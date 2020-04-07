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الطيب: يجب الإنفاق من قبل القادرين على المتضررين من كورونا

تحرير:محمد فتحي ٠٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٧:١٣ م
شيخ الأزهر
شيخ الأزهر
أكد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء، أن الشعب المصري شعب أصيل يقدِّر تمامًا معنى التضامن والتكافل والأخوة، خاصة في مثل هذه الظروف، مشيرًا إلى أن هذا التعاون والتكافل أصلٌ من أصول الإسلام، إذ قال شيخ الأزهر في رسالة مصورة بثَّتها الصفحة الرسمية لفضيلته: إنه يجب على القادرين وميسوري الحال الإسراعُ في الإنفاق على إخوانهم المتضررين جراءَ هذا الوباء؛ لأننا جميعًا إخوة، وكل منا مسؤول عن الآخر، مؤكِّدًا على أن هذا الإنفاقَ فرض واجب، وحَتم لازم على القادرين، خاصة في مثل هذه الجوائح.
وكان الإمام الأكبر قد أكَّد -في رسالة سابقة- أن الالتزام بالتعاليم والإرشادات الطبية وكلِّ ما تُقره الدولة من إجراءات احترازية، وفي مقدِّمتها التباعدُ الاجتماعيُّ، يعد فرضًا واجبًا، وعلينا جميعًا أن نلتزم به التزامًا صارمًا؛ حرصًا على حياتنا ومجتمعاتنا، داعيًا المولى عز وجل أن يكشف عنا هذا الوباء، وأن
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هالة- زايد

وزيرة الصحة:نقل حالات كورونا المستقرة للمدن الجامعية

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، إنه في إطار خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا، واسترشادًا بالدول التي نجحت في إدارة الأزمة حتى الآن، سيتم نقل الحالات البسيطة إكلينيكيًا التي تبلغ من العمر أقل من 50 عامًا، وممن لا تصاحبهم عوامل خطورة وحالتهم مستقرة من حيث التحاليل والفحوصات "الأشعة"، إلى عدد من المدن الجامعية ونزل الشباب المخصصة، مؤكدة أن عملية نقل الحالات ستتم تحت الإشراف الطبي الكامل من قبل وزارة الصحة والسكان، وذلك بعد أن أمضوا مدة العلاج المقررة طبقًا للبروتوكول العلاجي وهي (5 أيام) وتقييم حالتها الصحية.
دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

الصحة: تسجيل 128 حالة إيجابية جديدة بكورونا.. و9 وفيات

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، عن خروج 17 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم رجل أجنبي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 276 حالة حتى اليوم. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا ارتفعت لتصبح 427 حالة، من ضمنهم الـ 276 متعافيًا.
احمد-الطيب (3)

الأزهر يدعو الدول لإنقاذ البشرية من مخاطر «كورونا»

يحتفي العالم في السابع من أبريل من كل عام، باليوم العالمي للصحة، والذي تم تخصيصه لإحياء ذكرى تأسيس منظمة الصحة العالمية، التي أعلنت بدورها أن موضوع احتفال هذا العام هو "عمل كادر التمريض"، إذ يعرب الأزهر الشريف عن خالص امتنانه وتقديره لكافة العاملين والعاملات في مجال الرعاية الصحية، والأطباء، وطواقم التمريض، وذلك لما يبذلونه من جهود وتضحيات، معرضين أنفسهم للمخاطر، من أجل الحفاظ على سلامة البشرية جمعاء. ?كما يعلن الأزهر عن تضامنه مع كافة الطواقم الصحية، ويؤكد على دعمه للدور الحيوي الذي يقومون به في مواجهة تحديات انتشار فيروس كورونا المستجد.
احمد-الطيب-شيخ-الازهر

البحوث الفقهية: لا يجوز الإفطار في رمضان بسبب كورونا

عقدت لجنة البحوث الفقهية جلستها الطارئة رقم 13، اليوم الثلاثاء؛ لبحث تداعيات فيروس كورونا ومدى تأثيره على صيام شهر رمضان، بحضور كبار الأطباء وجهات التخصص الطبي بفروعه المختلفة، وممثلين عن منظمة الصحة العالمية وعدد من علماء الشريعة بالأزهر الشريف، إذ انتهت اللجنة إلى أنه لا يوجد دليل علمي حتى الآن على وجود ارتباط بين الصوم والإصابة بفيروس كورونا المستجد، وعلى ذلك تبقى أحكام الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بالصوم على ما هي عليه من وجوب الصوم على كل المسلمين، إلا من رخص لهم في الإفطار شرعًا من أصحاب الأعذار.
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احمد-الطيب (3)

الأزهر يدعو الدول لإنقاذ البشرية من مخاطر «كورونا»

يحتفي العالم في السابع من أبريل من كل عام، باليوم العالمي للصحة، والذي تم تخصيصه لإحياء ذكرى تأسيس منظمة الصحة العالمية، التي أعلنت بدورها أن موضوع احتفال هذا العام هو "عمل كادر التمريض"، إذ يعرب الأزهر الشريف عن خالص امتنانه وتقديره لكافة العاملين والعاملات في مجال الرعاية الصحية، والأطباء، وطواقم التمريض، وذلك لما يبذلونه من جهود وتضحيات، معرضين أنفسهم للمخاطر، من أجل الحفاظ على سلامة البشرية جمعاء. ?كما يعلن الأزهر عن تضامنه مع كافة الطواقم الصحية، ويؤكد على دعمه للدور الحيوي الذي يقومون به في مواجهة تحديات انتشار فيروس كورونا المستجد.
فيروس- كورونا (12)

ارتفاع مصابي «كورونا» في الجزائر لـ454 حالة

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية مساء اليوم السبت، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في الجزائر لـ454 حالة مؤكدة، بعد تسجيل 45 حالة جديدة، مشيره في بيان: «سجلت ثلاثة وفيات جديدة ليبلغ عدد الوفيات 29 وفاة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد، كما غادر 31 مصابا المستشفى بعد تماثلهم للشفاء»، وفقا لما ذكرته سبوتنيك. يذكر أن فيروس كورونا المستجد منتشر في 36 ولاية جزائرية حتى الآن.
الدكتورة-هالة-زايد وزير-الصحة (1)

الصحة: ارتفاع مصابي كورونا لـ536 شخصا.. و6 وفيات جديدة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا إلى 147 حالة. وكشف الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 14 حالة من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، من ضمنهم 11 مصريًا و 3 فرنسيين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 116 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 147 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.
احمد-الطيب (3)

الأزهر يتبرع بـ5 ملايين جنيه لدعم جهود مكافحة كورونا

قرر الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، التبرع بمبلغ 5 ملايين جنيه لحساب صندوق تحيا مصر 037037 -حساب مواجهة الكوارث والأزمات- وذلك للمساهمة في دعم جهود مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد في مصر.
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