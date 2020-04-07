نواب «25-30»: تبرعنا بـ5 آلاف جنيه من رواتبنا لمتضرري كورونا

تحرير:محمد محمود ٠٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:٥٦ م

مجلس النواب - صورة أرشيفية

أعلن تكتل "25 - 30" بمجلس النواب، تبرعهم بـ5 آلاف جنيه من رواتبهم بمجلس النواب منذ يوم 16 مارس الماضي، وذلك في خطاب موجه لرئيس البرلمان، لصالح المتضررين من فيروس كورونا المستجد فى المناطق والقرى الفقيرة والعمالة غير المنتظمة، مضيفا: "هذه خطوة ألزمها علينا واجبنا الإنساني والوطني حيال الدولة المصرية وشعبها الكريم لمكافحة انتشار فيروس كورونا"، مطالبا بإنشاء صندوق من تبرعات أعضاء مجلس النواب لصالح دعم المواطنين المصريين في المناطق النائية والقرى والنجوع والمناطق الفقيرة لإجراءات العلاج والوقاية وحملات التوعية في تلك القرى.

وتابع التكتل: "يأتي ذلك تضامنا منا لدعم الحكومة وتوحيد جهودنا في مواجهة تلك الأزمة لتجاوزها وتخطيها في أقرب وقت والحفاظ على صحة المواطنين"، موضحا أن هذا الصندوق الخاص بتلك الأزمة يخضع للرقابة المباشرة من جانب المجلس وذلك بالتنسيق مع جهود الحكومة التي تحتاج لمزيد من الدعم.وأشار إلى "أن ما نقترحه ما هو

وتابع التكتل: "يأتي ذلك تضامنا منا لدعم الحكومة وتوحيد جهودنا في مواجهة تلك الأزمة لتجاوزها وتخطيها في أقرب وقت والحفاظ على صحة المواطنين"، موضحا أن هذا الصندوق الخاص بتلك الأزمة يخضع للرقابة المباشرة من جانب المجلس وذلك بالتنسيق مع جهود الحكومة التي تحتاج لمزيد من الدعم.



وأشار إلى "أن ما نقترحه ما هو إلا واجب وطني وإنساني ألزمه علينا ضميرنا لاتخاذه تماشيا مع إلزام الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بتخصيص مبلغ 100 مليار جنية لمواجهة تلك الأزمة"، داعيا أعضاء مجلس النواب بالتبرع قدر الإمكان والمساهمة في توحيد الجهود لمواجهة وتخطي تلك الأزمة بتعاوننا جميعا.



