاثاء، احتمالية تعليق إيفاد قوافل الحج الإيرانية إلى الديار المقدسة هذا العام بسبب استمرار وباء كورونا، قائلا: "نأمل في تراجع حدة وباء كورنا مع بداية موسم الصيف، لكننا في نفس الوقت أعددنا أنفسنا لظروف وسيناريوهات مختلفة، واستنادا إلى مذكرة التفاهم الموقعة مع السعودية، فإن الجمهورية الإسلامية ستوفد خلال موسم الحج المقبل 87 ألفا و550 فردا، ما بين حاج وطواقم الخدمة"، وذلك حسبما نقلت وكالة "فارس" الإيرانية.

وتابع رشيديان: "إذا انتهت أزمة كورونا، واتخذ قرار بإقامة مناسك الحج وإرسال جميع حصة إيران من الحجاج حسب الاتفاق، فبالإضافة إلى مراعاة الظروف الفنية والتشغيلية المختلفة، سيتم دراسة القضية من الناحية الفنية والعملية، وسيتم إيفاد الحجاج بعد إجراء الفحوصات وتقييم الحالة البدنية لهم". وأشار إلى أن نحو 51