«خلال 24 ساعة».. 1427 وفاة جديدة بكورونا في فرنسا

تحرير:وكالات ٠٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:٥٤ م

كورونا

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 1427حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليتجاوز إجمالي الوفيات 10 آلاف حالة، إذ أكّد رئيس الوزراء الفرنسي، إدوارر فيليب، أن الحجر الصحي المفروض في فرنسا منذ الـ17 من شهر مارس الماضي لمكافحة فيروس كورونا «سيطول»، لافتًا أنه «من المبكّر الحديث عن رفع الحجر في الظروف الحالية»، قائلا: «أعرف جيدا أن هذا الحجر صعب على الفرنسيين لكن هذا أمر لا بد من القيام به»، وفقا لما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية.

وأعلن أوليفييه فيران وزير الصحة الفرنسي، أن بلاده لم تصل بعد إلى ذروة تفشي وباء فيروس كورونا، معلنا إطلاق حملة واسعة لإجراء فحوص الإصابة بفيروس كورونا في دور رعاية المسنين.وقال: «سيتم فحص كافة النزلاء وطواقم العمل اعتبارا من تاريخ تسجيل أول حالة في المؤسسة»، مضيفًا: «أن هذا الأمر سيتيح تجميع الإصابات،