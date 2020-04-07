«صورة إيجابية».. تحدي فيسبوكي لنشر البهجة vs كورونا

تحرير:هالة صقر ٠٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٧:٠١ م

كورونا

وسط زخم المنشورات اليومية عن فيروس كورونا المستجد، التي يحمل بعضها نوعًا من الاكتئاب والطاقة السلبية، حاول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» الخروج من الحالة السلبية إلى الإيجابية، من خلال عمل تحدي تحت عنوان «صورة إيجابية»، إذ يهدف التحدي الذي لاقى استجابة واسعة عبر السوشيال ميديا، لنشر صور شخصية لأوقات جميلة قد مضت، لنشر نوعًا من البهجة بين المواطنين، حتى يتخلص البعض من خوفهم وقلقهم الذي بدأ في السيطرة عليهم بسبب حظر التجول، وكثرة المنشورات حول فيروس كورونا وخطورته.

يتناقل نشطاء «فيسبوك» منشور ثابت عن التحدي نصه «اطلب من الجميع من عشاق الحياة الإيجابية الانضمام إلى التحدي من خلال نشر صورة إيجابية مبهجة من ألبوم صورك على الهاتف.. صورة واحدة فقط بدون وصف، الهدف منها إغراق فيسبوك بصور إيجابية لنشر روح التفاؤل ورفع المعنويات واستبدال حالة اليأس نتيجة