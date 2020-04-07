«صورة إيجابية».. تحدي فيسبوكي لنشر البهجة vs كورونا
تحرير:هالة صقر
٠٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٧:٠١ م
كورونا
وسط زخم المنشورات اليومية عن فيروس كورونا المستجد، التي يحمل بعضها نوعًا من الاكتئاب والطاقة السلبية، حاول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» الخروج من الحالة السلبية إلى الإيجابية، من خلال عمل تحدي تحت عنوان «صورة إيجابية»، إذ يهدف التحدي الذي لاقى استجابة واسعة عبر السوشيال ميديا، لنشر صور شخصية لأوقات جميلة قد مضت، لنشر نوعًا من البهجة بين المواطنين، حتى يتخلص البعض من خوفهم وقلقهم الذي بدأ في السيطرة عليهم بسبب حظر التجول، وكثرة المنشورات حول فيروس كورونا وخطورته.
يتناقل نشطاء «فيسبوك» منشور ثابت عن التحدي نصه «اطلب من الجميع من عشاق الحياة الإيجابية الانضمام إلى التحدي من خلال نشر صورة إيجابية مبهجة من ألبوم صورك على الهاتف.. صورة واحدة فقط بدون وصف، الهدف منها إغراق فيسبوك بصور إيجابية لنشر روح التفاؤل ورفع المعنويات واستبدال حالة اليأس نتيجة
يتناقل نشطاء «فيسبوك» منشور ثابت عن التحدي نصه «اطلب من الجميع من عشاق الحياة الإيجابية الانضمام إلى التحدي من خلال نشر صورة إيجابية مبهجة من ألبوم صورك على الهاتف.. صورة واحدة فقط بدون وصف، الهدف منها إغراق فيسبوك بصور إيجابية لنشر روح التفاؤل ورفع المعنويات واستبدال حالة اليأس نتيجة انتشار الأخبار السلبية والصور السلبية.. يرجى نسخ النص ونسـأل الله أن يبعد عنكم الوباء».
جدير بالذكر أن منظمة الصحة العالمية قد طالبت المواطنين حول العالم بالتخلص من قلقهم من فيروس كورونا من خلال، التحدث مع أشخاص موثوق بهم، وتناول الأطعمة الصحية، والحصول على قسط جيد من النوم، وممارسة الرياضة، والتواصل مع أفراد الأسرة، ومحادثة الأقارب إلكترونيًا، والامتناع عن التدخين، الامتناع عن تعاطي المشروبات الكحولية والمخدرات.