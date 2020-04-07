كواليس إحباط احتكار مليون سرنجة و34 ألف قطعة طبية

٠٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٤:٠٦ م

مستلزمات طبية - صورة أرشيفية

توجيهات مستمرة من اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، لمساعديه خاصة مدير إدارة مباحث التموين بتكثيف الجهود الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها وضبط الخارجين عن القانون وخاصة ما يتعلق بالمجالات التموينية وغش المستهلكين، في مجال الحرص على ضبط الأسعار بالأسواق لتخفيف الأعباء على جميع المواطنين وخاصة محدودي الدخل، والتصدي لمحتكري السلع والمستلزمات الطبية واستغلال البعض لإقبال المواطنين على شراء تلك المنتجات خلال الفترة الحالية.

تحريات ضباط مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة بقيادة العميد خالد أبو العلا، أكدت استئجار أحد الأشخاص منزل مكون من طابقين بمركز الحوامدية اتخذه مخزنا لتجميع كميات كبيرة من المستلزمات الطبية بقصد حجبها عن المواطنين، وإعادة طرحها بأزيد من السعر الرسمي. فريق بحث رفيع المستوى ترأسه العقيد أحمد نجم مفتش مباحث

تحريات ضباط مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة بقيادة العميد خالد أبو العلا، أكدت استئجار أحد الأشخاص منزل مكون من طابقين بمركز الحوامدية اتخذه مخزنا لتجميع كميات كبيرة من المستلزمات الطبية بقصد حجبها عن المواطنين، وإعادة طرحها بأزيد من السعر الرسمي.



فريق بحث رفيع المستوى ترأسه العقيد أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة، عكف على تكثيف مراقبة نشاط المشكو في حقه من خلال ضباط مباحث الحوامدية بقيادة الرائد إكرامي البطران.



عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، داهمت مأمورية مقر المخز، وأمكن ضبط المتهم وعُثر على مليون و100 ألف سنرجة، 11 ألف قفاز طبي، 150 ألف قكامة، 3 آلاف و700 جهاز قسطرة بول، 153 جهاز تنفس صناعي منزلي صغير، إضافة إلى 4 آلاف ماسك بخار لأجهزة التنفس و10 آلاف وصلة وريد و4 آلاف و900 كيس قطن زنة الواحد 1 كجم.







