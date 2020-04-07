كيف استعدت المؤسسة العسكرية لدعم الدولة في معركة كورونا؟

تحرير:أميرة إبراهيم ٠٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:٢٧ م

قدمت قيادات القوات المسلحة اليوم الثلاثاء، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بيانًا تفصيليًّا عن استعدادات أجهزتها لدعم مجهودات الدولة في مكافحة تفشي فيروس كورونا. وقدم اللواء وليد حسين أبوالمجد رئيس هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة، استعراضًا للإجراءات الإدارية والطبية المتخذة من الهيئة بالتنسيق مع أجهزة القيادة العامة لدعم قدرات الدولة في مجابهة خطر انتشار فيروس كورونا المستجد والتي شملت عدة مجالات.

ففي مجال المعاونة في أعمال التطهير والوقاية، تم تطويع عدد (750) مركبة مختلفة الأنواع من إمكانات إدارتي الحرب الكيميائية والإطفاء والإنقاذ للقوات المسلحة لتنفيذ أعمال تطهير المنشآت المدنية والأماكن المفتوحة لمساحة تصل إلى (2,5) مليون متر مربع/ اليوم, وتم تخصيص عدد (100) عربة فنطاس مياه بإجمالي طاقة (3000)

ففي مجال المعاونة في أعمال التطهير والوقاية، تم تطويع عدد (750) مركبة مختلفة الأنواع من إمكانات إدارتي الحرب الكيميائية والإطفاء والإنقاذ للقوات المسلحة لتنفيذ أعمال تطهير المنشآت المدنية والأماكن المفتوحة لمساحة تصل إلى (2,5) مليون متر مربع/ اليوم, وتم تخصيص عدد (100) عربة فنطاس مياه بإجمالي طاقة (3000) طن الرحلة تعمل على مدار الساعة؛ للإمداد بالمياه المستخدمة في أعمال التطهير، وجارٍ تجهيز عدد (80) مركبة لدعم إمكانات وقدرات منظومة التطهير ومخطط الانتهاء منها خلال أسبوع، بالإضافة لتطويع وحدات طرد دخان عملاقة للعمل كوحدات تطهير مسطحات ومبانٍ بإمكانات تطهير تصل إلى (80000) متر مربع\ اليوم، فضلا عن تنفيذ أعمال التطهير للأسطح والأرضيات بالمنشآت والأماكن المغلقة باستخدام عدد (2000) جهاز تعقيم بيولوجي ومضخات تطهير محمولة بإمكانات تعقيم تصل إلى (400) ألف متر مربع / اليوم.

كما تم الاحتفاظ باحتياطي من أنواع مواد التطهير المستخدمة في أعمال تطهير المنشآت والطرق بإجمالي (10) آلآف طن محاليل متنوعة، بالإضافة إلى رفع الطاقة الإنتاجية لتصل إلى (600) طن/ اليوم، ولتأمين العناصر القائمة بأعمال التطهير تم تطوير خطوط إنتاج مصنع الماسكات الطبية ليعمل بمتوسط طاقة إنتاجية (100) ألف ماسك/ اليوم، والاحتفاظ باحتياطي بإجمالي (5) ملايين ماسك طبي، ومستهدف استمرار أعمال الإنتاج للوصول لعدد (15) مليون ماسك، بالإضافة إلى تطويع خطوط إنتاج الملبوسات بإدارة المهمات لصالح إنتاج البدل الواقية لتعمل على مدار اليوم بطاقة إنتاجية (1000) بدلة واقية / اليوم للوصول لعدد (50 ) ألف بدلة.

وفي مجال الاستعداد للمعاونة الطبية تم رفع درجة الاستعداد لعدد (45) مستشفى عسكريا بإمكانات (12300) سرير، منها (1870) سرير رعاية مركزة مزودة بعدد (1100) جهاز تنفس صناعي، وتم تخصيص عدد (22) مستشفى عزل بإجمالي طاقة (4000 ) سرير، مع استمرار تقديم الخدمات الطبية في التخصصات المختلفة لكافة عناصر القوات المسلحة والجهات المدنية بالمستشفيات العسكرية، فضلًا عن تطويع عدد (4) مستشفيات ميدانية متنقلة بطاقة (502) سرير مجهزة بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية لتقديم خدمة العلاج والعزل الطبي جاهزة للدفع في كل الاتجاهات الإستراتيجية طبقا للموقف.

كما تم تخصيص عدد (11) جهاز تحليل عينات بالمعامل المركزية والمستشفيات العسكرية والمعامل الميدانية المتنقلة بإمكانات تحليل تصل إلى (2200 ) عينة / اليوم، وتجهيز عدد (1000 ) عربة إسعاف، منها (472) عربة عناية مركزة بإجمالي طاقة إخلاء (4000) حالة/ اليوم، ومنها عدد (400 ) عربة إسعاف لصالح دعم منظومة الإخلاء الطبي للقطاع المدني، فضلا عن تخصيص طائرات ضمن منظومة الإخلاء الطبي الجوي بالقوات المسلحة لإخلاء الحالات الحرجة.

وفي مجال المعاونة في توفير السلع الإستراتيجية تم الاحتفاظ بوقود مشترك (بنزين– سولار) بالمستودعات الإستراتيجية العسكرية في الاتجاهات الإستراتيجية المختلفة لتحقيق متطلبات الدولة لمدة (10) أيام، وتجهيز وتعبئة حصص غذائية ودفعها للتشكيلات التعبوية، لتوزيعها على كل محافظات الجمهورية للمساهمة في تخفيف العبء عن المواطنين، ودعم قدرات الدولة بأصناف مواد غذائية تكفي لإعاشة مليون فرد لمدة ثلاثة أشهر، وتم تخصيص (32) خط إنتاج خبز متحرك، بالإضافة لعد (9) مجمعات إنتاج خبز لدعم قدرات إنتاج الخبز بالدولة لإنتاج حتى (620) ألف رغيف/ يوم، مع إمكانية الدفع بالخطوط المتحركة بمختلف محافظات الجمهورية طبقًا للموقف.

