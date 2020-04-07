الصحة العالمية: يوجد نقص في أجهزة التنفس حول العالم

٠٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:٣٤ م

منظمة الصحة العالمية - صورة أرشيفية

أكد الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمى لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، خلال مؤتمر صحفي عقده المكتب الإقليمي للمنظمة، اليوم الثلاثاء، أن هناك نقصا في أجهزة التنفس حول العالم، وأن المنظمة في جينف تعمل بشكل كبير للحصول على هذه الأجهزة بالتعاون مع الدول التي تنتجها ليتم توزيعها على الدول حسب الاحتياجات لضمان الحصول عليها، مشيرا إلى أن الرؤية التي حددتها منظمة الصحة العالمية بشرق المتوسط لنفسها هي "الصحة للجميع وبالجميع"ـ ما يتطلب لتحقيق هذا الهدف النبيل العمل من خلال عدة آليات.

ولفت المنظري إلى أن من هذه الآليات التغطية الصحية الشاملة تعني أن جميع الأفراد والمجتمعات يحصلون على خدماتهم الصحية المطلوبة، ذات نوعية جيدة، ودون مواجهة صعوبات مالية، وأن التغطية الصحية الشاملة هي المفتاح لتعزيز العدالة الاجتماعية وضمان الأمن الصحي، ولا يمكن تحقيق التغطية الصحية الشاملة بدون العاملين