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وزير التعليم يحدد مصير طلاب المدارس الدولية

تحرير:أمينة محمود ٠٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:٢٣ م
الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم - صورة أرشيفية
الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم - صورة أرشيفية
أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء، في رسالة عاجلة لطلاب المدارس الدولية، عن عدد من القرارات الخاصة بحسم مصيرهم خلال الفترة المتبقية من العام الدراسي 2020 - 2019، بعد تعليق الدراسة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، مؤكدا أنه تقرر بالنسبة لصفوف النقل (من الثالث الابتدائي حتى الثاني الإعدادي) والصفين الأول والثاني الثانوي، بالنسبة للمواد القومية يعامل الطالب معاملة أقرانه في المدارس الرسمية.
وأوضح شوقي، أن الطالب سيقدم مشروعا بحثيا تصممه المدرسة لقياس نواتج التعلم للمواد القومية، على أن تضاف درجته إلى درجة الفصل الدراسي الأول، وبالنسبة للصف الثالث الإعدادي يعامل نفس معاملة أقرانه في المدارس الرسمية؛ حيث يجري الطالب مشروعا بحثيا تصممه المدرسة لقياس نواتج تعلم المواد القومية، ويحصل الطالب
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مجلس-النواب (1)

نواب «25-30»: تبرعنا بـ5 آلاف جنيه من رواتبنا لمتضرري كورونا

أعلن تكتل "25 - 30" بمجلس النواب، تبرعهم بـ5 آلاف جنيه من رواتبهم بمجلس النواب منذ يوم 16 مارس الماضي، وذلك في خطاب موجه لرئيس البرلمان، لصالح المتضررين من فيروس كورونا المستجد فى المناطق والقرى الفقيرة والعمالة غير المنتظمة، مضيفا: "هذه خطوة ألزمها علينا واجبنا الإنساني والوطني حيال الدولة المصرية وشعبها الكريم لمكافحة انتشار فيروس كورونا"، مطالبا بإنشاء صندوق من تبرعات أعضاء مجلس النواب لصالح دعم المواطنين المصريين في المناطق النائية والقرى والنجوع والمناطق الفقيرة لإجراءات العلاج والوقاية وحملات التوعية في تلك القرى.
محمد-مختار-جمعة-وزير-الاوقاف-04

وزير الأوقاف يشكل مجموعة لإدارة أزمة انتشار كورونا

شكل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، مجموعة إدارة أزمة بالأوقاف خاصة بالتعامل مع آثار انتشار فيروس كورونا برئاسة الشيخ جابر طايع يوسف رئيس القطاع الديني، وتضم اللجنة فى عضويتها كلا من: سمير مصطفى الشال، رئيس قطاع الخدمات المركزية، سيد محروس، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف، هشام عبد العزيز علي الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، عبد الله حسن عبد القوي مساعد الوزير لشئون المتابعة، شريف أحمد مصطفى رئيس مجلس إدارة المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، مها عقل رئيس مجلس إدارة مستشفى الدعاة.
محمد-مختار-جمعة-وزير-الاوقاف-01

الأوقاف: خطة لترشيد الإنفاق بأكثر من 200 مليون جنيه

وضعت وزارة الأوقاف خطة لترشيد إنفاق أكثر من 200 مليون جنيه من إنفاقها في الربع الأخير من العام المالي الجاري 2019 - 2020، وذلك في إطار رسالتها لترشيد الإنفاق والاستهلاك وإعطائها نموذجا لما تدعو إليه من ترشيد الاستهلاك، مؤكدة أن ترشيد الإنفاق والاستهلاك سيكون من خلال ترشيد المكافآت والإثابات وإقامة الملتقيات الفكرية، وبعض الأنشطة التي تم تعليقها كالإيفاد للخارج خلال شهر رمضان، أو مكافآت الملتقيات الفكرية وإقامة المعارض واجتماعات بعض اللجان العلمية أو النوعية خلال الربع الأخير من هذا العام المالي.
الرئيس-عبد الفتاح السيسى-أعمال القمة الاستثنائية-للاتحاد الأفريقي-المخصصة لاتفاقية-التجارة الحرة القارية- وذلك بنيامي-عاصمة النيجر (1)

