تامر حبيب: أكتب آخر 5 حلقات من مسلسل «لعبة النسيان»

تحرير:محمد أبو زيد ٠٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٧:٣٦ م

تامر حبيب

نشرت الفنانة دينا الشربيني، على حسابها عبر «إنستجرام» برومو مسلسل «لعبة النسيان»، الذي تخوض به الماراثون الرمضاني المقبل، ويعرض حصريا على شاشة MBC مصر، وحمل البرومو نوعا من التشويق والغموض. السيناريست تامر حبيب مؤلف العمل قال في تصريحاته إلى «لتحرير»، إنه أوشك على الانتهاء من كتابة آخر 5 حلقات في المسلسل، ويجرى تصويره حاليا. كان «لعبة النسيان»، قد واجه عدة عقبات منها: اعتذرات لبعض النجوم، وتوقف التصوير لفترة زمنية طويلة بسبب أزمة فيروس كورونا الذي انتشر مؤخرا في البلاد.

وقرر صناع العمل استئناف التصوير، من خلال تكثيف ساعات العمل وحرص صناعه على إرتداء الكمامات والقفازات داخل"لوكيشن" التصوير. ويشارك في بطولته أحمد داوود، وإنجي المقدم، ومن تأليف تامر حبيب، وإخراج هاني خليفة، والمأخوذ عن فورمات إيطالي. يعتبر "لعبة النسيان" هو ثالث بطولات دينا الشربيني المطلقة في الدراما،