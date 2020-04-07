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تموين الإسكندرية: جميع السلع متوفرة استعدادا لرمضان

تحرير:محمد مجلي ٠٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:١٢ م
سلع غذائية - صورة أرشيفية
سلع غذائية - صورة أرشيفية
أكد محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في محافظة الإسكندرية، في بيان له، اليوم الثلاثاء، أن جميع السلع الغذائية الخاصة بشهر رمضان متوفرة، ومتاحة، وبأسعار مناسبة في المجمعات الاستهلاكية، داعيًا السكندريين لعدم القلق، مشيرًا إلى أنه أجرى جولة تفقدية على فروع المجمعات الاستهلاكية؛ للتأكد من وجود السلع التموينية ووفرتها، وكذلك صرف المواطنين للمقررات التموينية للمواطنين، وفرق نقاط الخبز، والتأكد من عدم وجود ازدحام أو تكدسات بالمجمعات، كما تفقد السلع الغذائية الخاصة بشهر رمضان الكريم.
وشدد سعد الله على توافر كميات كبيرة من السلع وجودتها وأسعارها، وتم التأكد من إعلان الأسعار على جميع السلع الغذائية ومدد صلاحيتها، حيث يتوافر بالمجمعات البلح، جوز الهند، الزبيب، قمر الدين، البندق، عين الجمل، الزيوت بأنواعها، الدقيق، المكرونة، أنواع متعددة من السمن، الشاي، الصلصة، المعلبات، المنظفات،
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نواب «25-30»: تبرعنا بـ5 آلاف جنيه من رواتبنا لمتضرري كورونا

أعلن تكتل "25 - 30" بمجلس النواب، تبرعهم بـ5 آلاف جنيه من رواتبهم بمجلس النواب منذ يوم 16 مارس الماضي، وذلك في خطاب موجه لرئيس البرلمان، لصالح المتضررين من فيروس كورونا المستجد فى المناطق والقرى الفقيرة والعمالة غير المنتظمة، مضيفا: "هذه خطوة ألزمها علينا واجبنا الإنساني والوطني حيال الدولة المصرية وشعبها الكريم لمكافحة انتشار فيروس كورونا"، مطالبا بإنشاء صندوق من تبرعات أعضاء مجلس النواب لصالح دعم المواطنين المصريين في المناطق النائية والقرى والنجوع والمناطق الفقيرة لإجراءات العلاج والوقاية وحملات التوعية في تلك القرى.
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وزير الأوقاف يشكل مجموعة لإدارة أزمة انتشار كورونا

شكل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، مجموعة إدارة أزمة بالأوقاف خاصة بالتعامل مع آثار انتشار فيروس كورونا برئاسة الشيخ جابر طايع يوسف رئيس القطاع الديني، وتضم اللجنة فى عضويتها كلا من: سمير مصطفى الشال، رئيس قطاع الخدمات المركزية، سيد محروس، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف، هشام عبد العزيز علي الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، عبد الله حسن عبد القوي مساعد الوزير لشئون المتابعة، شريف أحمد مصطفى رئيس مجلس إدارة المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، مها عقل رئيس مجلس إدارة مستشفى الدعاة.
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الأوقاف: خطة لترشيد الإنفاق بأكثر من 200 مليون جنيه

وضعت وزارة الأوقاف خطة لترشيد إنفاق أكثر من 200 مليون جنيه من إنفاقها في الربع الأخير من العام المالي الجاري 2019 - 2020، وذلك في إطار رسالتها لترشيد الإنفاق والاستهلاك وإعطائها نموذجا لما تدعو إليه من ترشيد الاستهلاك، مؤكدة أن ترشيد الإنفاق والاستهلاك سيكون من خلال ترشيد المكافآت والإثابات وإقامة الملتقيات الفكرية، وبعض الأنشطة التي تم تعليقها كالإيفاد للخارج خلال شهر رمضان، أو مكافآت الملتقيات الفكرية وإقامة المعارض واجتماعات بعض اللجان العلمية أو النوعية خلال الربع الأخير من هذا العام المالي.
الرئيس-عبد الفتاح السيسى-أعمال القمة الاستثنائية-للاتحاد الأفريقي-المخصصة لاتفاقية-التجارة الحرة القارية- وذلك بنيامي-عاصمة النيجر (1)

السيسي: يجب تخفيض أعداد العاملين دون المساس برواتبهم

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كلمة له، خلال تفقد عناصر وأطقم القوات المسلحة لمواجهة انتشار ومكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، اليوم الثلاثاء: "يجب تخفيض أعداد العاملين دون المساس برواتبهم، والدولة تسعى لتوفير السلع الاستراتيجية بأسعار مناسبة، ويجب الحفاظ على العمالة في القطاع الخاص وعدم المساس برواتبها، وأيضا تقديم تمويل للمنشآت السياحية بهدف الحفاظ على العمالة، وتخصيص منحة للعمالة غير المنتظمة المتضررة من أزمة كورونا لمدة 3 أشهر"، معلنا إجراءات اقتصادية للتخفيف عن القطاعات المختلفة جراء أزمة كورونا.
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الأرصاد: اليوم طقس لطيف.. وشبورة بأغلب الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم الأحد، بالقاهرة الكبرى طقسا لطيفا نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا وشوائب عالقة والرياح خفيفة إلى معتدلة، ويشهد الوجه البحري أيضا طقسا لطيف نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا وشوائب عالقة والرياح خفيفة إلى معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا والرياح نشطة مثيرة للأتربة غربا.
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الأرصاد: غدا طقس لطيف.. وشبورة بأغلب الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد أن يشهد غدا الأحد، بالقاهرة الكبرى طقسا لطيفا نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا وشوائب عالقة والرياح خفيفة إلى معتدلة، ويشهد الوجه البحري أيضا طقسا لطيف نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا وشوائب عالقة والرياح خفيفة إلى معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا والرياح نشطة مثيرة للأتربة غربا.
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التموين تعلن انتهاء الأوكازيون الشتوي 2020 اليوم

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن اليوم السبت، آخر موعد للأوكازيون الشتوي لعام 2020، وأن الجهات المشاركة تلتزم بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترنا به بيان عن الثمن الفعلي الذى كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية. وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، قد قرر مد فترة التصفية الموسمية الأولى "الأوكازيون الشتوي" لعام 2020 حتى يوم 21 مارس، بدلا من انتهاء الأوكازيون في 26 فبراير الجاري، وذلك بمناسبة احتفالات عيد الأم.
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«استشرنا وأنت في بيتك».. مبادرة طبية لتقليل الاختلاط

دشن عدد كبير من الأطباء بجامعة الإسكندرية والأطباء المتخصصين صفحة خاصة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" خاصة بتقديم الاستشارات الطبية المجانية للمواطنين وذلك في إطار حملة مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) على أن تشمل جميع الاستشارات الطبية بهدف تقديم المساعدات للمواطنين وتقليل حالة الزحام على العيادات الخاصة والمستشفيات، وذلك منعا للزحام والاختلاط للحد من انتشار العدوى الخاصة بفيروس كورونا، حيث ضم الجروب عدد كبير من الأطباء في جميع التخصصات.
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