قناة السويس تواجه كورونا.. معايشة مع مرشدي السفن

تحرير:محمد مصباح ٠٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:٠٦ م

قناة السويس - صورة أرشيفية

أقبل القبطان خالد إلى منطقة المارينا الخاصة بهيئة قناة السويس لكي يبدء عمله بالصعود على إحدى اللنشات الموجودة على مرسى المارينا، وبدأ في تجهيز نفسه بأخذ الاحتياطات الطبية اللازمة ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، خاصة أن السفن المارة في قناة السويس أغلبها قادمة من قارتي أوروبا وآسيا، وهما أكثر القارات تعرضا لتقشي الفيروس، وعلى نفس الحال جاء عدد من مرشدين هيئة قناة السويس إلى منطقة المارينا، وتم الكشف الطبي عليهم وقياس الحرارة قبل صعودهم على اللانشات المخصصة لنقلهم إلى السفن المارة بالمجرى الملاحي لقناة السويس.

ومن داخل تلك المارينا رصدت "التحرير" طريقة التعامل الخاصة بأزمة فيروس كورونا مع عمل مرشدين هيئة قناة السويس، حيث إن مبنى المارينا المكون من طابقين يشهد وقوف أحد الأطقم الطبية على الباب المخصص لدخول المرشدين ومعه جهاز لكشف حرارة الجسم، يقيم بتسليطه على جبين كل المتجهين إلى الباب الرئيسي للمارينا لمعرفة

ومن داخل تلك المارينا رصدت "التحرير" طريقة التعامل الخاصة بأزمة فيروس كورونا مع عمل مرشدين هيئة قناة السويس، حيث إن مبنى المارينا المكون من طابقين يشهد وقوف أحد الأطقم الطبية على الباب المخصص لدخول المرشدين ومعه جهاز لكشف حرارة الجسم، يقيم بتسليطه على جبين كل المتجهين إلى الباب الرئيسي للمارينا لمعرفة مدى قياس حرارة الجسم، وبعدها يدخل المرشدين إلى المارينا بعد يطمئن الطاقم الطبي على درجة حرارتهم حيث منطقة الاستقبال التي تشهد وجود أحد العاملين، وهو يرتدي قفازا وكمامة تغطي أنفه وفمه, ويسلم المرشدين القفاز والكمامة بعد عمليه غسل اليدين بالكحول.



وفي طل انتشار فيروس كورونا المستجد في كل دول العالم تقرييا توقفت الكثير من المرافق الحيوية في تلك الدول وقد اثر ذلك علي حركة السياحة في مصر ومنع العملة الصعبة الا ان مازال المجري الملاحي لقناة السويس يعمل بكامل طاقته بل تم تحقيق زيادات غير مسبوقة خلال شهر مارس المنقضي بالمقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي.



وأكد جورج صفوت المتحدث الرسمي لهيئة قناة السويس، أن هناك التزام من كل العاملين بهيئة قناة السويس وبالإجراءات التي نخضع لها جميعا من حيث ضمان سلامة جميع العاملين ضد تفشي وباء كورونا، وبدأت الإجراءات بمراقبة الوضع في دولة الصين منذ أواخر شهر ديسمبر الماضي، وكانت توجيهات الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، واضحة وصريحة في هذا الشأن وتم اتخاذ كافة التدابير الاحتياطية لمنع انتقال العدوى إلينا.



وأشار صفوت إلى أن إجراءت هيئة قناة السويس الخاصة بتجنب نقل أي عدوى من السفن تبدأ سواء من مدينة السويس، حيث المدخل الجنوبي للمجرى الملاحي أو مدينة بورسعيد حيث المدخل الشمالي عن طريق إرسال فرق خاصة بالحجر الصحي بالتنسيق الكامل مع وزارة الصحة، وتصعد تلك الفرق على السفن لتقوم بكشف صحي كامل على كافة الأطقم البحرية الموجودة، ثم تمنح السفن إذن بعبور القناة فيبدأ المرشد المحصن بالكامل سواء من خلال بدلة العزل أو القفازات أو الكمامات بالصعود عليها ومعه مواد خاصة بالتطهير، ثم يسير السفينة خلال عبورها لقناة السويس وبمجرد نزول المرشد يجد في انتطاره طاقم طبي مدرب وسيارة إسعاف مجهزة لإعادة الكشف عليه لضمان سلامته وعدم انتقال أي عدوى إليه.



