رياضة

هل يعود كريستيانو رونالدو إلى ريال مدريد؟

تحرير:علي الزيني ٠٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٤:٤٤ م
رونالدو
رونالدو
كشفت صحيفة آس الإسبانية، حقيقة عودة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي، إلى صفوف ريال مدريد الإسباني، مرة أخرى، مؤكدة أن الاتصال الذي جمع البرتغالي مع فلورينتينو بيريز، رئيس ريال مدريد كان لفتح أبواب ملعب سانتياجو برنابيو لاستضافة اللاعب في مدرجات الملعب فقط، لمشاهدة مباراة الكلاسيكو الأخيرة، وليس لارتداء قميص الملكي مُجددًا، على الرغم من تحسن العلاقة بين بيريز ورونالدو مؤخرا، إلا أن ذلك لا يعني تفكيرهم في إعادة ما كان عليه الوضع قبل موسمين
وأوضحت أن ريال مدريد لا يفكر في دفع 30 مليون يورو كراتب لرونالدو، بالوقت الحالي، حيث تعد أولوية ريال مدريد حاليًا هي التعاقد مع كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي. وكانت تقارير صحفية إيطالية قد أشارت في الأيام الماضية أن إدارة يوفنتوس ترغب في بيع رونالدو بمبلغ يصل إلى 60 مليون يورو، بسبب الأزمة
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فان دايك

فان دايك يختار فريقه الخماسي من الدوري الإنجليزي

اختار فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول، أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي بكل مركز ليكون فريقه الخماسي المثالي، واختار الهولندي في حراسة المرمى، البرازيلي إيدرسون حارس مانشستر سيتي، وقال عنه:"إنه حارس ممتاز، هذا الموسم رأينا عددًا أكبر من الحراس الجيدين مقارنة بالمواسم الماضية، أرى أن أليسون هو الحارس الأفضل، ولكن إيدرسون هو أفضل الباقين". أما المدافع فكان آيمريك لابورت مدافع سيتي، :"لقد أظهر كم هو لاعب مهم في فريقه، وهو مدافع رائع للغاية، إنه مدافع استثنائي، ولذلك اخترته في فريقي".
حسام- البدري

عبد الفتاح: البدري تسبب في إصابة مزمنة لنجم الأهلي

كشف زكي عبد الفتاح مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق، عن معاناة وليد سليمان نجم الأهلي من إصابة مزمنة في ركبته، قائلا إن وليد سليمان تعرض لإصابة في ركبته قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا عام 2012 أمام الترجي التونسي وهو ما اكتشفه الأمريكي بوب برادلي في أثناء حضور اللاعب للمعسكر، وخضع سليمان لأشعة أثبتت إصابته في غضروف الركبة وبرادلي استبعده من المعسكر وطالبه بالحفاظ على مستقبله، ثم فوجئ به يلعب في مباراتي الترجي ذهابا وإيابا، واستفسر عن الأمر وتأكد من حصوله على حقنة كورتيزون بأوامر من حسام البدري مدرب الأهلي وقتها.
باسم-مرسى (3)

باسم مرسي: رفضت الاعتذار لحسام حسن وغير نادم

قال باسم مرسي مهاجم نادي الإنتاج الحربي، في تصريحات لقناة "أون تايم سبورت"، إن المفاوضات مع الفريق العسكري، بدأت خلال أزمته في نادي سموحة العام الماضي، حيث تلقى اتصالات من خالد مهدي مدير الكرة بالإنتاج الحربي، موضحا: "فضلت العودة للإنتاج لأنني تألقت معه ولي ذكريات رائعة به، بجانب وجود لاعبين كبار، وحالة الاستقرار التي يعيشها الفريق، والجهاز الفني بقيادة مختار مختار".
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كريستيانو رونالدو

طرد أجبر رونالدو على منح لاعبي يوفنتوس أجهزة كمبيوتر

كشف فويتشيك تشيزني حارس مرمى فريق يوفنتوس الإيطالي، أسباب منح زميله البرتغالي كريستيانو رونالدو، زملائه في الفريق أجهزة كمبيوتر، جاء ذلك في حوار مع قناة "فووت تراك" البولندية، قائلًا: "أليجري المدير الفني السابق للفريق وضع قاعدة، تقضي بإجبار اللاعب الذي يحصل على بطاقة حمراء على منح شيء لزملائه في الفريق". وحصل رونالدو على بطاقة حمراء خلال مباراة يوفنتوس أمام فالنسيا الإسباني، التي جمعتهما ضمن مواجهات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا، في الموسم الماضي.
محمد صلاح (2)

مفاجأة.. محمد صلاح خارج حسابات ريال مدريد

أكدت صحيفة إكسبريس الإنجليزي، أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، قد حدد أهدافه من أجل تدعيم الخط الهجومي لفريقه خلال الموسم القادم. وقالت الصحيفة، أن زين الدين زيدان يسعى لضم النجم السنغالي ساديو ماني، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، وفي حالة فشل التعاقد مع لاعب الريدز، سيكون المهاجم الجابوني بيير أوباميانج، لاعب فريق أرسنال، هو هدف المدرب الفرنسي، بجانب إيرلينج هالاند مهاجم بروسيا دورتموند الألماني، الذي تألق خلال الفترة الأخيرة.
يوفنتوس

بسبب كورونا.. يوفنتوس يخفض رواتب لاعبيه

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، عن توصله لاتفاق مع المدرب ماوريسيو ساري، ولاعبي الفريق الأول حول تخفيض رواتبهم عن الفترة المتبقية من الموسم الحالي المتوقف، بسبب تفشي فيروس كورونا، الذي تسبب في إيقاف النشاط الرياضي على مستوى العالم. وقال النادي الإيطالي، في بيان نشره مساء اليوم السبت، عبر موقعه الرسمي على الإنترنت أنه توصل لاتفاق بتخفيض الرواتب خلال أشهر مارس وأبريل ومايو ويونيو من العام الحالي، واتفق مع المدرب واللاعبين على مبالغ تعويضهم عن رواتب تلك الفترة.
الدوري الإسباني (1)

ماركا تكشف ثلاثة سيناريوهات لعودة الدوري الإسباني

طرحت رابطة الليجا عدة سيناريوهات لاستئناف بطولة الدوري الإسباني، بعد توقفها نظرًا لتفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 في أوروبا، حيث تعمل الرابطة، واتحاد كرة القدم الإسباني خلال هذا المرحلة، على الوصول للسيناريو الأنسب الذي يخفف من حدة الأضرار التي خلفها الفيروس.? وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن الفكرة الأساسية هي العودة للعب في أقرب وقت ممكن، مع إبلاغ الأندية بأن تكون جاهزة لاستئناف الموسم في أي وقت. لذلك تم وضع 3 سيناريوهات لاستئناف الليجا، كالتالي:
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