وزير الأوقاف يشكل مجموعة لإدارة أزمة انتشار كورونا

٠٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:٥٠ م

وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة - صورة أرشيفية

شكل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، مجموعة إدارة أزمة بالأوقاف خاصة بالتعامل مع آثار انتشار فيروس كورونا برئاسة الشيخ جابر طايع يوسف رئيس القطاع الديني، وتضم اللجنة فى عضويتها كلا من: سمير مصطفى الشال، رئيس قطاع الخدمات المركزية، سيد محروس، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف، هشام عبد العزيز علي الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، عبد الله حسن عبد القوي مساعد الوزير لشئون المتابعة، شريف أحمد مصطفى رئيس مجلس إدارة المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، مها عقل رئيس مجلس إدارة مستشفى الدعاة.

وتشكلت اللجنة للتعامل السريع مع كل ما يتصل بآثار انتشار فيروس كورونا، على أن يكون الدكتور عبد الله حسن عبد القوي مساعد الوزير لشئون المتابعة مقررًا لللجنة ومتحدثًا رسميًا باسمها فيما يخص عملها.