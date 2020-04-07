20 وفاة و45 إصابة.. ضحايا كورونا بالجزائر في 24 ساعة

تحرير:وكالات ٠٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٦:٠٣ م

أفادت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الثلاثاء، بتسجيل 20 وفاة و45 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 193 والإصابات إلى 1468. في المقابل، أكدت وزارة الصحة تعافي 113 شخصا من الفيروس، فيما يخضع 626 للعلاج ببروتوكل «كلوروكين»، وفق لما ذكرته روسيا اليوم. وفي وقت سابق، قالت الرئاسة الجزائرية إن الرئيس عبد المجيد تبون وقع مرسوما يتضمن إجراءات عفو يخص 5037 سجينا. ولم تذكر الرئاسة خلفيات هذا العفو، لكن هناك اجماعا على أنه يدخل ضمن التدابير الاحترازية للحد من انتشار جائحة كورونا.

وأوضحت الرئاسة أنه يستفيد من هذا العفو الأشخاص غير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا والذين تساوي عقوبتهم أو تقل عن 12 شهرا، وأولئك المحبوسين الذين تساوي عقوبتهم أو تقل عن 18 شهرا.وأقر المرسوم تخفيضا جزئيا بـ18 شهرا للأشخاص الذين تساوي عقوبتهم أو ما تبقى منها تقل عن 18 شهرا، وتخفيضا جزئيا أو كليا بـ24