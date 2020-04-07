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283 إصابة وحالة وفاة..ضحايا فيروس كورونا في الإمارات

تحرير:خالد وربي ٠٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:٥٧ م
كورونا
كورونا
قالت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الثلاثاء، إنها سجلت 283 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، مضيفه في بيان لها، أن حصيلة الإصابات بعدوى فيروس كورونا المستجد في البلاد ارتفعت بـ283 حالة جديدة تم التعرف عليها من خلال فحص المخالطين لإصابات أعلن عنها مسبقا، مبينة أن العدد الإجمالي للمصابين بالمرض يبلغ 2359 حالة. وتشير البيانات إلى استقرار نسبي لمعدل الارتفاع اليومي للإصابات بفيروس كورونا في الإمارات، حيث سجلت في البلاد الأحد الماضي 294 حالة وأمس الاثنين 277 إصابة جديدة.
وذكرت الوزارة أن حالات الإصابة الجديدة تعود لجنسيات مختلفة وجميعها مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة. وأشارت أن زيادة عدد الإصابات في الإمارات خلال الأيام الماضية جاءت نتيجة تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوصات على جميع المواطنين والمقيمين، وتعود لعدم التزام المصابين بالتدابير الوقائية
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فيروس- كورونا (12)

السعودية: محاصرة إصابات كورونا تحتاج لمدة 4 أشهر وسنة

أكد وزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة، اليوم الثلاثاء، أن الدولة تعاملت مع أزمة كورونا بمنتهى الشفافية والوضوح، مضيفا خلال مؤتمر صحفي، أن الدولة لم تقصر في تلبية جميع الميزانيات المرفوعة لمكافحة الفيروس المستجد، مؤكدا أنه تمت الموافقة على تخصيص 7 مليارات ريال إضافية لمكافحة كورونا، معربا عن أسفه لعدم تعامل البعض مع تلك الأزمة الصحية بالجدية الكافية، مشيرًا أن معدل الحركة المرورية لا يزال مرتفعا وهذا لا يحقق الهدف المطلوب. وأشار أن البعض لم يلتزم للأسف بمنع التجمعات والمخالطة، لافتًا أن ارتفاع الإصابات قد يصل إلى مستوى يفوق طاقة القطاع الصحي، موضحًا أن محاصرة الإصابات قد تحتاج لمدة بين 4 أشهر وسنة.
كورونا

«76 وفاة و4 آلاف إصابة».. حصيلة ضحايا كورونا في تركيا

قال وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، إنه تم تسجيل 76 وفاة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 725، فيما تم تسجيل 3892 إصابة جديدة بالفيروس، لافتا أن إجمالي الإصابات في عموم البلاد ارتفع إلى 34109 حالات. وكانت السلطات التركية أعلنت في وقت سابق حظر التجوال لمن تقل أعمارهم عن 20 سنة، ومن هم فوق الـ65 سنة، بالإضافة إلى ضرورة ارتداء الكمامات الطبية في الأماكن العامة، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.
العالم يحارب كورونا

20 وفاة و45 إصابة.. ضحايا كورونا بالجزائر في 24 ساعة

أفادت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الثلاثاء، بتسجيل 20 وفاة و45 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 193 والإصابات إلى 1468. في المقابل، أكدت وزارة الصحة تعافي 113 شخصا من الفيروس، فيما يخضع 626 للعلاج ببروتوكل «كلوروكين»، وفق لما ذكرته روسيا اليوم. وفي وقت سابق، قالت الرئاسة الجزائرية إن الرئيس عبد المجيد تبون وقع مرسوما يتضمن إجراءات عفو يخص 5037 سجينا. ولم تذكر الرئاسة خلفيات هذا العفو، لكن هناك اجماعا على أنه يدخل ضمن التدابير الاحترازية للحد من انتشار جائحة كورونا.
دمشق

دمشق قلقة حيال انتشار «كورونا» بسبب السياحة الدينية

أكد وزير الصحة السوري نزار يازجي، أن بلاده تتفق مع منظمة الصحة العالمية في مخاوفها من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في سوريا باعتبارها مقصداً للسياحة الدينية، مضيفا أنه لا يمكن إعطاء تطمينات لمجرد أن عدد الإصابات المسجلة حتى اليوم قليل، نظرا لدخول أشخاص إلى البلاد بشكل غير شرعي وقد يكونون مصابين أو مخالطين لمرضى، وتجري متابعتهم عبر فرق الترصد. وعلقت سوريا السياحة بشكل عام وأوقفت استقبال الوفود السياحية، منذ شهر مارس الماضي، بينما يجري العمل على ضبط المناطق التي يوجد فيها أماكن للسياحة الدينية.
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فيروس كورونا

أمريكا تعلن تجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا 10 آلاف

تجاوزت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الإثنين، حاجز 10 آلاف حالة. وسجلت في الولايات المتحدة حتى الوقت الحالي من الإثنين، حسب معلومات مراكز مكافحة الأمراض والمؤسسات الطبية المعنية، 10327 وفاة ناجمة عن عدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، حيث ارتفع هذا المعدل منذ مساء الأحد بواقع 711 حالة جديدة.
وفاة- أول- إيرانيين- بفيروس -كورونا

الصحة الإماراتية: 294 إصابة جديدة من جنسيات مختلفة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الأحد، عن تسجيل 294 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، مشيرة إلى أن المصابين يحملون جنسيات مختلفة، بحسب "روسيا اليوم". وأشارت الوزارة إلى أن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "تم التعرف عليها من خلال فحص المخالطين لإصابات أعلن عنها مسبقا وبذلك يبلغ عدد الحالات التي تم تشخيصها 1798 حالة". وتابعت وزارة الصحة أن الحالات الجديدة تعود لجنسيات مختلفة وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.
كورونا

«أكبر ارتفاع يومي».. 85 إصابة بكورونا في الإمارات

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن تسجيل 85 إصابة جديدة بكورونا، في أكبر ارتفاع يومي لعدد المصابين بالمرض منذ انتشار الفيروس في البلاد، إذ أفادت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الصحة الإماراتية، فريدة الحوسني، بأن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد ارتفع في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 85 حالة ووصل إلى نقطة 333 إصابة بعد أن كان على مستوى 248 أمس الثلاثاء. وذكرت الحوسني: أن عدد المتعافين ارتفع بواقع 7 حالات جديدة رصدت لدى 5 أشخاص من بنجلاديش وشخصين من باكستان، مشيرة إلى أن مجموع حالات الشفاء للمصابين بالفيروس بلغ في الدولة 52.
سياحة (2)

«الآثار» تنفي إلغاء أية أنشطة سياحية في مصر

أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور مصطفي وزيري، في تصريح له، اليوم الثلاثاء، أن الحركة السياحية الوافدة إلى مصر بمختلف محافظاتها تسير بشكل منتظم وحسب المعدلات الطبيعية للموسم السياحي الحالي، نافيا إلغاء أية أنشطة سياحية أو ترفيهية في مصر، قائلا إن القطاع السياحي يعمل بشكل منتظم، حيث زار اليوم الآلاف من الزائرين والوفود السياحية العديد من الأماكن الأثرية بمصر بصفة عامة ومدينة الأقصر بصفة خاصة، منها معبد حتشبسوت بالدير البحري ووادى الملوك ومعبد مدينة هابو بالبر الغربي بالأقصر ومعابد الكرنك والأقصر بالبر الشرقي.
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