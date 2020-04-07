الشرطة تحبط تهريب بضائع أجنبية وقطع غيار موتيسكلات

٠٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٤:١٣ م

تهريب بضائع - صورة أرشيفية

حملات مستمرة على مدار الساعة يشنها ضباط الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كل الجهات المعنية؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، خاصة جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كل المنافذ، وحققت العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها ضبط قضيتين فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية بمضبوطات عبارة عن (بضائع أجنبية الصنع، قطع غيار دراجة نارية)، وبلغت إجمالى القيمة والتعويض في تلك القضايا 36 ألفا و941 جنيها.

وشملت الجهود الأمنية خلال الـ24 ساعة الماضية ضبط 19 قضية ومخالفة متنوعة في مجال الأمن العام (مزاولة مهنة بدون تصريح، انتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات مسطح مائي). وتم تنفيذ 79 حكما قضائيا متنوعا، وتحرير 107 مخالفات مرورية متنوعة، إضافة إلة جهود مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية،