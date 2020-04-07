إدارات الأمن الاقتصادي السبع تضبط 4685 قضية في يوم

٠٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:٥٣ م

قوات الأمن - صورة أرشيفية

جهود متواصلة يبذلها ضباط الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي "يضم 7 إدارات متنوعة"؛ لتحقيق الأمن ومواجهة كل أشكال الخروج عن القانون بشن حملات مكبرة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال إدارات (الأموال العامة، شرطة البيئة والمسطحات، شرطة التموين والتجارة، شرطة النقل والمواصلات، شرطة الكهرباء، الضرائب والرسوم، المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، لمساعديه بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية.

أسفرت جهود شرطة النقل والمواصلات، خلال الساعات الـ24 الماضية، عن ضبط 629 قضية "سرقات عامة، مخدرات، سلاح أبيض، نشل"، وتمكن ضباط الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة من ضبط 1010 قضايا تموينية متنوعة "غش غذائي، لحوم ومصنعاتها، أسماك، دقيق وأقماح، ثروة حيوانية، مواد بترولية". وأمكن ضبط 3 آلاف و24 قضية