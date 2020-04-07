الدقهلية تعلن البدء في صرف منحة العمالة غير المنتظمة

تحرير:هالة صقر ٠٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٦:٣٦ م

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قال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، إن موعد انتهاء تسجيل العمالة الجديدة الغير منتظمة بعد غد الخميس، عقب الانتهاء من مراجعة البيانات والتأكد من صحتها سيتم إرسال رسالة نصية بقبول البيانات، وسيتم صرف مبلغ 500 جنيه يوم الأحد المقبل ولمدة 3 شهور عن طريق فيزا كارد يتم السحب بها من مكاتب البريد وماكينات الصرف الآلي. وأكد المحافظ، أن مديرية القوى العاملة بالدقهلية قامت بالبدء في صرف منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة من السابق تسجيلهم وعددهم 2645 عامل على مستوى المحافظة، بقيمة 500 جنيه للعامل المسجل بإدارة العمالة غير المنتظمة.

وأضاف المحافظ، أن الدولة لا تدخر جهدا لتوفير الدعم اللازم للمواطنين في مختلف مراكز ومدن المحافظة وتلبية احتياجاتهم المادية والاجتماعية خاصة خلال الأحداث الطارئة. يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي أصدرها أمس، وشدد خلالها بضرورة البدء فورا في صرف المنحة المستحقة للعمالة غير المنتظمة. كانت