أكبر ارتفاع يومي.. 786 حالة وفاة بكورونا في بريطانيا

تحرير:وكالات ٠٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:٥٥ م

كورونا

ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد الذي انتشر مؤخر في بريطانيا خلال الساعات الـ24 الماضية بمعدل غير مسبوق بلغ 786 حالة جديدة وسط تدهور الأزمة الناجمة عن الجائحة في البلاد. وأفادت وزارة الصحة البريطانية، في إحصائية جديدة نشرتها اليوم الثلاثاء في بيان لها، بارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 786 حالة، ليصل إلى نقطة 6159 بعد أن كان عند مستوى 5373 أمس الاثنين، وفقا لروسيا لما ذكرته اليوم.

ويمثل هذا الرقم أكبر حصيلة يومية للوفيات الجديدة بالفيروس في البلاد، ويأتي في ارتفاع حاد لهذا المعدل الذي سجل خلال اليومين الماضيين توجها نحو الانخفاض، حيث رصدت بريطانيا يوم 4 أبريل 708 إصابات جديدة، ليبدأ هذا العدد بالتراجع يوم 5 أبريل بـ621 حالة، وفي 6 أبريل بـ439 حالة.وأضافت وزارة الصحة البريطانية