283 إصابة وحالة وفاة..ضحايا فيروس كورونا في الإمارات

تحرير:خالد وربي ٠٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:٥٧ م

كورونا

قالت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الثلاثاء، إنها سجلت 283 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، مضيفه في بيان لها، أن حصيلة الإصابات بعدوى فيروس كورونا المستجد في البلاد ارتفعت بـ283 حالة جديدة تم التعرف عليها من خلال فحص المخالطين لإصابات أعلن عنها مسبقا، مبينة أن العدد الإجمالي للمصابين بالمرض يبلغ 2359 حالة. وتشير البيانات إلى استقرار نسبي لمعدل الارتفاع اليومي للإصابات بفيروس كورونا في الإمارات، حيث سجلت في البلاد الأحد الماضي 294 حالة وأمس الاثنين 277 إصابة جديدة.

وذكرت الوزارة أن حالات الإصابة الجديدة تعود لجنسيات مختلفة وجميعها مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة. وأشارت أن زيادة عدد الإصابات في الإمارات خلال الأيام الماضية جاءت نتيجة تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوصات على جميع المواطنين والمقيمين، وتعود لعدم التزام المصابين بالتدابير الوقائية