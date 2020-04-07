جريمة

قتل وسحل ورعب.. كواليس جريمة «في عز الضهر» ببولاق

٠٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:٤٨ م
مشاجرة - صورة أرشيفية
مشاجرة - صورة أرشيفية
مؤشرات ضبط الوقت كانت تشير إلى الثانية عشر ظهر أمس الإثنين، حركة المارة متوسطة بشارع الملكة المتفرع من شارع العشرين بحي فيصل ذو الكثافة السكانية المرتفعة بمحافظة الجيزة، الأجواء بدت مألوفة، أصحاب المحلات يشكون تراجع عملية البيع والشراء، الموظفون يعمدون إلى شراء متطلبات البيت قبل ساعات حظر تحرك المواطنين لكنها دقائق معودوة تبدلت معها الأمور 180 درجة، مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، فجاءت البداية بطلق خرطوش استقر في رقبة شاب ليفتك أشقاءه بأحد المتهمين في مشهد أقرب إلى "فيلم أكشن".
تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إشارة من شرطة النجدة بوقوع مشاجرة ووجود قتيلين بشارع الملكة دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور. انتقلت قوة من فرقة الغرب بقيادة العميد طارق حمزة والعقيد محمد الشاذلي، إلى محل البلاغ رفقة ضباط وحدة مباحث قسم بولاق الدكرور، وفرضت الشرطة كردونا أمنيا. جهود
اقرأ المزيد
زحام-شديد-بمكاتب-بريد-الفيوم (3)

«هصرف المعاش إزاي».. استجابة الشرطة تنقذ مُسنة

في أحد أركان منزلها البسيط، جلست السيدة المُسنة تبحث السبيل لحل تلك المعضلة "هصرف المعاش إزاي في الظروف دي" حتى جال في خاطرها الاستغاثة بالشرطة، أمسكت الهاتف واتصلت بشرطة النجدة طالبة مد يد العون، إذذ التمست مساعدتها فى صرف المعاش الخاص بها من إحدى مكاتب البريد الكائنة بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر لعدم قدرتها على الحركة. وجاءت الاستجابة سريعا، فور ورود البلاغ إلى غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة تم إيفاد مأمورية من الشرطة النسائية لمحل إقامة المُسنة.
جثة-فتاة

سيدة بدرجة قاتل.. خططت لقتل مخدومتها المُسنة لسرقتها

كعادتها كل يوم، حرصت «وفاء» -اسم مستعار- على زيارة جارتها المسنة للاطمئنان عليها، لكن ثمة شئ غريب أخبرتها عنه العجوز بحضور شخصين ادعيا أنهما عاملان بشركة الغاز الطبيعى وقاما بالكشف على عداد الغاز، وعقب ذلك أخبراها بعودتهما لاحقاً عقب قيامهما بإجراء مكالمة هاتفيه مع إدارة الشركة محل عملهما، فما كان من الجارة إلا التنبيه على المُسنة بعدم التعامل مع أى شخص دون التحقق من هويته وانصرفت. وفى وقتٍ لاحق اتصلت بها وتبين غلق هاتفها المحول فتوجهت للشقة سكنها إلا أنها وجدت باب الشقة مفتوحاً، واكتشفت مقتلها.
وزارة-الداخلية

الداخلية: هؤلاء اخترقوا قراري الغلق والحظر أمس

24 ساعة من الجهود الأمنية بذلها رجال الشرطة بوزارة الداخلية من خلال حملات مكبرة بكل مديريات الأمن في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة؛ للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد، من بينها تنظيم مواعيد فتح وغلق «المطاعم والمقاهي والكافيتريات والمراكز التجارية، والأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب»، وتوجيه الحملات بالتنسيق مع الجهات المعنية للتصدي لممارسات إخفاء السلع الغذائية والمستزمات الطبية، والتلاعب في أسعارها، ومواجهة مختلف أشكال الغش التجاري.
احباط-تهريب-أدوية وأجهزة-اتصالات-وم-تحضرات-تجميل (4)

الشرطة تحبط تهريب بضائع أجنبية وقطع غيار موتيسكلات

حملات مستمرة على مدار الساعة يشنها ضباط الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كل الجهات المعنية؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، خاصة جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كل المنافذ، وحققت العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها ضبط قضيتين فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية بمضبوطات عبارة عن (بضائع أجنبية الصنع، قطع غيار دراجة نارية)، وبلغت إجمالى القيمة والتعويض في تلك القضايا 36 ألفا و941 جنيها.
اقرأ المزيد من الأخبار
المشاجرة -بين-الاهلى-بوسط البلد.

