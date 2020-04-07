الصحة تُحذر من استغلال اسمها في جمع تبرعات لكورونا

تحرير:هالة صقر ٠٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٦:١٩ م

هالة زايد

قدمت وزارة الصحة، الشكر لكل من بادر بتقديم المساعدة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، من خلال تقديم الدعم المادي أو العيني، أو الخبرات، مشيدة بتضافر جهود الدولة والمجتمع المدني في مواجهة فيروس كورونا، خاصة في ظل تسخير الدولة لكافة إمكانياتها لتخطي هذه الأزمة، إذ أوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن المكتب الفني لوزيرة الصحة الكائن بـ 3 مجلس الشعب بديوان عام الوزارة هو الجهة الوحيدة المسئولة عن تلقي المساهمات.

وأكد مجاهد، أن الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي جهة أو فرد يستخدم اسم الوزارة أو مستشفياتها لجمع المساعدات أو التبرعات، وذلك منعًا لاستغلال المواطنين في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد. وكانت زارة الصحة والسكان، قد أعلنت أمس الإثنين، عن خروج 12 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى