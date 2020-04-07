قتل وسحل ورعب.. كواليس جريمة «في عز الضهر» ببولاق

٠٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:٤٨ م

مشاجرة - صورة أرشيفية

مؤشرات ضبط الوقت كانت تشير إلى الثانية عشر ظهر أمس الإثنين، حركة المارة متوسطة بشارع الملكة المتفرع من شارع العشرين بحي فيصل ذو الكثافة السكانية المرتفعة بمحافظة الجيزة، الأجواء بدت مألوفة، أصحاب المحلات يشكون تراجع عملية البيع والشراء، الموظفون يعمدون إلى شراء متطلبات البيت قبل ساعات حظر تحرك المواطنين لكنها دقائق معودوة تبدلت معها الأمور 180 درجة، مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، فجاءت البداية بطلق خرطوش استقر في رقبة شاب ليفتك أشقاءه بأحد المتهمين في مشهد أقرب إلى "فيلم أكشن".

تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إشارة من شرطة النجدة بوقوع مشاجرة ووجود قتيلين بشارع الملكة دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور. انتقلت قوة من فرقة الغرب بقيادة العميد طارق حمزة والعقيد محمد الشاذلي، إلى محل البلاغ رفقة ضباط وحدة مباحث قسم بولاق الدكرور، وفرضت الشرطة كردونا أمنيا. جهود