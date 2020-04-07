سيدة بدرجة قاتل.. خططت لقتل مخدومتها المُسنة لسرقتها

٠٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٤:٣٧ م

جثة

كعادتها كل يوم، حرصت «وفاء» -اسم مستعار- على زيارة جارتها المسنة للاطمئنان عليها، لكن ثمة شئ غريب أخبرتها عنه العجوز بحضور شخصين ادعيا أنهما عاملان بشركة الغاز الطبيعى وقاما بالكشف على عداد الغاز، وعقب ذلك أخبراها بعودتهما لاحقاً عقب قيامهما بإجراء مكالمة هاتفيه مع إدارة الشركة محل عملهما، فما كان من الجارة إلا التنبيه على المُسنة بعدم التعامل مع أى شخص دون التحقق من هويته وانصرفت. وفى وقتٍ لاحق اتصلت بها وتبين غلق هاتفها المحول فتوجهت للشقة سكنها إلا أنها وجدت باب الشقة مفتوحاً، واكتشفت مقتلها.

أبلغت الجارة شرطة النجدة التي أخطرت بدورها مأمور قسم شرطة حدائق القبة، الذي انتقل على رأس قوة أمنية لمحل الواقعة، وعُثر على جثة سيدة مسنة مسجاة على ظهرها موثقة اليدين والقدمين، وبها سحجات بالوجه، وتبين وجود بعثرة بمحتويات الشقة وسرقة مبلغ مالى وهاتفها المحمول ومشغولات ذهبية. فريق بحث ترأسه مدير أمن

أبلغت الجارة شرطة النجدة التي أخطرت بدورها مأمور قسم شرطة حدائق القبة، الذي انتقل على رأس قوة أمنية لمحل الواقعة، وعُثر على جثة سيدة مسنة مسجاة على ظهرها موثقة اليدين والقدمين، وبها سحجات بالوجه، وتبين وجود بعثرة بمحتويات الشقة وسرقة مبلغ مالى وهاتفها المحمول ومشغولات ذهبية.



فريق بحث ترأسه مدير أمن العاصمة تنسيقا مع مفتشي الأمن العام عكف على فحص المترددين على الضحية وعلاقاتها، وتبين من خلال إجراء التحريات وجمع المعلومات أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص (فرد أمن خاص، عاطل، إحدى السيدات كانت تعمل طرف المجنى عليها سابقاً).



عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات المعنية تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بتحريض من المتهمة الثالثة بقصد السرقة، وتم بإرشادهم ضبط جزء من المسرروقات، وإنفاقهم باقي المبلغ على متطلباتهم الشخصية.



