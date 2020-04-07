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البحوث الفقهية: لا يجوز الإفطار في رمضان بسبب كورونا

تحرير:محمد فتحي ٠٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٦:٣٨ م
شيخ الأزهر
شيخ الأزهر
عقدت لجنة البحوث الفقهية جلستها الطارئة رقم 13، اليوم الثلاثاء؛ لبحث تداعيات فيروس كورونا ومدى تأثيره على صيام شهر رمضان، بحضور كبار الأطباء وجهات التخصص الطبي بفروعه المختلفة، وممثلين عن منظمة الصحة العالمية وعدد من علماء الشريعة بالأزهر الشريف، إذ انتهت اللجنة إلى أنه لا يوجد دليل علمي حتى الآن على وجود ارتباط بين الصوم والإصابة بفيروس كورونا المستجد، وعلى ذلك تبقى أحكام الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بالصوم على ما هي عليه من وجوب الصوم على كافة المسلمين، إلا من رخص لهم في الإفطار شرعًا من أصحاب الأعذار.
وأعلن المركز الإعلامي للأزهر، تدشين صفحة رسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، باسم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، مؤكدا أن ذلك جاء حرصا من فضيلة الإمام الأكبرعلى التواصل مع فئات المجتمع.وأوضح المركز الإعلامى للأزهر، في بيان، أنه تلاحظ خلال الفترة الماضية انتشار العديد من الصفحات
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الطيب: يجب الإنفاق من قبل القادرين على المتضررين من كورونا

أكد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء ، أن الشعب المصري شعب أصيل يقدِّر تمامًا معنى التضامن والتكافل والأخوة، خاصة في مثل هذه الظروف، مشيرًا إلى أن هذا التعاون والتكافل أصلٌ من أصول الإسلام، إذ قال شيخ الأزهر في رسالة مصورة بثَّتها الصفحة الرسمية لفضيلته: إنه يجب على القادرين وميسوري الحال الإسراعُ في الإنفاق على إخوانهم المتضررين جراءَ هذا الوباء؛ لأننا جميعًا إخوة، وكل منا مسؤول عن الآخر، مؤكِّدًا على أن هذا الإنفاقَ فرض واجب، وحَتم لازم على القادرين، خاصة في مثل هذه الجوائح.
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الأزهر يدعو الدول لإنقاذ البشرية من مخاطر «كورونا»

يحتفي العالم في السابع من أبريل من كل عام، باليوم العالمي للصحة، والذي تم تخصيصه لإحياء ذكرى تأسيس منظمة الصحة العالمية، التي أعلنت بدورها أن موضوع احتفال هذا العام هو "عمل كادر التمريض"، إذ يعرب الأزهر الشريف عن خالص امتنانه وتقديره لكافة العاملين والعاملات في مجال الرعاية الصحية، والأطباء، وطواقم التمريض، وذلك لما يبذلونه من جهود وتضحيات، معرضين أنفسهم للمخاطر، من أجل الحفاظ على سلامة البشرية جمعاء. ?كما يعلن الأزهر عن تضامنه مع كافة الطواقم الصحية، ويؤكد على دعمه للدور الحيوي الذي يقومون به في مواجهة تحديات انتشار فيروس كورونا المستجد.
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الدقهلية تعلن البدء في صرف منحة العمالة غير المنتظمة

قال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، إن موعد انتهاء تسجيل العمالة الجديدة الغير منتظمة بعد غد الخميس، عقب الانتهاء من مراجعة البيانات والتأكد من صحتها سيتم إرسال رسالة نصية بقبول البيانات، وسيتم صرف مبلغ 500 جنيه يوم الأحد المقبل ولمدة 3 شهور عن طريق فيزا كارد يتم السحب بها من مكاتب البريد وماكينات الصرف الآلي. وأكد المحافظ، أن مديرية القوى العاملة بالدقهلية قامت بالبدء في صرف منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة من السابق تسجيلهم وعددهم 2645 عامل على مستوى المحافظة، بقيمة 500 جنيه للعامل المسجل بإدارة العمالة غير المنتظمة.
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الصحة تُحذر من استغلال اسمها في جمع تبرعات لكورونا

قدمت وزارة الصحة، الشكر لكل من بادر بتقديم المساعدة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، من خلال تقديم الدعم المادي أو العيني، أو الخبرات، مشيدة بتضافر جهود الدولة والمجتمع المدني في مواجهة فيروس كورونا، خاصة في ظل تسخير الدولة لكافة إمكانياتها لتخطي هذه الأزمة، إذ أوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن المكتب الفني لوزيرة الصحة الكائن بـ 3 مجلس الشعب بديوان عام الوزارة هو الجهة الوحيدة المسئولة عن تلقي المساهمات.
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الأوقاف تقرر تعليق جميع الأنشطة الجماعية في رمضان

قررت وزارة الأوقاف تعليق جميع الأمور والأنشطة الجماعية في رمضان، حيث قررت سابقا حظر إقامة الموائد في محيط المساجد أو ملحقاتها، كإجراء احترازي؛ نظرًا لتصاعد انتشار فيروس كورونا عالميا، وبحسب البيان، أكدت الوزارة على حظر أي عمليات إفطار جماعي بالوزارة أو هيئة الأوقاف أو المجموعة الوطنية التابعة للوزارة وجميع الجهات التابعة للوزارة.
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الطيب: تجهيز مستشفى الأزهر لدعم الدولة في مواجهة كورونا

وجه الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قطاع مستشفيات جامعة الأزهر بالتنسيق مع وزارة الصحة، من أجل تجهيز مستشفى جامعة الأزهر التخصصي لاستقبال الحالات المشتبه في إصاباتها بفيروس "كورونا"، وعزلها واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والعلاجية اللازمة حيالها، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات حجرها صحيًا حال ثبوت إصابتها بالمرض، دعمًا لجهود الدولة المصرية في مواجهة تحديات انتشار فيروس كورونا المستجد.
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صلوا في بيوتكم.. الأزهر يُجيز إيقاف صلوات الجماعة بالمساجد

أصدرت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، فتوى رسمية بجواز إيقاف صلوات الجماعة، لحماية المواطنين من فيروس كورونا، وفقا لبيان صادر عنها. وجاء نص الفتوي كالتالي: "في ضوء ما تسفر عنه التقارير الصحية المتتابعة من سرعة انتشار "فيروس كورونا- كوفيد 19" وتحوله إلى وباء عالمي، ومع تواتر المعلومات الطبية من أن الخطر الحقيقي للفيروس هو في سهولة وسرعة انتشاره، وأن المصاب به قد لا تظهر عليه أعراضه، ولا يعلم أنه مصاب به، وهو بذلك ينشر العدوى في كل مكان ينتقل إليه".
فيروس- كورونا (19)

اكتشاف 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في بيت لحم

أعلن الناطق باسم الحكومة الفلسطينية ابراهيم ملحم، اليوم الثلاثاء، تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس "كورونا " في بيت لحم، ليرتفع اجمالي عدد المصابين إلى 29 حالة.
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