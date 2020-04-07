السعودية: محاصرة إصابات كورونا تحتاج لمدة 4 أشهر وسنة

تحرير:وكالات ٠٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:١٥ م

كورونا

أكد وزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة، اليوم الثلاثاء، أن الدولة تعاملت مع أزمة كورونا بمنتهى الشفافية والوضوح، مضيفا خلال مؤتمر صحفي، أن الدولة لم تقصر في تلبية جميع الميزانيات المرفوعة لمكافحة الفيروس المستجد، مؤكدا أنه تمت الموافقة على تخصيص 7 مليارات ريال إضافية لمكافحة كورونا، معربا عن أسفه لعدم تعامل البعض مع تلك الأزمة الصحية بالجدية الكافية، مشيرًا أن معدل الحركة المرورية لا يزال مرتفعا وهذا لا يحقق الهدف المطلوب. وأشار أن البعض لم يلتزم للأسف بمنع التجمعات والمخالطة، لافتًا أن ارتفاع الإصابات قد يصل إلى مستوى يفوق طاقة القطاع الصحي، موضحًا أن محاصرة الإصابات قد تحتاج لمدة بين 4 أشهر وسنة.

وشدد على أن ارتفاع أعداد الإصابات بكورونا يعتمد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية، لافتًا أن تهاون البعض في الالتزام بالإجراءات سيرفع عدد المصابين في المملكة، وفقا للعربية. وأضاف: «للأسف البعض من أفراد المجتمع لم يطبق شعار "كلنا مسؤول"، ولم يأخذوا التعامل مع خطورة الوباء بالجدية الكافية، كما