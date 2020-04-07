جريمة

مصرع شخصين وإصابة 10 آخرين في انقلاب سيارة بالمنيا

تحرير:التحرير ٠٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٧:٤٨ م
انقلاب سيارة_أرشيفية
انقلاب سيارة_أرشيفية
شهد الطريق الصحراوي في مركز أبو قرقاص جنوب محافظة المنيا، اليوم الثلاثاء، مصرع شخصين، وإصابة 10 آخرين، أثر استقلالهم سيارة ربع نقل وانقلابها؛ بسبب انفجار الإطار الأمامي للسيارة، وتحرر محضر بالواقعة، وأزيل آثار الحادث، وتم تسيير حركة المرور، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيق. وتلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من مأمور مركز شرطة أبوقرقاص، بانقلاب سيارة على الطريق الصحراوي، ووقوع متوفين ومصابين.

على الفور، انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الحادث، وتبيّن مصرع شخصين وإصابة 10 آخرين، جرى نقلهم إلى المستشفى العام.

وأوضحت التحريات الأولية، أن السرعة الزائدة، وانفجار الإطار الأمامي للسيارة تسبب في وقوع الحادث، وتحرر محضر بالواقعة, وجرى العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيق.

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«هصرف المعاش إزاي».. استجابة الشرطة تنقذ مُسنة

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سيدة بدرجة قاتل.. خططت لقتل مخدومتها المُسنة لسرقتها

كعادتها كل يوم، حرصت «وفاء» -اسم مستعار- على زيارة جارتها المسنة للاطمئنان عليها، لكن ثمة شئ غريب أخبرتها عنه العجوز بحضور شخصين ادعيا أنهما عاملان بشركة الغاز الطبيعى وقاما بالكشف على عداد الغاز، وعقب ذلك أخبراها بعودتهما لاحقاً عقب قيامهما بإجراء مكالمة هاتفيه مع إدارة الشركة محل عملهما، فما كان من الجارة إلا التنبيه على المُسنة بعدم التعامل مع أى شخص دون التحقق من هويته وانصرفت. وفى وقتٍ لاحق اتصلت بها وتبين غلق هاتفها المحول فتوجهت للشقة سكنها إلا أنها وجدت باب الشقة مفتوحاً، واكتشفت مقتلها.
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مأمورية تداهم مصنع شيكولاتة مخالف وثلاجة دواجن فاسدة

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الداخلية: هؤلاء اخترقوا قراري الغلق والحظر أمس

24 ساعة من الجهود الأمنية بذلها رجال الشرطة بوزارة الداخلية من خلال حملات مكبرة بكل مديريات الأمن في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة؛ للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد، من بينها تنظيم مواعيد فتح وغلق «المطاعم والمقاهي والكافيتريات والمراكز التجارية، والأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب»، وتوجيه الحملات بالتنسيق مع الجهات المعنية للتصدي لممارسات إخفاء السلع الغذائية والمستزمات الطبية، والتلاعب في أسعارها، ومواجهة مختلف أشكال الغش التجاري.
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وزارة-الداخلية

ضبط 1500 كمامة مغشوشة داخل مصنع ملابس بالإسماعيلية

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بينهم 8 أطفال.. إصابة 18 شخصًا في حادث سيارة بالمنيا

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شهد طريق «أسيوط – الخارجة»، بمنطقة الكيلو 90 شمال مدينة الخارجة بالوادي الجديد، مساء اليوم الثلاثاء، حاث انقلاب سيارة أدى إلى إصابة 3 أشخاص بينهم طفل. البداية كانت بتلقي مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، اللواء هشام لطفي، إخطارا من أحد الأهالي يفيد بوقوع حادث مروري بالقرب من منطقة النقب بطريق «الخارجة – أسيوط».
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