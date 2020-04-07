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«صورة إيجابية».. تحدي فيسبوكي لنشر البهجة vs كورونا

تحرير:هالة صقر ٠٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٧:٠١ م
كورونا
كورونا
وسط زخم المنشورات اليومية عن فيروس كورونا المستجد، التي يحمل بعضها نوعًا من الاكتئاب والطاقة السلبية، حاول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» الخروج من الحالة السلبية إلى الإيجابية، من خلال عمل تحدي تحت عنوان «صورة إيجابية»، إذ يهدف التحدي الذي لاقى استجابة واسعة عبر السوشيال ميديا، لنشر صور شخصية لأوقات جميلة قد مضت، لنشر نوعًا من البهجة بين المواطنين، حتى يتخلص البعض من خوفهم وقلقهم الذي بدأ في السيطرة عليهم بسبب حظر التجول، وكثرة المنشورات حول فيروس كورونا وخطورته.
يتناقل نشطاء «فيسبوك» منشور ثابت عن التحدي نصه «اطلب من الجميع من عشاق الحياة الإيجابية الانضمام إلى التحدي من خلال نشر صورة إيجابية مبهجة من ألبوم صورك على الهاتف.. صورة واحدة فقط بدون وصف، الهدف منها إغراق فيسبوك بصور إيجابية لنشر روح التفاؤل ورفع المعنويات واستبدال حالة اليأس نتيجة
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معجزة في زمن «كورونا».. امرأة تضع مولودها رقم 22

تعيش البلاد الآن حالة من الحزن والتوتر، بعد انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، إذ إن طبيعة الإنسان لا تعرف القيود، وبالرغم من ذلك، لا نملك سوى الصبر حتى تمر هذه الأزمة، وفي نفس الوقت، توجد بعض الأشياء التي تعيد لنا الأمل من جديد، ففي بريطانيا كانت هناك عائلة تحتفل بالمولود رقم 22، بالرغم من الأمر يبدو غريبًا، إلا أنها معجزة حقيقية، فمن الواضح أن فيروس كورونا جلب معه عددًا من المعجزات، والأشياء التي نراها لأول مرة، وذلك نقلًا عن الموقع البريطاني "The Sun".
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الكراسي والأطباق.. أشياء لا تنظف في المطاعم

نحب دائما الذهاب إلى المطاعم، للترويح عن النفس، والتمتع مع الأصدقاء بتناول طعام مختلف، ولكن بعد أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، أصبح من الصعب الخروج من البيت، والتواجد في التجمعات والزحام، لكن الذي لا تعرفه أيضا، أن المطاعم ليست نظيفة على الإطلاق، ومن المحتمل أن تتراكم العدوى والبكتيريا على أحد الأسطح، فعلى سبيل المثال لا يهتم الطهاة بغسل أيديهم جيدا، خاصة في وجبة العشاء، فبعد يوم عمل طويل، من المتوقع أن الجميع لا يهتم بتقديم وجبة عشاء نظيفة، وغيرها من الأشياء الأخرى، التي لن تتوقعها، وذلك نقلا عن الموقع الهندي "Times Of India".
بيل-جيتس

بيل جيتس يخصص مليارات الدولارات لمواجهة فيروس كورونا

أعلن مؤسس شركة مايكروسوفت بيل جيتس عن تمويله بناء عدة مصانع جديدة بغرض تطوير أمصال مضادة لفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” COVID-19، على الرغم من مخاطر خسارته لمليارات الدولارات جراء هذه المبادرة عالية التكلفة. وقال رجل الأعمال الأمريكي، أثناء لقاء معه في برنامج “ديلي شو” The Daily Show، أن مؤسسته الخيرية "مؤسسة جيتس" يمكنها التحرك بمرونة وسرعة أكبر من التحرك الحكومي لمواجهة المرض، بحكم مؤهلاتها السابقة في التصدي لأخطار الأمراض المعدية والأوبئة.
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مدافن

تنفيذًا لوصيته.. زعيم إفريقي يُدفن بسيارته المرسيدس

دفن تشيكيد بيتسو زعيم سياسي بجنوب إفريقيا وعضو رفيع المستوى في الحركة الديمقراطية المتحدة،الأسبوع الماضي، داخل سيارته المرسيدس، واضعا يديه على الدركسيون، ومرتديا ملابسه البيضاء، ومربوطا بحزام الأمان، وذلك تنفيذا لوصيته التي تركها قبل وفاته عن عمر يناهز 72 عاما. وبحسب ما نشرته صحيفة "ديلي ميل"، وضع القائمون على الجنازة مسارات خاصة لتوجيه سيارته المرسيدس بينز E500 موديل التسعينات، إلى القبر، الذي حفر خصيصا بواسطة حفارة آلية إلى عمق 8 أقدام (2.44 متر)، بالدفن العائلي في منزله بجنوب إفريقيا.
فيروس- كورونا (16)

مهندسو مرسيدس يطورون جهازا يساعد المرضى على مكافحة كورونا

كشفت تقارير حديثة عن تطوير مهندسين في كلية لندن الجامعية ومرسيدس فورمولا 1، أداة للمساعدة على التنفس لمرضى كورونا، تسد الفجوة بين قناع الأكسجين وجهاز التنفس الكامل، بحسب "روسيا اليوم". وأفادت صحيفة "ذي غارديان" البريطانية، بأن الفريق، الذي يضم أطباء في مستشفى كلية لندن الجامعية، استخدم عملية تسمى الهندسة العكسية لتكييف أجهزة ضغط المجرى الهوائي الإيجابي المستمر (CPAP)، في محاولة لتجنيب المرضى الوصول إلى مرحلة العناية المركزة.
??كورونا في الكويت

مستقبليون يكشفون كيف ستبدو الحياة بعد أزمة كورونا

كشف علماء المستقبل عما قد يبدو عليه العالم بمجرد انتهاء أزمة فيروس كورونا الجديد، حسبما نقل موقع «روسيا اليوم». وتحدّث موقع «ذي صن» البريطاني مع اثنين من علماء المستقبل المحترفين، اللذين يعتقدان أننا قد نشهد نهاية ما يُعرف بـ«9 إلى 5»، وغيرها من الأحداث.
فيروس- كورونا (12)

هانتا VS كورونا.. سخرية ورعب وحقائق علمية

انتابت رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حالة من السخرية الممزوجة بالقلق، بعد إعلان الصين أمس، وفاة أول حالة بفيروس "هانتا"، داخل حافلة نقل خلال طريقه للعمل، ما أدى إلى إجراء فحوصات لبقية ركاب الحافلة وعددهم 32 شخصا، فبمجرد الإعلان عن الخبر، انتشرت التعليقات الساخرة عبر فيسبوك وتويتر، بسبب ما يواجهه العالم منذ شهر ديسمبر الماضي، من تفشي فيروس كورونا، الذي حصد الآلاف من الأرواح، وأصاب مئات الآلاف، وحتى الآن لم يكتشف له دواء، لكن التعليقات لم تخل من الذعر والخوف من أن يكون فيروس هانتا يشبه كورونا.
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