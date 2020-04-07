السيسي: يجب تخفيض أعداد العاملين دون المساس برواتبهم

٠٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:٣٩ م

الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كلمة له، خلال تفقد عناصر وأطقم القوات المسلحة لمواجهة انتشار ومكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، اليوم الثلاثاء: "يجب تخفيض أعداد العاملين دون المساس برواتبهم، والدولة تسعى لتوفير السلع الاستراتيجية بأسعار مناسبة، ويجب الحفاظ على العمالة في القطاع الخاص وعدم المساس برواتبها، وأيضا تقديم تمويل للمنشآت السياحية بهدف الحفاظ على العمالة، وتخصيص منحة للعمالة غير المنتظمة المتضررة من أزمة كورونا لمدة 3 أشهر"، معلنا إجراءات اقتصادية للتخفيف عن القطاعات المختلفة جراء أزمة كورونا.

وأضاف السيسي: "لو الأمر محتاج إننا نوزع كمامات على الناس بدون تكلفة هنوزعها، وكنت حريص على أن تقوم الداخلية بتنفيذ مهمة الحظر لثقتي في كفاءتها، وأتوجه بالشكر والتقدير لعناصر وأطقم القوات المسلحة التي تثبت أنها شريك قوي للشعب، ومستعدون لكل السيناريوهات للتعامل مع أزمة كورونا، ونهدف إلى طمأنة المصريين

وأضاف السيسي: "لو الأمر محتاج إننا نوزع كمامات على الناس بدون تكلفة هنوزعها، وكنت حريص على أن تقوم الداخلية بتنفيذ مهمة الحظر لثقتي في كفاءتها، وأتوجه بالشكر والتقدير لعناصر وأطقم القوات المسلحة التي تثبت أنها شريك قوي للشعب، ومستعدون لكل السيناريوهات للتعامل مع أزمة كورونا، ونهدف إلى طمأنة المصريين بأن الدولة بمختلف أجهزتها مستعدة لمواجهة الأزمة، وتوجد 6 مستشفيات جاهزة للافتتاح وطاقة المستشفى الواحد 200 سرير".





