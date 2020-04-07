جريمة

كواليس إحباط احتكار مليون سرنجة و34 ألف قطعة طبية

٠٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٤:٠٦ م
مستلزمات طبية - صورة أرشيفية
مستلزمات طبية - صورة أرشيفية
توجيهات مستمرة من اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، لمساعديه خاصة مدير إدارة مباحث التموين بتكثيف الجهود الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها وضبط الخارجين عن القانون وخاصة ما يتعلق بالمجالات التموينية وغش المستهلكين، في مجال الحرص على ضبط الأسعار بالأسواق لتخفيف الأعباء على جميع المواطنين وخاصة محدودي الدخل، والتصدي لمحتكري السلع والمستلزمات الطبية واستغلال البعض لإقبال المواطنين على شراء تلك المنتجات خلال الفترة الحالية.
تحريات ضباط مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة بقيادة العميد خالد أبو العلا، أكدت استئجار أحد الأشخاص منزل مكون من طابقين بمركز الحوامدية اتخذه مخزنا لتجميع كميات كبيرة من المستلزمات الطبية بقصد حجبها عن المواطنين، وإعادة طرحها بأزيد من السعر الرسمي. فريق بحث رفيع المستوى ترأسه العقيد أحمد نجم مفتش مباحث
اقرأ المزيد
زحام-شديد-بمكاتب-بريد-الفيوم (3)

«هصرف المعاش إزاي».. استجابة الشرطة تنقذ مُسنة

في أحد أركان منزلها البسيط، جلست السيدة المُسنة تبحث السبيل لحل تلك المعضلة "هصرف المعاش إزاي في الظروف دي" حتى جال في خاطرها الاستغاثة بالشرطة، أمسكت الهاتف واتصلت بشرطة النجدة طالبة مد يد العون، إذذ التمست مساعدتها فى صرف المعاش الخاص بها من إحدى مكاتب البريد الكائنة بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر لعدم قدرتها على الحركة. وجاءت الاستجابة سريعا، فور ورود البلاغ إلى غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة تم إيفاد مأمورية من الشرطة النسائية لمحل إقامة المُسنة.
جثة-فتاة

سيدة بدرجة قاتل.. خططت لقتل مخدومتها المُسنة لسرقتها

كعادتها كل يوم، حرصت «وفاء» -اسم مستعار- على زيارة جارتها المسنة للاطمئنان عليها، لكن ثمة شئ غريب أخبرتها عنه العجوز بحضور شخصين ادعيا أنهما عاملان بشركة الغاز الطبيعى وقاما بالكشف على عداد الغاز، وعقب ذلك أخبراها بعودتهما لاحقاً عقب قيامهما بإجراء مكالمة هاتفيه مع إدارة الشركة محل عملهما، فما كان من الجارة إلا التنبيه على المُسنة بعدم التعامل مع أى شخص دون التحقق من هويته وانصرفت. وفى وقتٍ لاحق اتصلت بها وتبين غلق هاتفها المحول فتوجهت للشقة سكنها إلا أنها وجدت باب الشقة مفتوحاً، واكتشفت مقتلها.
وزارة-الداخلية

الداخلية: هؤلاء اخترقوا قراري الغلق والحظر أمس

24 ساعة من الجهود الأمنية بذلها رجال الشرطة بوزارة الداخلية من خلال حملات مكبرة بكل مديريات الأمن في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة؛ للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد، من بينها تنظيم مواعيد فتح وغلق «المطاعم والمقاهي والكافيتريات والمراكز التجارية، والأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب»، وتوجيه الحملات بالتنسيق مع الجهات المعنية للتصدي لممارسات إخفاء السلع الغذائية والمستزمات الطبية، والتلاعب في أسعارها، ومواجهة مختلف أشكال الغش التجاري.
احباط-تهريب-أدوية وأجهزة-اتصالات-وم-تحضرات-تجميل (4)

الشرطة تحبط تهريب بضائع أجنبية وقطع غيار موتيسكلات

حملات مستمرة على مدار الساعة يشنها ضباط الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كل الجهات المعنية؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، خاصة جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كل المنافذ، وحققت العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها ضبط قضيتين فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية بمضبوطات عبارة عن (بضائع أجنبية الصنع، قطع غيار دراجة نارية)، وبلغت إجمالى القيمة والتعويض في تلك القضايا 36 ألفا و941 جنيها.
اقرأ المزيد من الأخبار
مباحث-التموين-صور-ارشيفية (2)

3 دقائق مصورة تلخص جهود مباحث التموين في 48 ساعة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، واتساقًا مع جهود أجهزة الدولة للتصدي لتداعيات انتشار فيروس "كورونا".
منظفات-الغسالة

أطنان مجهولة المصدر.. ضبط منظفات مغشوشة ولحوم فاسدة

حملة تفتيشية مكبرة شنها ضباط إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندي، استهدفت دائرة قسم شرطة باب الشعرية؛ تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع والتصدي لمحتكري السلع الأساسية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام برئاسة مساعد أول وزير الداخلية اللواء علاء الدين سليم.
حبس-كلابشات

الخطر داخل 150 مترا.. حلم مشبوه زج بفني خلف القضبان

مخزن بالطابق الأرض لعقار سكني بـ«طريق 11» في مركز الحوامدية جنوب محافظة الجيزة، اتخذه فني بشركة السكر مصنعا لإنتاج كمامات طبية غير مطابقة للمواصفات القياسية باستخدام خامات مجهولة المصدر معرضا حياة المواطنين للخطر بحثا عن جني المال، إلا أن «كلبش» الشرطة كتب نهايته. لم يكتف «صبري.ح»"، 38 سنة، بإنتاج كمامات مغشوشة بل عمد إلى طرحها للبيع بالأسواق بأسعار تفوق سعرها الأصلى مدخلًا الغش على المواطنين بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، ليسقط بعد مرور أسبوعين على بدء نشاطه الآثم.
تظاهر العراقيين بالكمامات

تجارة الموت.. ملابسات مداهمة مصنع كمامات مجهولة

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة عن ملابسات مداهمة مقر تصنيع كمامات طبية غير مطابقة للمواصفات بمدينة السادس من أكتوبر الذي يديره صاحب شركة مستلزمات طبية، اتفق مع ترزيين من خلال إمدادهما بمواد خام غير مطابقة للمواصفات، وتصنيع كميات طائلة وطرحها للبيع بأسعار مرتفعة مستغلين إقبال المواطنين على شرائها، ما يعرض حياة جمهور المستهلكين للخطر، إذ تمكنت مأمورية من فرقة أكتوبر تنسيقا مع إدارة مباحث التموين من ضبط المتهمين الثلاثة بحيازتهم 4 آلاف كمامة معدة للبيع.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]