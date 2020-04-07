هل يعود كريستيانو رونالدو إلى ريال مدريد؟

تحرير:علي الزيني ٠٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٤:٤٤ م

رونالدو

كشفت صحيفة آس الإسبانية، حقيقة عودة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي، إلى صفوف ريال مدريد الإسباني، مرة أخرى، مؤكدة أن الاتصال الذي جمع البرتغالي مع فلورينتينو بيريز، رئيس ريال مدريد كان لفتح أبواب ملعب سانتياجو برنابيو لاستضافة اللاعب في مدرجات الملعب فقط، لمشاهدة مباراة الكلاسيكو الأخيرة، وليس لارتداء قميص الملكي مُجددًا، على الرغم من تحسن العلاقة بين بيريز ورونالدو مؤخرا، إلا أن ذلك لا يعني تفكيرهم في إعادة ما كان عليه الوضع قبل موسمين

وأوضحت أن ريال مدريد لا يفكر في دفع 30 مليون يورو كراتب لرونالدو، بالوقت الحالي، حيث تعد أولوية ريال مدريد حاليًا هي التعاقد مع كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي. وكانت تقارير صحفية إيطالية قد أشارت في الأيام الماضية أن إدارة يوفنتوس ترغب في بيع رونالدو بمبلغ يصل إلى 60 مليون يورو، بسبب الأزمة

وأوضحت أن ريال مدريد لا يفكر في دفع 30 مليون يورو كراتب لرونالدو، بالوقت الحالي، حيث تعد أولوية ريال مدريد حاليًا هي التعاقد مع كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.



وكانت تقارير صحفية إيطالية قد أشارت في الأيام الماضية أن إدارة يوفنتوس ترغب في بيع رونالدو بمبلغ يصل إلى 60 مليون يورو، بسبب الأزمة المالية التي يشهدها النادي بعد توقف المنافسات لتفشي فيروس كورونا المستجد.



من جانبه أكد "جول" إيطاليا، أن العودة إلى ريال مدريد ليست في برنامج كريستيانو رونالدو على الإطلاق، وأن النجم البرتغالي ليس لديه النية لمغادرة يوفنتوس.



ويقضي رونالدو موسمه الثاني في يوفنتوس بعد انتقاله مقابل 100 مليون جنيه إسترليني من ريال مدريد في عام 2018.