الدفع بتعزيزات أمنية بموقع مشاجرة الدم والنار ببولاق

طلقة من سلاح خرطوش كانت بمثابة شرارة أشعلت فتيل مشاجرة حامية الوطيس وقعت بين عائلتين بمنطقة بولاق الدكرور، نتج عنها مقتل شخصين فيما أصيب 3 أخرون، نقلوا إلى مستشفى بولاق الدكرور العام لتلقي العلاج اللازم، إذ أطلق عاطل النار على آخر بعد مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بينهما على إثر تجدد خلافات قديمة بينهما، ليسقط الثاني جثة هامدة على الأرض، لتقرر أسرته الانتقام من قاتله، وإذا بهم يلاحقونه حتى تمكنوا من محاصرته وأجهزوا عليه، لتقع مشاجرة بين الطرفين.
انهيار- العقار (3)

رعب في بولاق الدكرور بعد انفجار ماسورة غاز

بينما تنسدل أشعة الشمس خلف الغيوم معلنة انتهاء النهار ودخول الليل، كان سكان شارع (10) بالقرب من ترعة زنين على موعد مع لحظات رعب وذعر سيطرت على الجميع لدى سماع دوي انفجار هز أرجاء الاحرة الشيقة متراصقة العقارات، هرع الجميع لاكتشاف مصدر الصوت لتقع أنظارهم على ركام شرفتي شقة بالطابق الأول مع ارتفاع صوت الصراخ وطلب الاستغاثة، وتبين انفجار ماسورة غاز داخل الوحدة السكنية، ما أسفر عن إصابة سيدة وطفلين بحالة اختناق وجرى نقلهم إلى مستشفى بولاق الدكرور العام للعلاج.
خطف (2)

ضبط متهمين خطفا مواطنًا من منزله بالمنيا وقتلاه

مزارع من أسرة ميسورة الحال، طمع فيه شخصين من قرية مجاورة لمحل سكنه بمركز المنيا، فخططا لاختطافه لطلب فدية مليون ونصف من أسرته، لكن الجناة خافوا من تعرف المجني عليه عليهما، فقررا قتله، ووضعوا له سم فئران فى طعام وكوب شاي، وحينما بدأ يعاني آثار السم خنقاه، وحفرا حفرة بأرض ملك أحدهما ودفناه فيها، واتصلا على شقيقه لطلب فدية، وحينما طلب محادثة أخيه وسماع صوته رفضا، بما دفع الأخير لإبلاغ الأمن ليتم ضبطهما ويقرا بجريمتها قائلين: "مفكرناش.. خطفناه ومعرفناش نتصرف فقتلناه".
مشاجرة-السلام‎

فض مشاجرة بالأسلحة البيضاء وضبط 4 متهمين فى 15 مايو

استقبل المستشفى العام بمنطقة 15 مايو، رجلين مصابين بكسور فى الأذرع، واشتبه الأطباء فى المستشفى بكون الإصابة جنائية، نظرًا لظهور إصابات أخرى عليهما تتمثل فى كدمات وسحجات مدممة، وعلى الفور تم إخطار نقطة الشرطة للمتابعة الأمنية، وبسؤال المصابين أكدوا نشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء والضرب بين عائلتين بمنطقة 15 مايو بالقاهرة، بسبب خلافات الجيرة، واتهموا أشخاص بالتسبب فى إصابتهم، عن طريق الاستعانة ببلطجية ومأجورين للتعدي عليهم، وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من فض المشاجرة وضبط 4 متهمين
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]