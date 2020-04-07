مأمورية تداهم مصنع شيكولاتة مخالف وثلاجة دواجن فاسدة

٠٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٤:٢٨ م

دواجن فاسدة - أرشيفية

ترجم ضباط إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة توجيهات القيادة السياسية على أرض الواقع، وذلك باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، والمساهمة في جهود أجهزة الدولة للتصدى لتداعيات انتشار فيروس "كورونا" المستجد، ومحاولات البعض استغلال تلك الظروف لتحقيق أرباح مادية غير عابئين باحتياجات وصحة المواطنين.

وأسفرت الجهود عن ضبط المدير المسئول عن مصنع لتعبئة المواد الغذائية بأكتوبر؛ لإنتاجه 22800 عبوة مشروب "شيكولاتة" و862 كيلو جرام "شيكولاتة سائلة" منتج نهائى معبأ داخل عبوات مدون عليها علامات تجارية مغشوشة ومقلدة لكبرى الشركات خلافاً للحقيقة. كما تم ضبط 10,750 طن سلع غذائية من بينها (سكر، ملح ليمون، قهوة

وأسفرت الجهود عن ضبط المدير المسئول عن مصنع لتعبئة المواد الغذائية بأكتوبر؛ لإنتاجه 22800 عبوة مشروب "شيكولاتة" و862 كيلو جرام "شيكولاتة سائلة" منتج نهائى معبأ داخل عبوات مدون عليها علامات تجارية مغشوشة ومقلدة لكبرى الشركات خلافاً للحقيقة.



كما تم ضبط 10,750 طن سلع غذائية من بينها (سكر، ملح ليمون، قهوة طبيعية) مستلزمات إنتاج معباة داخل شكائر ذات أحجام وأوزان مختلفة مجهولة المصدر.



وفي أكتوبر أيضا، تم ضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص؛ لحيازته 2,2 طن دواجن معبأة داخل عبوات بدون بيانات تفيد الإنتاج والصلاحية "مجهولة المصدر"، و262 كيلو جرام سلع غذائية "كفتة، كبدة، بانيه، صلصة" غير صالحة للاستهلاك الآدمى وانتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها.







