تموين الإسكندرية: جميع السلع متوفرة استعدادا لرمضان

تحرير:محمد مجلي ٠٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:١٢ م

سلع غذائية - صورة أرشيفية

أكد محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في محافظة الإسكندرية، في بيان له، اليوم الثلاثاء، أن جميع السلع الغذائية الخاصة بشهر رمضان متوفرة، ومتاحة، وبأسعار مناسبة في المجمعات الاستهلاكية، داعيًا السكندريين لعدم القلق، مشيرًا إلى أنه أجرى جولة تفقدية على فروع المجمعات الاستهلاكية؛ للتأكد من وجود السلع التموينية ووفرتها، وكذلك صرف المواطنين للمقررات التموينية للمواطنين، وفرق نقاط الخبز، والتأكد من عدم وجود ازدحام أو تكدسات بالمجمعات، كما تفقد السلع الغذائية الخاصة بشهر رمضان الكريم.

وشدد سعد الله على توافر كميات كبيرة من السلع وجودتها وأسعارها، وتم التأكد من إعلان الأسعار على جميع السلع الغذائية ومدد صلاحيتها، حيث يتوافر بالمجمعات البلح، جوز الهند، الزبيب، قمر الدين، البندق، عين الجمل، الزيوت بأنواعها، الدقيق، المكرونة، أنواع متعددة من السمن، الشاي، الصلصة، المعلبات، المنظفات،