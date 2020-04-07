الأوقاف: خطة لترشيد الإنفاق بأكثر من 200 مليون جنيه

٠٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:٤٥ م

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف - صورة أرشيفية

وضعت وزارة الأوقاف خطة لترشيد إنفاق أكثر من 200 مليون جنيه من إنفاقها في الربع الأخير من العام المالي الجاري 2019 - 2020، وذلك في إطار رسالتها لترشيد الإنفاق والاستهلاك وإعطائها نموذجا لما تدعو إليه من ترشيد الاستهلاك، مؤكدة أن ترشيد الإنفاق والاستهلاك سيكون من خلال ترشيد المكافآت والإثابات وإقامة الملتقيات الفكرية، وبعض الأنشطة التي تم تعليقها كالإيفاد للخارج خلال شهر رمضان، أو مكافآت الملتقيات الفكرية وإقامة المعارض واجتماعات بعض اللجان العلمية أو النوعية خلال الربع الأخير من هذا العام المالي.

وذكرت الوزارة، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أنها قررت وقف جميع بدلات المقارئ والمدارس العلمية والمدارس القرآنية، ومكاتب التحفيظ، ومراكز الثقافة الإسلامية، ومراكز إعداد محفظي القرآن الكريم طوال فترة غلق المساجد، وهو ما ينعكس في صورة وفر في الموازنة المخصصة للوزارة في نهاية العام، وعدم طلبها لأي تعزيزات