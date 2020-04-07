«هصرف المعاش إزاي».. استجابة الشرطة تنقذ مُسنة

٠٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٤:٤٩ م

مكتب بريد

في أحد أركان منزلها البسيط، جلست السيدة المُسنة تبحث السبيل لحل تلك المعضلة "هصرف المعاش إزاي في الظروف دي" حتى جال في خاطرها الاستغاثة بالشرطة، أمسكت الهاتف واتصلت بشرطة النجدة طالبة مد يد العون، إذذ التمست مساعدتها فى صرف المعاش الخاص بها من إحدى مكاتب البريد الكائنة بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر لعدم قدرتها على الحركة. وجاءت الاستجابة سريعا، فور ورود البلاغ إلى غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة تم إيفاد مأمورية من الشرطة النسائية لمحل إقامة المُسنة.

اصطحبت المأمورة التي ترأسهتها ضابطة برتبة ملازم أول إلى مكتب البريد المشار إليه، ومساعدتها فى صرف المعاش الخاص بها وإعادتها لمسكنها مرة أخرى. فرحة علت وجنتي المُسنة عبرت عنها بتقديم جزيل الشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الاستجابة الفورية والسريعة لالتماسها عبر شرطة النجدة. يأتي ذلك فى إطار

اصطحبت المأمورة التي ترأسهتها ضابطة برتبة ملازم أول إلى مكتب البريد المشار إليه، ومساعدتها فى صرف المعاش الخاص بها وإعادتها لمسكنها مرة أخرى.



فرحة علت وجنتي المُسنة عبرت عنها بتقديم جزيل الشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الاستجابة الفورية والسريعة لالتماسها عبر شرطة النجدة.



يأتي ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها لتفعيل الدور المجتمعى والإنساني بكافة القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابي مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنساني، وإعلاء قيم حقوق الإنسان، والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية خاصة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.



