البحوث الفقهية: لا يجوز الإفطار في رمضان بسبب كورونا

تحرير:محمد فتحي ٠٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٦:٣٨ م

شيخ الأزهر

عقدت لجنة البحوث الفقهية جلستها الطارئة رقم 13، اليوم الثلاثاء؛ لبحث تداعيات فيروس كورونا ومدى تأثيره على صيام شهر رمضان، بحضور كبار الأطباء وجهات التخصص الطبي بفروعه المختلفة، وممثلين عن منظمة الصحة العالمية وعدد من علماء الشريعة بالأزهر الشريف، إذ انتهت اللجنة إلى أنه لا يوجد دليل علمي حتى الآن على وجود ارتباط بين الصوم والإصابة بفيروس كورونا المستجد، وعلى ذلك تبقى أحكام الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بالصوم على ما هي عليه من وجوب الصوم على كافة المسلمين، إلا من رخص لهم في الإفطار شرعًا من أصحاب الأعذار.

وأعلن المركز الإعلامي للأزهر، تدشين صفحة رسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، باسم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، مؤكدا أن ذلك جاء حرصا من فضيلة الإمام الأكبرعلى التواصل مع فئات المجتمع.وأوضح المركز الإعلامى للأزهر، في بيان، أنه تلاحظ خلال الفترة الماضية انتشار العديد من الصفحات