السيسي: يجب تخفيض أعداد العاملين دون المساس برواتبهم

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كلمة له، خلال تفقد عناصر وأطقم القوات المسلحة لمواجهة انتشار ومكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، اليوم الثلاثاء: "يجب تخفيض أعداد العاملين دون المساس برواتبهم، والدولة تسعى لتوفير السلع الاستراتيجية بأسعار مناسبة، ويجب الحفاظ على العمالة في القطاع الخاص وعدم المساس برواتبها، وأيضا تقديم تمويل للمنشآت السياحية بهدف الحفاظ على العمالة، وتخصيص منحة للعمالة غير المنتظمة المتضررة من أزمة كورونا لمدة 3 أشهر"، معلنا إجراءات اقتصادية للتخفيف عن القطاعات المختلفة جراء أزمة كورونا.
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طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

وزير التعليم يكشف تفاصيل المشروع البحثي لطلاب الابتدائي والإعدادي

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تفاصيل المشروع البحثي الذي سيعد شرطًا لانتقال الطلاب (في الصفوف الدراسية من الثالث الابتدائي حتى الثالث الإعدادي) إلى السنة التعليمية التالية. وأوضح شوقي، عدة نقاط مهمة من خلال فيديو مصوؤ، أبرزها أن الطالب سيكون مطالب بإعداد مشروع بحثي واحد فقط (متعدد التخصصات) في كل سنة دراسية للانتقال إلى السنة التالية، ويستطيع الطالب أن يقوم بعمل المشروع بمفرده أو مع مجموعة من الطلبة (بحد أقصى 5 طلاب)، وذلك خلال الفترة من 9 أبريل حتى 15 مايو 2020.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

وزير التعليم: نبذل مجهودا كبيرا لمواجهة كورونا ونحتاج تعاون الجميع

وجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رسالة لمجتمع التعليم المصري، من طلاب وأولياء أمور ومعلمين، حيث قال: "إننا جميعًا نواجه خطرًا عالميًا يتمثل في الجائحة المرتبطة بانتشار فيروس كورونا، ونود أن ندعو كل أطراف التعليم في مصر من طلاب وأولياء أمور ومعلمين وإداريين وكذلك مؤسسات المجتمع المدني ورجال الأعمال والإعلام المصري إلى تفهم ما تقوم به الدولة المصرية هذه الأيام، وكذلك ندعو الجميع الي إدراك العقبات والصعوبات، والفرص أيضا، وضرورة التعاون معا لنصل بأبنائنا إلى بر الأمان".
طارق-شوقى

طارق شوقي: لدينا حلول لمشكلات «التعلم عن بعد»

أكد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في منشور له عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، إن الوزارة لديها حلولا للعقبات التي ربمت يواجهها الطلاب في أثناء استخدام تطبيق "التعلم عن بعد"، سواء تمثلت فى عدم وجود إنترنت أو شريحة موبايل، أو أي مشكلة أخرى، قائلا: "إلى طلاب سنوات النقل من 3 ابتدائي إلى 2 إعدادي من لا يستطيع الوصول إلى الإنترنت أو القنوات التعليمية لتنفيذ المشروع البحثي سوف يبدأ العام الدراسى الجديد قبل الموعد الرسمي بأسبوعين لاستكمال المنهج والتقييم".
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خوفا من كورونا.. وزير التعليم يوجه بتعقيم وتطهير المدارس

وجه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأحد، هيئة الأبنية التعليمية ومديري المديريات التعليمية بالمحافظات المختلفة، بإصلاح التلفيات التي وقعت في المنشآت التعليمية بسبب الطقس السيئ الذي ضرب البلاد خلال الأيام الماضية، مطالبًا بإعداد تقرير بالتلفيات والعمل على علاجها وإصلاحها بشكل عاجل، خلال فترة تعليق الدراسة، موجهًا ببدء حملة تطهير وتعقيم المنشآت التعليمية بالتعاون مع وزارة الصحة، خلال فترة تعليق الدراسة من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا.
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