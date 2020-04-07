الداخلية: هؤلاء اخترقوا قراري الغلق والحظر أمس

٠٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٤:١٩ م

وزارة الداخلية - صورة أرشيفية

24 ساعة من الجهود الأمنية بذلها رجال الشرطة بوزارة الداخلية من خلال حملات مكبرة بكل مديريات الأمن في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة؛ للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد، من بينها تنظيم مواعيد فتح وغلق «المطاعم والمقاهي والكافيتريات والمراكز التجارية، والأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب»، وتوجيه الحملات بالتنسيق مع الجهات المعنية للتصدي لممارسات إخفاء السلع الغذائية والمستزمات الطبية، والتلاعب في أسعارها، ومواجهة مختلف أشكال الغش التجاري.

خلال الـ24 ساعة الماضية، أسفرت جهود الحملات -تحت إشراف اللواء علاء سليم مدير قطاع الأمن العام- عن ضبط 690 قضية تموينية على مستوى الجمهورية، من بينها ضبط 132 قضية في مجال احتكار وحجب السلع والتلاعب بالأسعار. وشملت الجهود ضبط 185 مخالفة في مجال غلق المحال والمطاعم والمراكز التجارية، وغلق 11 مركزًا للدروس