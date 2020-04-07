فنون

تليفزيون

سينما

موسيقى

كتب

طارق لطفي: وقف تصوير مسلسل «القاهرة كابول» بسبب الحظر

تحرير:محمد أبو زيد ٠٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:١٤ م
طارق لطفي
طارق لطفي
حصل صناع فريق عمل مسلسل «القاهرة كابول»، الذي كان مقرر عرضه في رمضان على إجازة من التصوير. الفنان طارق لطفي قال في تصريحات خاصة لـ«التحرير»: «متوقفين عن تصوير المسلسل بسبب الحظر، ولم نبدأ في التصوير متأخرًا، ربما سبقنا غيرنا بفترة قليلة، ولكن القاهرة كابول واجه عدة صعوبات، لأن هناك مشاهد خارجية تتطلب السفر إلى لبنان ولندن والغردقة، ونظرا لظروف الحظر وتعليق رحلات الطيران توقفت».
وأشار لطفي أن قرار خروج المسلسل من السباق الرمضاني من عدمه يرجع للشركة المنتجة، لافتًا أنه حتى الآن لم يصدر أي شئ. يذكر أن المسلسل بطولة كلا من: «خالد الصاوي، وطارق لطفي وفتحي عبد الوهاب، وحنان مطاوع»، ومن تأليف عبد الرحيم كمال، الذي انتهى من كتابة الحلقات، وإخراج حسام علي. كانت آخر أعمال
اقرأ المزيد
محمد رمضان

محمد رمضان يتبرع بـ2 مليون جنيه لصندوق تحيا مصر

تبرع الفنان محمد رمضان بمبلغ 2 مليون جنيه لصالح صندوق تحيا مصر، وذلك للمساعدة في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد الذي انتشر مؤخرًا، وقبل أيام شارك «رمضان» في تحدي الخير، إذ أعلن عن تبرعه بـ2 مليون جنيه لوزارة الصحة، من أجل مواجهة فيروس كورونا، وتحدى رجل الأعمال نجيب ساويرس، وشيكابالا، ورمضان صبحي. ويواصل محمد رمضان تصوير مسلسل «البرنس» الذي يخوض به محمد رمضان الموسم الرمضاني، الذي أوشك على الانتهاء من تصويره، إذ يتبقى عدة مشاهد سيتم تصويرها قبل حلول شهر رمضان.
مدحت العدل

مدحت العدل عن الأطباء: «يستحقون مالاً واحتراما»

أشاد السيناريست مدحت العدل، بالأطباء وكل العاملين في المجال الطبي، تقديرًا لدورهم في علاج مصابي فيروس كورونا المستجد، إذ كتب «العدل» مساء اليوم الجمعة عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «بعد أن نتجاوز الأزمة المِحنة - وإن شاء الله نتجاوزها- يجب أن نعيد التفكير في أولويات حياتنا ومن يستحق مالًا واحترامًا وظهورًا إعلاميًا مستحقًا فليكن الأطباء وما يتبع المنظومة الطبية والعلماء في المقدمة وليتراجع الدجالون وأنصاف الموهوبين في كافة المجالات».
كريم قاسم

طرح فيلمي «ورد مسموم وليل خارجي» على منصة نتفليكس

تطرح منصة نتفليكس، بدءًا من اليوم الخميس فيلمي «ليل خارجي» عبر منصتها الإلكترونية، وهو من بطولة: «كريم قاسم، ومنى هلا، وشريف دسوقي»، ويحكي عن ثلاثة أشخاص: «مو، وتوتو ومصطفى»، من فئات مختلفة تجمعهم الظروف على قضاء ليلة سويا في شوارع القاهرة، والفيلم من إخراج أحمد عبد الله السيد. وأعلن أيضا المخرج أحمد فوزي صالح، عن عرش فيلمه «ورد مسموم»، على منصة نتفليكس وهو من بطولة: «محمود حميدة، وصفاء الطوخي، وكوكي، وإبراهيم النجاري»، وإخراج أحمد فوزي صالح، وتدور أحداث الفيلم في حي المدابغ بسور مجرى العيون في منطقة مصر القديمة.
اقرأ المزيد من الأخبار
دينا-الشربينى (2)

دينا الشربيني تطرح برومو مسلسل «لعبة النسيان»

نشرت الفنانة دينا الشربيني على حسابها عبر انستجرام برومو مسلسل"لعبة النسيان"والذي تخوض به الماراثون الرمضاني المقبل، ويعرض حصريا على شاشة MBC مصر. وكان المسلسل قد واجه عدة عقبات منها سلسة اعتذرات لبعض النجوم، وتوقف التصوير لفترة بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، إلا ان صناع العمل قرروا التحدي، من خلال تكثيف ساعات التصوير وحرص صناعه على إرتداء الكمامات والقفازات داخل"لوكيشن" التصوير.
حسن-الرداد

حسن الرداد يطرح بوستر مسلسل «شاهد عيان»

نشر الفنان حسن الرداد، صورة البوستر الدعائي الأول لمسلسل"شاهد عيان" على حسابه عبر "إنستجرام" والذي يخوض به السباق الرمضاني، وعلق"الرداد": "مسلسل شاهد عيان، رمضان 2020 إن شاء الله". وخرج مسلسل "شاهد عيان" للنور بأعجوبة بعد توقف التصوير فترة تماشيا مع الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وخوفا على فريق العمل.
بشرى

طرح برومو مسلسل «القمر آخر الدنيا» لبشرى

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "القمر آخر الدنيا" البرومو الدعائي له، تمهيدا لعرضه في السباق الرمضاني، ويكثف المخرج تامر حمزة ساعات التصوير بعد أن توقف لفترة بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، واتخذت شركة الإنتاج كل الاحتياطات الوقائية اللازمة مثل التطهير والتعقيم الكامل لمقر التصوير، وارتداء الكمامات والقفازات، واتخاذ كافة التدابير للوقاية من الفيروس.
مصطفى-خاطر (2)

علي ربيع يطرح بوستر مسلسل «عمر ودياب» مع مصطفى خاطر

نشر علي ربيع بوستر للمسلسل الذي يخوض به السباق الرمضاني بجانب مصطفى خاطر على حسابه عبر موقع "انستجرام"، وتصدر بوستر المسلسل اسم "عمر ودياب" ما يعني إلى احتمالية تغير اسم المسلسل بدلا من "وصل أمانة". وعلق "ربيع" على البوستر قائلا: "رمضان 2020 على بركة الله"، وظهر بطلي العمل في البوستر يرتديان ملابس عمال في محطة بنزين. ويشارك في المسلسل نهال عنبر، محسن منصور، وتأليف فاروق هاشم، ومصطفى عمر، وكارولين عزمي، بجانب عدد كبير من النجوم الشباب، والمسلسل من إخراج معتز التوني، وإنتاج سينرجي.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]