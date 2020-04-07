رياضة

فان دايك يختار فريقه الخماسي من الدوري الإنجليزي

تحرير:أحمد سعيد ٠٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٦:٤٣ م
فان دايك
فان دايك
اختار فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول، أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي بكل مركز ليكون فريقه الخماسي المثالي، واختار الهولندي في حراسة المرمى، البرازيلي إيدرسون حارس مانشستر سيتي، وقال عنه:"إنه حارس ممتاز، هذا الموسم رأينا عددًا أكبر من الحراس الجيدين مقارنة بالمواسم الماضية، أرى أن أليسون هو الحارس الأفضل، ولكن إيدرسون هو أفضل الباقين". أما المدافع فكان آيمريك لابورت مدافع سيتي، :"لقد أظهر كم هو لاعب مهم في فريقه، وهو مدافع رائع للغاية، إنه مدافع استثنائي، ولذلك اخترته في فريقي".
لاعب الوسط كان زميلهما كيفن دي بروين، وقال مدافع ليفربول مازحا:"يبدو أنني سأختار لاعبين من مانشستر سيتي فقط! لسنا بحاجة للتحدث كثيرًا عن كيفن، فهو شخص لطيف ولاعب من طراز فريد. أنا أكن له الكثير من الاحترام، وهو لاعب رائع". ووقع اختيار فان دايك على سون هيونج-مين لاعب توتنام في مركز لاعب الوسط المهاجم،
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رونالدو

هل يعود كريستيانو رونالدو إلى ريال مدريد؟

كشفت صحيفة آس الإسبانية، حقيقة عودة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي، إلى صفوف ريال مدريد الإسباني، مرة أخرى، مؤكدة أن الاتصال الذي جمع البرتغالي مع فلورينتينو بيريز، رئيس ريال مدريد كان لفتح أبواب ملعب سانتياجو برنابيو لاستضافة اللاعب في مدرجات الملعب فقط، لمشاهدة مباراة الكلاسيكو الأخيرة، وليس لارتداء قميص الملكي مُجددًا، على الرغم من تحسن العلاقة بين بيريز ورونالدو مؤخرا، إلا أن ذلك لا يعني تفكيرهم في إعادة ما كان عليه الوضع قبل موسمين
حسام- البدري

عبد الفتاح: البدري تسبب في إصابة مزمنة لنجم الأهلي

كشف زكي عبد الفتاح مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق، عن معاناة وليد سليمان نجم الأهلي من إصابة مزمنة في ركبته، قائلا إن وليد سليمان تعرض لإصابة في ركبته قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا عام 2012 أمام الترجي التونسي وهو ما اكتشفه الأمريكي بوب برادلي في أثناء حضور اللاعب للمعسكر، وخضع سليمان لأشعة أثبتت إصابته في غضروف الركبة وبرادلي استبعده من المعسكر وطالبه بالحفاظ على مستقبله، ثم فوجئ به يلعب في مباراتي الترجي ذهابا وإيابا، واستفسر عن الأمر وتأكد من حصوله على حقنة كورتيزون بأوامر من حسام البدري مدرب الأهلي وقتها.
باسم-مرسى (3)

باسم مرسي: رفضت الاعتذار لحسام حسن وغير نادم

قال باسم مرسي مهاجم نادي الإنتاج الحربي، في تصريحات لقناة "أون تايم سبورت"، إن المفاوضات مع الفريق العسكري، بدأت خلال أزمته في نادي سموحة العام الماضي، حيث تلقى اتصالات من خالد مهدي مدير الكرة بالإنتاج الحربي، موضحا: "فضلت العودة للإنتاج لأنني تألقت معه ولي ذكريات رائعة به، بجانب وجود لاعبين كبار، وحالة الاستقرار التي يعيشها الفريق، والجهاز الفني بقيادة مختار مختار".
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تشيلسي

مهاجم أمريكا يحذر بوليسيتش من تكرار سيناريو صلاح

وجه هيركوليز جوميز لاعب منتخب الولايات المتحدة الأمريكية السابق، رسالة إلى مواطنه كريستيان بوليسيتش، لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي، حذره فيها من تكرار سيناريو، الدولي المصري محمد صلاح، والبلجيكي رميلو لوكاكو، بالإضافة إلى مواطنه كيفين دي بروين، مع البلوز، جاء ذلك في تصريحات نشرتها صحيفة "إكسبريس" البريطانية، مساء اليوم الأحد، قائلًا: "بالتأكيد بوليسيتش سيكون مُطالب بالقتال من أجل حجز مكانًا أساسيًا في فريق تشيلسي خلال الفترة القادمة، وتاريخ النادي أثبت ذلك".
ليونيل ميسي

على رأسهم صلاح.. ميسي يُشيد برباعي ليفربول

تحدث النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي،لاعب فريق برشلونة الإسباني، عن 4 لاعبين من فريق ليفربول الإنجليزي، أثناء اختياره لمجموعة من اللاعبين، الذين يراهم الأفضل في العالم، خلال الفترة الحالية، جاء ذلك في تصريحات نشرتها صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، اليوم الثلاثاء، قائلًا: "صلاح كان ممتازًا جدًا مع ليفربول وأنا معجب بأسلوب لعبه". وانتقل ميسي للحديث عن الدولي السنغالي ساديو ماني، لاعب ليفربول، قائلًا: "ماني لاعب مفعم بالطاقة وتجده في كل مكان بالملعب، إنه لاعب وسط وجناح ومهاجم".
مايكل أرتيتا

تقارير طبية تكشف تعافي مدرب أرسنال من فيروس كورونا

أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي، تعافيه من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وكشفت شبكة "بي إن سبورتس" في نبأ عاجل عبر قنواتها الإخبارية، أن "أرتيتا" أعلن تعافيه من فيروس كورونا الذي أصيب به قبل قرار تعليق الدوري الإنجليزي الممتاز. وكان المدرب الإسباني لفريق أرسنال علّق على إصابته بفيروس كورونا، وعزله عن باقي الفريق عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أشكركم جميعا على كلماتكم ودعمكم لي أشعر بأنني أفضل الآن، نحن نواجه تحديا كبيرا غير مسبوق، صحة الجميع هي الأهم الآن".
مانشستر سيتي - ليفربول (2)

رسميًا.. تأجيل الدوري الإنجليزي حتى 30 أبريل

قررت رابطة الدوري الإنجليزي، اليوم الخميس، استمرار تعليق بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج" حتى 30 أبريل القادم بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد19) في أنحاء العالم . وعقدت أندية الدوري الإنجليزي، اجتماعًا طارئًا، اليوم الخميس، مع رابطة (الدوري الإنجليزي "بريميرليج" لمناقشة الخطط المتاحة لاستكمال الموسم الحالي في ظل تفشي فيروس كورونا وأسفر الاجتماع عن استمرار تعليق كافة المباريات المحلية في البريميرليج في جميع البطولات حتى نهاية شهر أبريل المقبل.
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