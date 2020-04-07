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نواب «25-30»: تبرعنا بـ5 آلاف جنيه من رواتبنا لمتضرري كورونا

تحرير:محمد محمود ٠٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:٥٦ م
مجلس النواب - صورة أرشيفية
مجلس النواب - صورة أرشيفية
أعلن تكتل "25 - 30" بمجلس النواب، تبرعهم بـ5 آلاف جنيه من رواتبهم بمجلس النواب منذ يوم 16 مارس الماضي، وذلك في خطاب موجه لرئيس البرلمان، لصالح المتضررين من فيروس كورونا المستجد فى المناطق والقرى الفقيرة والعمالة غير المنتظمة، مضيفا: "هذه خطوة ألزمها علينا واجبنا الإنساني والوطني حيال الدولة المصرية وشعبها الكريم لمكافحة انتشار فيروس كورونا"، مطالبا بإنشاء صندوق من تبرعات أعضاء مجلس النواب لصالح دعم المواطنين المصريين في المناطق النائية والقرى والنجوع والمناطق الفقيرة لإجراءات العلاج والوقاية وحملات التوعية في تلك القرى.
وتابع التكتل: "يأتي ذلك تضامنا منا لدعم الحكومة وتوحيد جهودنا في مواجهة تلك الأزمة لتجاوزها وتخطيها في أقرب وقت والحفاظ على صحة المواطنين"، موضحا أن هذا الصندوق الخاص بتلك الأزمة يخضع للرقابة المباشرة من جانب المجلس وذلك بالتنسيق مع جهود الحكومة التي تحتاج لمزيد من الدعم.وأشار إلى "أن ما نقترحه ما هو
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وزير الأوقاف يشكل مجموعة لإدارة أزمة انتشار كورونا

شكل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، مجموعة إدارة أزمة بالأوقاف خاصة بالتعامل مع آثار انتشار فيروس كورونا برئاسة الشيخ جابر طايع يوسف رئيس القطاع الديني، وتضم اللجنة فى عضويتها كلا من: سمير مصطفى الشال، رئيس قطاع الخدمات المركزية، سيد محروس، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف، هشام عبد العزيز علي الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، عبد الله حسن عبد القوي مساعد الوزير لشئون المتابعة، شريف أحمد مصطفى رئيس مجلس إدارة المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، مها عقل رئيس مجلس إدارة مستشفى الدعاة.
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الأوقاف: خطة لترشيد الإنفاق بأكثر من 200 مليون جنيه

وضعت وزارة الأوقاف خطة لترشيد إنفاق أكثر من 200 مليون جنيه من إنفاقها في الربع الأخير من العام المالي الجاري 2019 - 2020، وذلك في إطار رسالتها لترشيد الإنفاق والاستهلاك وإعطائها نموذجا لما تدعو إليه من ترشيد الاستهلاك، مؤكدة أن ترشيد الإنفاق والاستهلاك سيكون من خلال ترشيد المكافآت والإثابات وإقامة الملتقيات الفكرية، وبعض الأنشطة التي تم تعليقها كالإيفاد للخارج خلال شهر رمضان، أو مكافآت الملتقيات الفكرية وإقامة المعارض واجتماعات بعض اللجان العلمية أو النوعية خلال الربع الأخير من هذا العام المالي.
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السيسي: يجب تخفيض أعداد العاملين دون المساس برواتبهم

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كلمة له، خلال تفقد عناصر وأطقم القوات المسلحة لمواجهة انتشار ومكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، اليوم الثلاثاء: "يجب تخفيض أعداد العاملين دون المساس برواتبهم، والدولة تسعى لتوفير السلع الاستراتيجية بأسعار مناسبة، ويجب الحفاظ على العمالة في القطاع الخاص وعدم المساس برواتبها، وأيضا تقديم تمويل للمنشآت السياحية بهدف الحفاظ على العمالة، وتخصيص منحة للعمالة غير المنتظمة المتضررة من أزمة كورونا لمدة 3 أشهر"، معلنا إجراءات اقتصادية للتخفيف عن القطاعات المختلفة جراء أزمة كورونا.
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وزير الخارجية يتلقى اتصالا من صائب عريقات

تلقى وزير الخارجية سامح شكري، صباح اليوم الثلاثاء، اتصالا من أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، حيث تناولا التطورات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وكيفية العمل والتعاون بين السلطات المصرية والفلسطينية لمواجهة هذه الجائحة في المرحلة المقبلة.
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نائب يطالب الحكومة بصرف بدل مخاطر مهنة للمهندسين

قال النائب محمد عبد الغني، إنه منذ بداية أزمة انتشار وباء كورونا المستجد، وكل النداءات بتقليل التعاملات والتجمعات والتزام المنازل والحد من العمالة هي الشغل الشاغل والعيون معلقة على مراقبة معدلات انتشار المرض وعدد المتوفين، مضيفا أنه على الرغم من الإجراءات العالمية بالتزام تطبيق سياسات التباعد الاجتماعي والحد من النزول من المنازل، فاجأت الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الاسكان والمرافق والمجمتعات العمرانية الجميع بقرار عودة العمل بكامل طاقته في قطاع التشييد والبناء، ما يشمل مئات الآلاف من المهندسين وملايين العمال، ووضعهم في مقدمة الصفوف.
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نائب يطالب رفع بدل عدوى الأطباء: جنود في الأزمة

طالب النائب محمد العقاد، بزيادة بدل العدوى للأطباء إلى 2000 جنيه، إذ أن الأزمة الأخيرة أكدت بما لا يدع مجالا للشك أنهم جند من جنود الوطن، ومن أبناء مصر الأوفياء الذين يقفون خلف القيادة ومؤسسات الدولة فى الدفاع عنها والتصدي لكل مخاطر تحاك بالدولة المصرية، موضحا أن الأطباء يمثلون الحصن المنيع فى أزمة كورونا، وشهدنا خلال الأيام القليلة الماضية تضحيات عظيمة لهم، ففي الوقت الذى تطالب منظمة الصحة العالمية من جميع المواطنين البقاء فى منازلهم خوفا من تفشى المرض يبقى الأطباء هم الجنود الحقيقيين لهذه الأزمة، يواجهون الموت بصدور عارية وقلوب قوية.
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طلب إحاطة لتقديم أحدث الأفلام على القناة الأولى

تقدمت النائبة مي البطران، بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، موجه للدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، وأسامة هيكل وزير الدولة للاعلام، بشأن استغلال الطفرة والتطوير الذي حدث في القناة الأولى المصرية، والمساهمة في تحقيق الترفيه للمواطنين من خلال التعاقد على عرض أحدث الأفلام المصرية والعالمية، خاصة في ظل قرار رئيس الوزراء رقم 724 لسنة 2020 بتعليق العروض التي تقام في دور السينما والمسارح، كتدبير احترازي في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.
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بيان عاجل لتوفير أدوات التعقيم لغير القادرين مجانا

تقدم النائب محمد عبد الغني عضو مجلس النواب، اليوم الأحد، ببيان عاجل لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التضامن الاجتماعي، لمحاولة الحد من انتشار فيروس كورونا COVID-19، وارتباطا بخطة الدولة والحكومة في زيادة التوعية وتوفير أدوات النظافة لجميع المواطنين ومراقبة الأسواق، موضحا أن هناك قرى ومناطق نائية وأسرا غير قادرة تحتاج إلى مزيد من الالتفات إليها والعمل على توفير تلك المطهرات والمنظفات والصابون وأدوات التعقيم من كحول وكلور وكمامات وجوانتيات وغيرها من الأشياء المتطلبة في تلك الفترة بصورة مجانية.
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