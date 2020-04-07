الدقهلية تعلن البدء في صرف منحة العمالة غير المنتظمة
تحرير:هالة صقر
٠٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٦:٣٦ م
عمال
قال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، إن موعد انتهاء تسجيل العمالة الجديدة الغير منتظمة بعد غد الخميس، عقب الانتهاء من مراجعة البيانات والتأكد من صحتها سيتم إرسال رسالة نصية بقبول البيانات، وسيتم صرف مبلغ 500 جنيه يوم الأحد المقبل ولمدة 3 شهور عن طريق فيزا كارد يتم السحب بها من مكاتب البريد وماكينات الصرف الآلي.
وأكد المحافظ، أن مديرية القوى العاملة بالدقهلية قامت بالبدء في صرف منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة من السابق تسجيلهم وعددهم 2645 عامل على مستوى المحافظة، بقيمة 500 جنيه للعامل المسجل بإدارة العمالة غير المنتظمة.
وأضاف المحافظ، أن الدولة لا تدخر جهدا لتوفير الدعم اللازم للمواطنين في مختلف مراكز ومدن المحافظة وتلبية احتياجاتهم المادية والاجتماعية خاصة خلال الأحداث الطارئة.
يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي أصدرها أمس، وشدد خلالها بضرورة البدء فورا في صرف المنحة المستحقة للعمالة غير المنتظمة.
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وأضاف المحافظ، أن الدولة لا تدخر جهدا لتوفير الدعم اللازم للمواطنين في مختلف مراكز ومدن المحافظة وتلبية احتياجاتهم المادية والاجتماعية خاصة خلال الأحداث الطارئة.
يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي أصدرها أمس، وشدد خلالها بضرورة البدء فورا في صرف المنحة المستحقة للعمالة غير المنتظمة.
كانت وزارة القوى العاملة قد أعلنت خلال الفترة الماضية عن البدء في تسجيل العمالة غير المنتظمة عبر موقعها الإلكتروني، لصرف منحة مستحقة قدرها 500 جنيه شهريا.
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخصيص منحة للعمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات أزمة كورونا مقدارها 500 جنيه شهريا لمدة 3 أشهر، فضلا عن قيام صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة بالبدء فورا في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان صرف مرتبات العمالة المنتظمة المتضررة.