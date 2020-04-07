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كيف استعدت المؤسسة العسكرية لدعم الدولة في معركة كورونا؟

تحرير:أميرة إبراهيم ٠٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:٢٧ م
كورونا_أرشيفية
كورونا_أرشيفية
قدمت قيادات القوات المسلحة اليوم الثلاثاء، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بيانًا تفصيليًّا عن استعدادات أجهزتها لدعم مجهودات الدولة في مكافحة تفشي فيروس كورونا. وقدم اللواء وليد حسين أبوالمجد رئيس هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة، استعراضًا للإجراءات الإدارية والطبية المتخذة من الهيئة بالتنسيق مع أجهزة القيادة العامة لدعم قدرات الدولة في مجابهة خطر انتشار فيروس كورونا المستجد والتي شملت عدة مجالات.
ففي مجال المعاونة في أعمال التطهير والوقاية، تم تطويع عدد (750) مركبة مختلفة الأنواع من إمكانات إدارتي الحرب الكيميائية والإطفاء والإنقاذ للقوات المسلحة لتنفيذ أعمال تطهير المنشآت المدنية والأماكن المفتوحة لمساحة تصل إلى (2,5) مليون متر مربع/ اليوم, وتم تخصيص عدد (100) عربة فنطاس مياه بإجمالي طاقة (3000)
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احمد-الطيب

الطيب: يجب الإنفاق من قبل القادرين على المتضررين من كورونا

أكد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء ، أن الشعب المصري شعب أصيل يقدِّر تمامًا معنى التضامن والتكافل والأخوة، خاصة في مثل هذه الظروف، مشيرًا إلى أن هذا التعاون والتكافل أصلٌ من أصول الإسلام، إذ قال شيخ الأزهر في رسالة مصورة بثَّتها الصفحة الرسمية لفضيلته: إنه يجب على القادرين وميسوري الحال الإسراعُ في الإنفاق على إخوانهم المتضررين جراءَ هذا الوباء؛ لأننا جميعًا إخوة، وكل منا مسؤول عن الآخر، مؤكِّدًا على أن هذا الإنفاقَ فرض واجب، وحَتم لازم على القادرين، خاصة في مثل هذه الجوائح.
احمد-الطيب (3)

الأزهر يدعو الدول لإنقاذ البشرية من مخاطر «كورونا»

يحتفي العالم في السابع من أبريل من كل عام، باليوم العالمي للصحة، والذي تم تخصيصه لإحياء ذكرى تأسيس منظمة الصحة العالمية، التي أعلنت بدورها أن موضوع احتفال هذا العام هو "عمل كادر التمريض"، إذ يعرب الأزهر الشريف عن خالص امتنانه وتقديره لكافة العاملين والعاملات في مجال الرعاية الصحية، والأطباء، وطواقم التمريض، وذلك لما يبذلونه من جهود وتضحيات، معرضين أنفسهم للمخاطر، من أجل الحفاظ على سلامة البشرية جمعاء. ?كما يعلن الأزهر عن تضامنه مع كافة الطواقم الصحية، ويؤكد على دعمه للدور الحيوي الذي يقومون به في مواجهة تحديات انتشار فيروس كورونا المستجد.
احمد-الطيب-شيخ-الازهر

البحوث الفقهية: لا يجوز الإفطار في رمضان بسبب كورونا

عقدت لجنة البحوث الفقهية جلستها الطارئة رقم 13، اليوم الثلاثاء؛ لبحث تداعيات فيروس كورونا ومدى تأثيره على صيام شهر رمضان، بحضور كبار الأطباء وجهات التخصص الطبي بفروعه المختلفة، وممثلين عن منظمة الصحة العالمية وعدد من علماء الشريعة بالأزهر الشريف، إذ انتهت اللجنة إلى أنه لا يوجد دليل علمي حتى الآن على وجود ارتباط بين الصوم والإصابة بفيروس كورونا المستجد، وعلى ذلك تبقى أحكام الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بالصوم على ما هي عليه من وجوب الصوم على كافة المسلمين، إلا من رخص لهم في الإفطار شرعًا من أصحاب الأعذار.
عمال التراحيل (.1) (2)

الدقهلية تعلن البدء في صرف منحة العمالة غير المنتظمة

قال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، إن موعد انتهاء تسجيل العمالة الجديدة الغير منتظمة بعد غد الخميس، عقب الانتهاء من مراجعة البيانات والتأكد من صحتها سيتم إرسال رسالة نصية بقبول البيانات، وسيتم صرف مبلغ 500 جنيه يوم الأحد المقبل ولمدة 3 شهور عن طريق فيزا كارد يتم السحب بها من مكاتب البريد وماكينات الصرف الآلي. وأكد المحافظ، أن مديرية القوى العاملة بالدقهلية قامت بالبدء في صرف منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة من السابق تسجيلهم وعددهم 2645 عامل على مستوى المحافظة، بقيمة 500 جنيه للعامل المسجل بإدارة العمالة غير المنتظمة.
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فيروس- كورونا (16)

مليون إصابة و50 ألف وفاة بكورونا.. الصحة العالمية تحذر من الأيام المقبلة

أعلن رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في العالم ستصل لأكثر من مليون حالة خلال الأيام المقبلة، قائلًا في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء: «لقد زاد عدد الوفيات بأكثر من الضعف في الأسبوع الماضي، في الأيام القليلة المقبلة، سنصل إلى مليون حالة إصابة مؤكدة بـ"كوفيد-19" و50 ألف حالة وفاة»، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.
فيروس- كورونا (3)

الصحة العالمية: 36 ألف وفاة بكورونا منذ بداية الوباء

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 750 ألف 890 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد حتى الآن، وبلوغ عدد حالات الوفاة منذ بدء الوباء 36 ألف 405 حالة وفاة. ووفقا لبيانات المنظمة، فقد تم تسجيل 57 ألف 610 حالة حول العالم خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، ووفاة 3301 شخصا. ووفقا للمنظمة، فإن معظم حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد سجلت في قارة أوروبا، بعدد حالات إصابة بلغ 423 ألف 946 حالة.
كورونا

ارتفاع وفيات كورونا في العراق إلى 50 حالة

أعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 50 حالة، إذ ذكر بيان صدر عن الوزارة اليوم، أن "مجموع حالات الإصابة بفيروس كورونا ارتفع إلى 694، فيما وصل مجموع حالات الشفاء إلى 170". وشدد البيان على أن مختبرات وزارة الصحة سجلت 83 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، موزعة على العاصمة بغداد، ومحافظات البصرة، والنجف، والسليمانية وكربلاء، والمثنى، وأربيل، ودهوك"، وفقًا لما ذكرته سبوتنيك..
دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

الصحة: ارتفاع مصابي كورونا إلى 710 أشخاص.. و5 وفيات

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، عن خروج 7 مصريين من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 157 حالة حتى اليوم، إذ أوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا إلى 205 حالات، من ضمنهم الـ157 متعافيًا.
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