وزير التعليم يحدد مصير طلاب المدارس الدولية

تحرير:أمينة محمود ٠٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:٢٣ م

الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم - صورة أرشيفية

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء، في رسالة عاجلة لطلاب المدارس الدولية، عن عدد من القرارات الخاصة بحسم مصيرهم خلال الفترة المتبقية من العام الدراسي 2020 - 2019، بعد تعليق الدراسة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، مؤكدا أنه تقرر بالنسبة لصفوف النقل (من الثالث الابتدائي حتى الثاني الإعدادي) والصفين الأول والثاني الثانوي، بالنسبة للمواد القومية يعامل الطالب معاملة أقرانه في المدارس الرسمية.

وأوضح شوقي، أن الطالب سيقدم مشروعا بحثيا تصممه المدرسة لقياس نواتج التعلم للمواد القومية، على أن تضاف درجته إلى درجة الفصل الدراسي الأول، وبالنسبة للصف الثالث الإعدادي يعامل نفس معاملة أقرانه في المدارس الرسمية؛ حيث يجري الطالب مشروعا بحثيا تصممه المدرسة لقياس نواتج تعلم المواد القومية، ويحصل الطالب

وأوضح شوقي، أن الطالب سيقدم مشروعا بحثيا تصممه المدرسة لقياس نواتج التعلم للمواد القومية، على أن تضاف درجته إلى درجة الفصل الدراسي الأول، وبالنسبة للصف الثالث الإعدادي يعامل نفس معاملة أقرانه في المدارس الرسمية؛ حيث يجري الطالب مشروعا بحثيا تصممه المدرسة لقياس نواتج تعلم المواد القومية، ويحصل الطالب (بعد اجتيازه المشروع) على درجة الفصل الدراسي الثاني كاملة 100%، وتضاف درجته إلى درجة الفصل الدراسي الأول.



وبالنسبة لباقي المواد الدراسية (المناهج ذات الطبيعة الخاصة) فيجب الالتزام بتقديم المشاريع البحثية وإضافتها لنتيجة الفصل الدراسي الأول من خلال إدارة المدرسة، مع الالتزام بتعليمات جهات التقييم الدولي.



وحذر وزير التعليم، من أن الطالب الذي لا يقدم المشروع البحثي في الموعد المحدد، سيكون له دور ثان يتم تحديده قبل بدء العام الدراسي المقبل، قائلا: "على كل مدرسة أن تقوم بتصميم وإدارة ومتابعة المشاريع البحثية الخاصة بطلابها، والاسترشاد بمعايير المشروعات البحثية التي تعلنها الوزارة، وسيتم تسليم النتيجة إلى الإدارة التعليمية لاعتمادها".