وتم تخصيص (2000) مقطورة طهي ميدانية لتجهيز وجبات غذائية طازجة بإجمالي (500) ألف وجبة/ اليوم، وتخصيص طاقة نقل بإجمالي (14) ألف طن/ الرحلة بإمكانات (420 ) عربة نقل ثقيل، بالإضافة إلى (3) قطارات بضائع لنقل السلع الإستراتيجية والمواد الغذائية لمختلف محافظات الجمهورية طبقا للموقف في حينه.

وقام اللواء مصطفى أمين، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية باستعرض الإجراءات الفورية المتخذة للمساهمة مع أجهزة الدولة المختصة من أجل توفير وتوزيع السلع الغذائية الأساسية والعديد من مواد ومنتجات الوقاية والتطهير المقدمة للمواطنين للوفاء باحتياجاتهم منها، وتأمين توفيرها في الأسواق بالكميات والأسعار المناسبة في ظل هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها مصر.

وأوضح أن الجهاز قام من خلال بعض شركاته باتخاذ بعض الإجراءات في عدة مجالات، ففي مجال المساهمة في توفير السلع الغذائية العامة وطرحها للمواطنين في المحافظات، تم تجهيز ما يقرب من (25) ألف طن من اللحوم والدواجن المجمدة والأسماك، وذلك بخلاف (18) ألف طن من أصناف السلع الغذائية الأخرى، كزيوت الطعام والبقوليات والجبن والسكر، بالإضافة إلى بعض أصناف الخضراوات، وتقدر الطاقات الإنتاجية لمصانع شركة مكرونة كوين الوطنية للصناعات الغذائية بأكثر من (120) طنا يوميا من مختلف الأنواع، كما تبلغ الطاقة الإنتاجية لمصانع منتجات الألبان بالشركة الوطنية (مصر العليا) بأكثر من (22) طنا يوميا من أنواع الجبن المختلفة، وللمساهمة في تأمين الاحتياجات من اللحوم الطازجة يوجد حاليا بمزارع الإنتاج الحيواني والمجازر الآلية التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بأكثر من (46) ألف رأس ماشية وأكثر من (13500) رأس من الأغنام.

وأشار إلى توفير المحاصيل الزراعية الأساسية، حيث قامت الشركة الوطنية لإستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية بحصاد نحو (160) ألف طن من محصول الذرة الصفراء، وما يقرب من (70) ألف طن من محصول البطاطس وذلك في مزارع الشركة بمناطق شرق العوينات وتوشكي، مضيفا أن الشركة ستقوم بحصاد نحو (250) ألف طن من القمح عالي الجودة اعتبارا من منتصف هذا الشهر في شرق العوينات.

وفي مجال توفير منتجات الوقاية والتطهير لمواجهة مخاطر فيروس كورونا المستجد، فقد كرست شركة النصر للكيمياويات الوسيطة جهودها لإنتاج المواد الكيماوية اللازمة، حيث تم إنتاج الكيماويات الخاصة بتطهير الأسطح والأرضيات والمباني بما يتناسب مع أغراض الاستخدام.

كما أنتجت الشركة العديد من منتجات الوقاية والتطهير وتعقيم الأيدي للإستخدام الشخصي، ويتم توفير هذه المنتجات في عبوات مختلفة الأحجام لتتلاءم مع تعدد طرق الاستخدام وتتماشى مع كل المستهلكين، وقد تم إجازة جميع هذه المنتجات من وزارة الصحة والسكان المصرية، وتبلغ الطاقة الإنتاجية لمصانع الشركة من المواد المستخدمة في أغراض التطهير والوقاية والتعقيم أكثر من (5) آلاف طن يوميًّا، هذا بخلاف (80) ألف طن من منتجات ومواد الوقاية والتطهير تم تسليمها للعديد من الأجهزة والجهات المدنية، كما تساهم شركة النصر للخدمات والصيانة/ كوين سيرفس التابعة للجهاز بمعداتها وعناصرها المدربة مع باقي الإدارات التخصصية بالقوات المسلحة في أعمال تطهير المباني والمنشآت العامة.

كما تساهم الشركة الوطنية للبترول في دعم إجراءات توفير الوقود وسهولة حصول المواطنين عليه، وذلك من خلال (268) محطة وقود موزعة على الطرق في جميع المحافظات تقدر جملة طاقتهم التخزينية بأكثر من (80) ألف طن من أصناف الوقود المختلفة، وذلك بخلاف (72) ناقلة وقود سعة كل منها (50) طنا، وبإجمالي (3600) طن من أصناف الوقود تعمل على تحقيق المناورة والسرعة في الإمداد.

ويتم إتاحة السلع الغذائية ومنتجات شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بكل أنواعها بالأسعار المناسبة للمواطنين في المحافظات من خلال (240) منفذ بيع ثابت وعدد (1200) عربة تعمل كمنافذ بيع متحركة تدفع إلى الأحياء بالمحافظات، وقد تم تدعيم حجم الموجودات والمعروض في منافذ جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بنحو (23) ألف طن من السلع الغذائية المهمة والمنتجات المختلفة الخاصة بالوقاية والتطهير، وأشار إلى أن عناصر جهاز مشروعات الخدمة الوطنية على أهبة الاستعداد للتحرك والدفع في أي اتجاه لمعاونة باقي أجهزة الدولة في تلبية احتياجات المواطنين ومنع الممارسات الاحتكارية في الأسواق.