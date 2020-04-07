مصرع شخصين وإصابة 10 آخرين في انقلاب سيارة بالمنيا

تحرير:التحرير ٠٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٧:٤٨ م

شهد الطريق الصحراوي في مركز أبو قرقاص جنوب محافظة المنيا، اليوم الثلاثاء، مصرع شخصين، وإصابة 10 آخرين، أثر استقلالهم سيارة ربع نقل وانقلابها؛ بسبب انفجار الإطار الأمامي للسيارة، وتحرر محضر بالواقعة، وأزيل آثار الحادث، وتم تسيير حركة المرور، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيق. وتلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من مأمور مركز شرطة أبوقرقاص، بانقلاب سيارة على الطريق الصحراوي، ووقوع متوفين ومصابين.

على الفور، انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الحادث، وتبيّن مصرع شخصين وإصابة 10 آخرين، جرى نقلهم إلى المستشفى العام.

وأوضحت التحريات الأولية، أن السرعة الزائدة، وانفجار الإطار الأمامي للسيارة تسبب في وقوع الحادث، وتحرر محضر بالواقعة, وجرى العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيق.