طارق لطفي: وقف تصوير مسلسل «القاهرة كابول» بسبب الحظر

تحرير:محمد أبو زيد ٠٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:١٤ م

طارق لطفي

حصل صناع فريق عمل مسلسل «القاهرة كابول»، الذي كان مقرر عرضه في رمضان على إجازة من التصوير. الفنان طارق لطفي قال في تصريحات خاصة لـ«التحرير»: «متوقفين عن تصوير المسلسل بسبب الحظر، ولم نبدأ في التصوير متأخرًا، ربما سبقنا غيرنا بفترة قليلة، ولكن القاهرة كابول واجه عدة صعوبات، لأن هناك مشاهد خارجية تتطلب السفر إلى لبنان ولندن والغردقة، ونظرا لظروف الحظر وتعليق رحلات الطيران توقفت».

وأشار لطفي أن قرار خروج المسلسل من السباق الرمضاني من عدمه يرجع للشركة المنتجة، لافتًا أنه حتى الآن لم يصدر أي شئ. يذكر أن المسلسل بطولة كلا من: «خالد الصاوي، وطارق لطفي وفتحي عبد الوهاب، وحنان مطاوع»، ومن تأليف عبد الرحيم كمال، الذي انتهى من كتابة الحلقات، وإخراج حسام علي. كانت آخر أعمال