وأضاف أنه تم إخطار الهيئة بإصابة نحو 65 شخصا بفيروس كورونا المستجد من الأطقم البحرية على أحد السفن الإيطالية، في شهر مارس الماضي، ووجه الفريق أسامة بتشكيل غرفة لإدارة الأزمة لأول مرة في تاريخ هيئة قناة السويس لإرشاد سفينة بهذا الحجم عبر قناة السويس الجديدة من خلال استخدام الإرشاد عن بعد، عن طريق فريقين من المرشدين وتم توزيعهم على قاطرتين واحدة في الأمام والأخرى في الخلف، وتم إرشاد السفينة بالكامل عن بعد من خلال توجيه المرشدين عن بعد وعن طريق محطات الإرشاد ونقط مراقبة الملاحة المنتشرة بطول المجرى الملاحي، وتمكنا من إرشادها حتى خروجها إلى البحر المتوسط.



وأشار المتحدث الرسمي باسم هيئة قناة السويس إلى أنه يتم التنسيق بشكل سريع ومباشر مع كل التوكيلات البحرية ولو في أي حالات طارئة يتم إبلاغنا فورا، ونحن نمتلك غرفة عمليات تتواصل معهم على مدار الساعة.



وقبل الصعود على أحد اللانشات الراسية على مرسى المارينا، التقينا القبطان خالد عبد العزيز كبير مرشدي هيئة قناة السويس، والذي قال إن الإجراءات الخاصة باتخاذ التدابير الوقائية من فيروس كورونا المستجد تبدأ منذ قدوم المرشد إلى المارينا حيث تبدأ بقياس حرارته مع قياس الضغط والسكر، ثم يعرض على الطبيب المختص ويتم تحريره شهادة بصفة يومية لكل مرشد مدون عليها نتيجة تلك الفحوصات التي تمت، كما أن اللانشات التي تقل المرشدين يتم تطهيرها قبل صعودهم عليها، وبعد عودتهم ويكون موجود معه أحد أفراد الإسعاف الذي يرتدي زيا وقائيا.



وداخل مبنى المارينا، وجدنا الدكتور وجيه عبد الفتاح أخصائي أمراض الصدر بمستشفى هيئة قناة السويس، الذي أشار إلى أنه تم إعطاء التطعيم الخاص بالبكتريا، الذي يعطي وقاية ويقوي جهاز المناعة مع الكشف الدوري على كل مرشدي السفن والقباطنة، ونكشف على كل قبطان قبل صعودة للمركب، للتأكد من عدم وجود أي أعراض حديثة أو أي شكاوى خاصة بارتفاع درجة الحرارة وعقب نزوله من المركب نتأكد أيضا من سلامته عن طريق الكشف مرة أخرى.



وأضاف عبد الفتاح أن هناك إجراءات وقائية نتبعها داخل منطقة مارينا المراكب عن طريق التعقيم بصفة مستمرة على مدار اليوم بالكامل لكل المنطقة، ونحن نتابع المرشدين حتى بعد ذهابهم إلى منازلهم، والمستشفى جاهزة لاستقبال أي منهم إذا ظهر عليهم أعراض.



وأشار أحمد عبد اللطيف محروس رئيس مكتب مارينا محافطة الإسماعيلية، إلى أن كل الأعمال الأساسية التي تتم داخل قناة السويس تنطلق من هنا، الخاصة بالتعامل مع المرشدين ومع قوافل السفن من كل توفير كل الاحتياجات الخاصة بهم.



فيما، أكد عمرو محمد رئيس وردية مكتب مارينا السفن، أن عمل المكتب يعمل على مدار الـ24 ساعة من خلال 3 ورديات يقوم خلالها بمتابعة العمل داخل قناة السويس عند دخول السفن عبر المدخل المدخل الشمالي أو الجنوبي لقناة السويس، ثم يتم إعطاء كل البيانات إلى المرشدين المصريين قبل صعودهم على السفن لتسهيل طبيعة عملهم.



