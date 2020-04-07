أول ظهور بالكمامة.. السيسي يتفقد المستشفيات الميدانية لمكافحة كورونا

تحرير:أميرة إبراهيم ٠٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:٠٤ م

في أول ظهور علني له بالكمامة الواقية شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، يرافقه الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعدد من الوزراء، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، اصطفاف عناصر القيادة العامة للقوات المسلحة، للوقوف على مدى جاهزيتها واستعداداتها لتنفيذ التدابير والإجراءات الوقائية لتقديم الدعم لأجهزة الدولة لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

بدأت الفاعليات عقب وصول الرئيس السيسي بتلاوة آيات القرآن الكريم، وألقى وزير الدفاع كلمة استعرض خلالها الإجراءات والتدابير المتخذة من القيادة العامة للقوات المسلحة في شتى المجالات الوقائية والطبية واللوجستية وتطويع إمكاناتها لخدمة شعب مصر. كما وجه التحية إلى شعب مصر العظيم الذي أمد قواته المسلحة بخيرة

بدأت الفاعليات عقب وصول الرئيس السيسي بتلاوة آيات القرآن الكريم، وألقى وزير الدفاع كلمة استعرض خلالها الإجراءات والتدابير المتخذة من القيادة العامة للقوات المسلحة في شتى المجالات الوقائية والطبية واللوجستية وتطويع إمكاناتها لخدمة شعب مصر.

كما وجه التحية إلى شعب مصر العظيم الذي أمد قواته المسلحة بخيرة أبنائه ليساهموا في الحفاظ على مقدرات الأمة وأمن وسلامة هذا الوطن.

وأكد القائد العام، أن أمن وأمان مصر رسالة وضعت بين أيدينا جميعًا شعبًا وجيشًا، وأن القوات المسلحة ترسل برسالة طمآنة لشعب مصر، وكعهدها دائمًا هي السياج المنيع الذي يحفظ للأمة أمنها في حربها وسلمها وأزماتها.

الحصن والسند

شاهد الرئيس فيلما تسجيليًّا من إنتاج إدارة الشئون المعنوية بعنوان «الحصن والسند»، تناول الإجراءات والتدابير التي اتخذتها القوات المسلحة لمعاونة أجهزة الدولة لتنفيذ المهام الوقائية والاستباقية؛ حفاظًا على الشعب المصري في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ مصر والعالم بأسره.

واستعرض الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، المراحل والإجراءات التي اتخذتها القوات المسلحة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، بدءًا من ظهور الأزمة من خلال تشكيل لجنة متخصصة لإدارة الأزمة بمشاركة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة والإدارات التخصصية، والتي انبثق منها خلية أزمة على مستوى التشكيلات التعبوية بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة.

كما استعرض رئيس الأركان حرب عناصر القيادة العامة للقوات المسلحة المصطفة ومهامها المكلفة بها في مجابهة الفيروس.

وأكد رئيس الأركان على مدى جاهزية القوات المسلحة وقيامها بمهامها الموكلة إليها، بالإضافة إلى دورها في معاونة القطاع المدني، مضيفًا أن هذه الأزمة أظهرت مدى التفاف الشعب حول جيشه، وثقته بالقوات المسلحة التي لم ولن تخذله أبدا.

السيسي يتفقد الاصطفاف

وقام الرئيس السيسي بالمرور على القوات المصطفة لعناصر هيئات وإدارات القوات المسلحة، للوقوف على مدى استعدادتها وقدراتها على تأدية مهامها المختلفة، حيث تفقد عددًا من المستشفيات الميدانية المتنقلة «الخيام الهوائية والحاويات»، حيث استمع إلى إجراءات العلاج الطبي العاجل للحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا.

كما تفقد الرئيس المعمل الميداني المطور للمسح البيولوجي لفيروس كورونا التابع للمعامل الرئيسية بإدارة الحرب الكيميائية، حيث استمع لشرح تفصيلي لقدرات المعامل الميدانية المزودة بالكيماويات المخصصة لاستخلاص الحامض النووي لفيروس كورونا، وإمكاناتها في تنفيذ أعمال الكشف السريع والتحليل البيولوجي للعينات من الأشخاص المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا.

تضمن الاصطفاف معرضين لمنتجات شركة النصر للكيماويات الوسيطة ومنتجات وزارة الإنتاج الحربي من مواد ومحاليل التطهير والتعقيم، التي تم اعتمادها من وزارة الصحة والسكان طبقًا للمواصفات العالمية.

كما قام الرئيس بالمرور على خطوط إعداد الخبز المتحركة ومنطقة الطهي الميداني ومعرضًا للمواد الغذائية الأساسية لدعم أجهزة الدولة بالمواد الغذائية الإستراتيجية، وكذا المرور على خطوط إنتاج البدل الواقية والماسكات الطبية المضادة للفيروسات، التي تستخدمها العناصر المتخصصة لأعمال الوقاية والتطهير.

وشاهد الرئيس معرضا للمعدات التي طورتها القوات المسلحة لدعم القطاع المدني للدولة، حيث شارك في تصنيع وتطوير هذه المعدات عددًا من الهيئات والإدارات التخصصية بالقوات المسلحة، كما شاهد نموذجًا لممرات التطهير، والتي أشرف على تصنيعها الكلية الفنية العسكرية، كما قام الرئيس بالمرور على باقي عناصر القيادة العامة للقوات المسلحة المصطفة «هيئة الإمداد والتموين وإدارتها التخصصية- الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وإداراتها التخصصية– إدارة المركبات- عناصر من المنطقة المركزية العسكرية والشرطة العسكرية».