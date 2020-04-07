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«خلال 24 ساعة».. 1427 وفاة جديدة بكورونا في فرنسا

تحرير:وكالات ٠٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:٥٤ م
كورونا
كورونا
أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 1427حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليتجاوز إجمالي الوفيات 10 آلاف حالة، إذ أكّد رئيس الوزراء الفرنسي، إدوارر فيليب، أن الحجر الصحي المفروض في فرنسا منذ الـ17 من شهر مارس الماضي لمكافحة فيروس كورونا «سيطول»، لافتًا أنه «من المبكّر الحديث عن رفع الحجر في الظروف الحالية»، قائلا: «أعرف جيدا أن هذا الحجر صعب على الفرنسيين لكن هذا أمر لا بد من القيام به»، وفقا لما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية.
وأعلن أوليفييه فيران وزير الصحة الفرنسي، أن بلاده لم تصل بعد إلى ذروة تفشي وباء فيروس كورونا، معلنا إطلاق حملة واسعة لإجراء فحوص الإصابة بفيروس كورونا في دور رعاية المسنين.وقال: «سيتم فحص كافة النزلاء وطواقم العمل اعتبارا من تاريخ تسجيل أول حالة في المؤسسة»، مضيفًا: «أن هذا الأمر سيتيح تجميع الإصابات،
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فيروس- كورونا (7)

أكبر ارتفاع يومي.. 786 حالة وفاة بكورونا في بريطانيا

ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد الذي انتشر مؤخر في بريطانيا خلال الساعات الـ24 الماضية بمعدل غير مسبوق بلغ 786 حالة جديدة وسط تدهور الأزمة الناجمة عن الجائحة في البلاد. وأفادت وزارة الصحة البريطانية، في إحصائية جديدة نشرتها اليوم الثلاثاء في بيان لها، بارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 786 حالة، ليصل إلى نقطة 6159 بعد أن كان عند مستوى 5373 أمس الاثنين، وفقا لروسيا لما ذكرته اليوم.
ديفيد ماريا ساسولي

تحويل مقر البرلمان الأوروبي لعلاج مصابي «كورونا»

أعلن ديفيد ساسولي رئيس البرلمان الأوروبي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، اليوم الثلاثاء، أنه سوف يتم تحويل مقر البرلمان، في ستراسبورج بشرق فرنسا، لمركز لعلاج المصابين بفيروس كورونا، قائلا: "نريد أن نكون مع المدينة التي تستضيف مقر البرلمان ومواطنيها في هذا الوقت الصعب"، ومن المتوقع أن يعقد البرلمان جلسات محدودة، في مقره البديل في بروكسل أو عبر شبكة الانترنت، حتى سبتمبر المقبل، فيما قال مصدر بالبرلمان إنه سيتم تخصيص جزء من المقر للسلطات الفرنسية لاستخدامها كمركز اختبار، حيث سوف يتم تزويده بأسرة للمرضى بجانب منطقة مخصصة للاستشارات.
منظمة الصحة العالمية

الصحة العالمية: يوجد نقص في أجهزة التنفس حول العالم

أكد الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمى لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، خلال مؤتمر صحفي عقده المكتب الإقليمي للمنظمة، اليوم الثلاثاء، أن هناك نقصا في أجهزة التنفس حول العالم، وأن المنظمة في جينف تعمل بشكل كبير للحصول على هذه الأجهزة بالتعاون مع الدول التي تنتجها ليتم توزيعها على الدول حسب الاحتياجات لضمان الحصول عليها، مشيرا إلى أن الرؤية التي حددتها منظمة الصحة العالمية بشرق المتوسط لنفسها هي "الصحة للجميع وبالجميع"ـ ما يتطلب لتحقيق هذا الهدف النبيل العمل من خلال عدة آليات.
حج-وعمرة (1)

إيران تعلن احتمال تعليق إيفاد حجاجها هذا العام

أعلن رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية علي رضا رشيديان، اليوم الثلاثاء، احتمالية تعليق إيفاد قوافل الحج الإيرانية إلى الديار المقدسة هذا العام بسبب استمرار وباء كورونا، قائلا: "نأمل في تراجع حدة وباء كورنا مع بداية موسم الصيف، لكننا في نفس الوقت أعددنا أنفسنا لظروف وسيناريوهات مختلفة، واستنادا إلى مذكرة التفاهم الموقعة مع السعودية، فإن الجمهورية الإسلامية ستوفد خلال موسم الحج المقبل 87 ألفا و550 فردا، ما بين حاج وطواقم الخدمة"، وذلك حسبما نقلت وكالة "فارس" الإيرانية.
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كورونا

«76 وفاة و4 آلاف إصابة».. حصيلة ضحايا كورونا في تركيا

قال وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، إنه تم تسجيل 76 وفاة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 725، فيما تم تسجيل 3892 إصابة جديدة بالفيروس، لافتا أن إجمالي الإصابات في عموم البلاد ارتفع إلى 34109 حالات. وكانت السلطات التركية أعلنت في وقت سابق حظر التجوال لمن تقل أعمارهم عن 20 سنة، ومن هم فوق الـ65 سنة، بالإضافة إلى ضرورة ارتداء الكمامات الطبية في الأماكن العامة، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.
فيروس- كورونا (7)

أكبر ارتفاع يومي.. 786 حالة وفاة بكورونا في بريطانيا

ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد الذي انتشر مؤخر في بريطانيا خلال الساعات الـ24 الماضية بمعدل غير مسبوق بلغ 786 حالة جديدة وسط تدهور الأزمة الناجمة عن الجائحة في البلاد. وأفادت وزارة الصحة البريطانية، في إحصائية جديدة نشرتها اليوم الثلاثاء في بيان لها، بارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 786 حالة، ليصل إلى نقطة 6159 بعد أن كان عند مستوى 5373 أمس الاثنين، وفقا لروسيا لما ذكرته اليوم.
كورونا

ارتفاع إصابات كورونا في الأردن لـ323 حالة

أعلن وزير الصحة الأردنية، سعد جابر، مساء اليوم السبت، عن تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع الإجمالي إلى 323 حالة. وأضاف جابر، في تصريحات صحفيه مساء اليوم، أن الوزارة سجلت 16 حالة شفاء، غادرت مستشفيات العزل اليوم، بحسب وكالة أنباء سبوتنيك الروسية. وأعلنت الحكومة الأردنية، حظر التجول قبل أسبوعين، بعد أن أصدر العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، قانون الطوارئ، الذي منح رئيس الوزراء، عمر الرزاز، سلطات كبيرة تقيد حركة المواطنين.
كورونا

أكبر ارتفاع في العالم.. فرنسا تسجل1120 حالة وفاة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية الفرنسية تسجيل 1120 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا في المستشفيات ودور المسنين في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية، في زيادة قياسية عالميا لهذه الحصيلة. وذكر مدير الإدارة العامة لشؤون الصحة الفرنسي جيروم سلمون في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الجمعة، أن حصيلة المرضى المتوفين في المستشفيات ودور المسنين في البلاد ارتفعت إلى نقطة 6507 حالات بعد أن كانت على مستوى 5387 مساء أمس الخميس، بحسب روسيا اليوم.
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