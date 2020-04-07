جريمة

سيدة بدرجة قاتل.. خططت لقتل مخدومتها المُسنة لسرقتها

٠٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٤:٣٧ م
جثة
جثة
كعادتها كل يوم، حرصت «وفاء» -اسم مستعار- على زيارة جارتها المسنة للاطمئنان عليها، لكن ثمة شئ غريب أخبرتها عنه العجوز بحضور شخصين ادعيا أنهما عاملان بشركة الغاز الطبيعى وقاما بالكشف على عداد الغاز، وعقب ذلك أخبراها بعودتهما لاحقاً عقب قيامهما بإجراء مكالمة هاتفيه مع إدارة الشركة محل عملهما، فما كان من الجارة إلا التنبيه على المُسنة بعدم التعامل مع أى شخص دون التحقق من هويته وانصرفت. وفى وقتٍ لاحق اتصلت بها وتبين غلق هاتفها المحول فتوجهت للشقة سكنها إلا أنها وجدت باب الشقة مفتوحاً، واكتشفت مقتلها.
أبلغت الجارة شرطة النجدة التي أخطرت بدورها مأمور قسم شرطة حدائق القبة، الذي انتقل على رأس قوة أمنية لمحل الواقعة، وعُثر على جثة سيدة مسنة مسجاة على ظهرها موثقة اليدين والقدمين، وبها سحجات بالوجه، وتبين وجود بعثرة بمحتويات الشقة وسرقة مبلغ مالى وهاتفها المحمول ومشغولات ذهبية. فريق بحث ترأسه مدير أمن
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«هصرف المعاش إزاي».. استجابة الشرطة تنقذ مُسنة

في أحد أركان منزلها البسيط، جلست السيدة المُسنة تبحث السبيل لحل تلك المعضلة "هصرف المعاش إزاي في الظروف دي" حتى جال في خاطرها الاستغاثة بالشرطة، أمسكت الهاتف واتصلت بشرطة النجدة طالبة مد يد العون، إذذ التمست مساعدتها فى صرف المعاش الخاص بها من إحدى مكاتب البريد الكائنة بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر لعدم قدرتها على الحركة. وجاءت الاستجابة سريعا، فور ورود البلاغ إلى غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة تم إيفاد مأمورية من الشرطة النسائية لمحل إقامة المُسنة.
وزارة-الداخلية

الداخلية: هؤلاء اخترقوا قراري الغلق والحظر أمس

24 ساعة من الجهود الأمنية بذلها رجال الشرطة بوزارة الداخلية من خلال حملات مكبرة بكل مديريات الأمن في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة؛ للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد، من بينها تنظيم مواعيد فتح وغلق «المطاعم والمقاهي والكافيتريات والمراكز التجارية، والأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب»، وتوجيه الحملات بالتنسيق مع الجهات المعنية للتصدي لممارسات إخفاء السلع الغذائية والمستزمات الطبية، والتلاعب في أسعارها، ومواجهة مختلف أشكال الغش التجاري.
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الشرطة تحبط تهريب بضائع أجنبية وقطع غيار موتيسكلات

حملات مستمرة على مدار الساعة يشنها ضباط الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كل الجهات المعنية؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، خاصة جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كل المنافذ، وحققت العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها ضبط قضيتين فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية بمضبوطات عبارة عن (بضائع أجنبية الصنع، قطع غيار دراجة نارية)، وبلغت إجمالى القيمة والتعويض في تلك القضايا 36 ألفا و941 جنيها.
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كواليس إحباط احتكار مليون سرنجة و34 ألف قطعة طبية

توجيهات مستمرة من اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، لمساعديه خاصة مدير إدارة مباحث التموين بتكثيف الجهود الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها وضبط الخارجين عن القانون وخاصة ما يتعلق بالمجالات التموينية وغش المستهلكين، في مجال الحرص على ضبط الأسعار بالأسواق لتخفيف الأعباء على جميع المواطنين وخاصة محدودي الدخل، والتصدي لمحتكري السلع والمستلزمات الطبية واستغلال البعض لإقبال المواطنين على شراء تلك المنتجات خلال الفترة الحالية.
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قبض-متهم

«كحول على فيسبوك».. منشور يضع صاحبه خلف القضبان

منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" للإعلان عن بيع "كحول" كان محل رصد الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، وتبين قيام أحد الأشخاص مقيم بالقطامية القاهرة، بنشر مشاركات عبر (فيسبوك) تتضمن الإعلان عن بيع مستلزمات طبية مجهولة المصدر فى غير الأماكن المخصصة لها لمن يرغب من المواطنين مستغلا زيادة إقبال المواطنين على شرائها؛ بقصد تحقيق أرباح طائلة بطريقة غير مشروعة إلا أن جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم المعلوماتية المُستحدثة وملاحقة وضبط مرتكبيها أفسدت مخططه.
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وزير الداخلية يكافئ 704 شرطيين في 20 مديرية

وجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمكافأة 704 من رجال الشرطة بمديريات أمن: «القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، الغربية، الدقهلية، الشرقية، المنوفية، الإسماعيلية، السويس، بورسعيد، الفيوم، بني سويف، المنيا، سوهاج، أسيوط، الأقصر، مطروح، البحر الأحمر، جنوب سيناء»، وقطاعات «الأمن العام، الأمن المركزي، الأحوال المدنية، والإدارات العامة لشرطة البيئة والمسطحات، شرطة النقل والمواصلات»، نظرا لجهودهم المتميزة في تحقيق رسالة الأمن خلال شهر مارس الماضي.
ذهب

«ممكن مكالمة».. حيلة الأشقياء الثلاثاء لسرقة جواهرجي

كعادته كل يوم -منذ تطبيق حظر التجوال- يُنهي تاجر المصوغات الذهبية عمله مبكرا، أغلق في مساء ذلك اليوم المحل ملكه بمنطقة "المناخ" في محافظة بورسعيد، واستقل سيارته قاصدا منزله، لكنه فوجئ قبل تحرك السيارة بشخص يطلب منه إجراء مكالمة من هاتفه المحمول، وأثناء ذلك غافله شخص آخر خطف حقيبة بالمقعد الأمامي المجاور بداخلها (مشغولات ذهبية- مبالغ مالية)، وحاول الإمساك بالأول الذي اعتدى عليه بسلاح أبيض محدثا إصابته بجرح سطحي بالرأس وأخر في اليد اليسرى، وفرا هاربين عبر دراجة نارية كانت في انتظارهما.
منظفات-الغسالة

أطنان مجهولة المصدر.. ضبط منظفات مغشوشة ولحوم فاسدة

حملة تفتيشية مكبرة شنها ضباط إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندي، استهدفت دائرة قسم شرطة باب الشعرية؛ تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع والتصدي لمحتكري السلع الأساسية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام برئاسة مساعد أول وزير الداخلية اللواء علاء الدين سليم.
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