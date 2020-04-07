جريمة

الداخلية: هؤلاء اخترقوا قراري الغلق والحظر أمس

٠٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٤:١٩ م
وزارة الداخلية - صورة أرشيفية
وزارة الداخلية - صورة أرشيفية
24 ساعة من الجهود الأمنية بذلها رجال الشرطة بوزارة الداخلية من خلال حملات مكبرة بكل مديريات الأمن في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة؛ للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد، من بينها تنظيم مواعيد فتح وغلق «المطاعم والمقاهي والكافيتريات والمراكز التجارية، والأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب»، وتوجيه الحملات بالتنسيق مع الجهات المعنية للتصدي لممارسات إخفاء السلع الغذائية والمستزمات الطبية، والتلاعب في أسعارها، ومواجهة مختلف أشكال الغش التجاري.
خلال الـ24 ساعة الماضية، أسفرت جهود الحملات -تحت إشراف اللواء علاء سليم مدير قطاع الأمن العام- عن ضبط 690 قضية تموينية على مستوى الجمهورية، من بينها ضبط 132 قضية في مجال احتكار وحجب السلع والتلاعب بالأسعار. وشملت الجهود ضبط 185 مخالفة في مجال غلق المحال والمطاعم والمراكز التجارية، وغلق 11 مركزًا للدروس
اقرأ المزيد
زحام-شديد-بمكاتب-بريد-الفيوم (3)

«هصرف المعاش إزاي».. استجابة الشرطة تنقذ مُسنة

في أحد أركان منزلها البسيط، جلست السيدة المُسنة تبحث السبيل لحل تلك المعضلة "هصرف المعاش إزاي في الظروف دي" حتى جال في خاطرها الاستغاثة بالشرطة، أمسكت الهاتف واتصلت بشرطة النجدة طالبة مد يد العون، إذذ التمست مساعدتها فى صرف المعاش الخاص بها من إحدى مكاتب البريد الكائنة بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر لعدم قدرتها على الحركة. وجاءت الاستجابة سريعا، فور ورود البلاغ إلى غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة تم إيفاد مأمورية من الشرطة النسائية لمحل إقامة المُسنة.
جثة-فتاة

سيدة بدرجة قاتل.. خططت لقتل مخدومتها المُسنة لسرقتها

كعادتها كل يوم، حرصت «وفاء» -اسم مستعار- على زيارة جارتها المسنة للاطمئنان عليها، لكن ثمة شئ غريب أخبرتها عنه العجوز بحضور شخصين ادعيا أنهما عاملان بشركة الغاز الطبيعى وقاما بالكشف على عداد الغاز، وعقب ذلك أخبراها بعودتهما لاحقاً عقب قيامهما بإجراء مكالمة هاتفيه مع إدارة الشركة محل عملهما، فما كان من الجارة إلا التنبيه على المُسنة بعدم التعامل مع أى شخص دون التحقق من هويته وانصرفت. وفى وقتٍ لاحق اتصلت بها وتبين غلق هاتفها المحول فتوجهت للشقة سكنها إلا أنها وجدت باب الشقة مفتوحاً، واكتشفت مقتلها.
احباط-تهريب-أدوية وأجهزة-اتصالات-وم-تحضرات-تجميل (4)

الشرطة تحبط تهريب بضائع أجنبية وقطع غيار موتيسكلات

حملات مستمرة على مدار الساعة يشنها ضباط الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كل الجهات المعنية؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، خاصة جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كل المنافذ، وحققت العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها ضبط قضيتين فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية بمضبوطات عبارة عن (بضائع أجنبية الصنع، قطع غيار دراجة نارية)، وبلغت إجمالى القيمة والتعويض في تلك القضايا 36 ألفا و941 جنيها.
مخلفات-طبية (1)

كواليس إحباط احتكار مليون سرنجة و34 ألف قطعة طبية

توجيهات مستمرة من اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، لمساعديه خاصة مدير إدارة مباحث التموين بتكثيف الجهود الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها وضبط الخارجين عن القانون وخاصة ما يتعلق بالمجالات التموينية وغش المستهلكين، في مجال الحرص على ضبط الأسعار بالأسواق لتخفيف الأعباء على جميع المواطنين وخاصة محدودي الدخل، والتصدي لمحتكري السلع والمستلزمات الطبية واستغلال البعض لإقبال المواطنين على شراء تلك المنتجات خلال الفترة الحالية.
اقرأ المزيد من الأخبار
سناتر- الدروس -الخصوصية (3)

رغم تعليق الدراسة.. غلق 7 مراكز دروس خصوصية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكبرة بكافة مديريات الأمن في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذا للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة؛ للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد من بينها تنظيم مواعيد فتح وغلق "المطاعم والمقاهي والكافيتريات والمراكز التجارية، والأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب"، وكذا توجيه الحملات بالتنسيق مع الجهات المعنية للتصدي لممارسات إخفاء السلع الغذائية والمستزمات الطبية، والتلاعب في أسعارها، ومواجهة مختلف أشكال الغش التجاري.
كمين-أمني

كيف أفسدت الشرطة صفقة عصابة الكمامات المغشوشة؟

ظن سائق وسيدة أن نشاطهما غير المشروع في تزوير فواتير بيع وشراء المستلزمات الطبية بات بعيدا عن عين الشرطة، مستغلين زيادة إقبال المواطنين على شرائها، لكن تحريات أجهزة قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائي بالإدارة العامة للمرور أكدت أن المتهمين كونا تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في تزوير فواتير بيع وشراء المستلزمات الطبية مجهولة المصدر وترويجها على عملائهما بمحافظتي "الإسكندرية والقاهرة، وأمكن ضبطهما بأحد الأكمنة المُعدة لهما بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي بمركز وادي النطرون بالبحيرة" حال استقلالهما سيارة ملاكي.
وزارة-الداخلية

الداخلية: هؤلاء اخترقوا الحظر خلال 24 ساعة

ألف و816 شخصًا ألقي القبض عليهم من قبل قوات الشرطة لاتهامهم بخرق قرار حظر التجوال الصادر من المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وذلك خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية؛ إدراكاً للدور الجوهري للمنظومة الأمنية في الحفاظ على الصحة والسلامة العامة للمواطنين بالاشتراك مع أجهزة الدولة المعنية للحد من انتشار فيروس "كورونا المستجد"، ولتحقيق أعلى معدلات الأمان للمواطنين، واستمراراً للدور المنوط لكل القطاعات الأمنية لتنفيذ قرار رئاسة مجلس الوزراء الخاص بالإغلاق وحظر التحرك في المواعيد المحددة.
حبس-متهمه

77 شخصًا خالفوا الحظر بالإسكندرية .. والنيابة تُخلي سبيلهم بكفالات

أسفرت حملة الضبط عن مخالفي حظر التجوال في محافظة الإسكندرية خلال الأيام الأربعة الماضية عن ضبط نحو 77 شخصا خالفوا القرار وتجولوا في شوارع المدينة بعد الساعة السابعة مساء، بالمخالفة لقرار حظر التجول اليومي، منذ الساعة 7 مساءً حتى 6 صباحًا، بشرق وغرب المدينة، إذ تم عرض جميع المضبوطين على نيابتي شرق وغرب التي قررت إخلاء سبيل جميع المضبوطين بكفالات تتراوح من 1000 إلى 4000 جنيهًا مع احالتهم للمحاكمة، حيث تم ضبط 51 شخصا خالفوا توقيت الحظر بحي غرب، و20 أخرين بحي شرق، و6 بحي المنتزه.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]