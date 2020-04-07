باهر المحمدي يعلن رغبته في الرحيل

تحرير:علي الزيني ٠٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٧:٣٣ م

باهر المحمدي

أكد مصدر مقرب من باهر المحمدي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، أن اللاعب أبلغ مسئولي ناديه برغبته في الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما تلقى عدة عروض على رأسها الأهلي والزمالك. وأوضح المصدر أن باهر أبلغ مسئولي الإسماعيلي، أنه لن يلعب فى مصر سوى للدراويش، وأن رغبته الأولى هي خوض تجربة احتراف سواء في دول الخليج أو أوروبا، موضحًا أن النادي سيستفيد ماديًا في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها في الفترة الأخيرة.

في المقابل رفض مسئولو الإسماعيلي إخطار باهر المحمدى بقرارهم النهائى، إلا بعد معرفة الموقف النهائي للنشاط الكروي، الذي توقف بسبب فيروس كورونا، الذي تسبب في إيقاف النشاط الرياضي في أغلب دول العالم. وارتبط اسم باهر المحمدي بالانتقال إلى الأهلي، خلال الأيام الماضية، ليكون بديلا لأحمد فتحي، الذي رفض تجديد