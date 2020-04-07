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وزيرة الصحة:نقل حالات كورونا المستقرة للمدن الجامعية

تحرير:هالة صقر ٠٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:١٦ م
وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، إنه في إطار خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا، واسترشادًا بالدول التي نجحت في إدارة الأزمة حتى الآن، سيتم نقل الحالات البسيطة إكلينيكيًا التي تبلغ من العمر أقل من 50 عامًا، وممن لا تصاحبهم عوامل خطورة وحالتهم مستقرة من حيث التحاليل والفحوصات "الأشعة"، إلى عدد من المدن الجامعية ونزل الشباب المخصصة، مؤكدة أن عملية نقل الحالات ستتم تحت الإشراف الطبي الكامل من قبل وزارة الصحة والسكان، وذلك بعد أن أمضوا مدة العلاج المقررة طبقًا للبروتوكول العلاجي وهي (5 أيام) وتقييم حالتها الصحية.
وأشارت وزيرة الصحة أنه سيتم استكمال فترة المتابعة لتلك الحالات بداية من غدًا الأربعاء، في تلك الأماكن المعدة طبيًا، وفقًا لمعايير وزارة الصحة والسكان، لحين سلبية تحاليلهم وخروجهم نهائيًا بعد تمام شفائهم. وأضافت الوزيرة، أن تلك الأماكن تم تجهيزها طبيًا على أعلى مستوى من حيث الإقامة والتعقيم والنظافة،
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دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

الصحة: تسجيل 128 حالة إيجابية جديدة بكورونا.. و9 وفيات

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، عن خروج 17 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم رجل أجنبي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 276 حالة حتى اليوم. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا ارتفعت لتصبح 427 حالة، من ضمنهم الـ 276 متعافيًا.
احمد-الطيب

الطيب: يجب الإنفاق من قبل القادرين على المتضررين من كورونا

أكد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء، أن الشعب المصري شعب أصيل يقدِّر تمامًا معنى التضامن والتكافل والأخوة، خاصة في مثل هذه الظروف، مشيرًا إلى أن هذا التعاون والتكافل أصلٌ من أصول الإسلام، إذ قال شيخ الأزهر في رسالة مصورة بثَّتها الصفحة الرسمية لفضيلته: إنه يجب على القادرين وميسوري الحال الإسراعُ في الإنفاق على إخوانهم المتضررين جراءَ هذا الوباء؛ لأننا جميعًا إخوة، وكل منا مسؤول عن الآخر، مؤكِّدًا على أن هذا الإنفاقَ فرض واجب، وحَتم لازم على القادرين، خاصة في مثل هذه الجوائح.
احمد-الطيب (3)

الأزهر يدعو الدول لإنقاذ البشرية من مخاطر «كورونا»

يحتفي العالم في السابع من أبريل من كل عام، باليوم العالمي للصحة، والذي تم تخصيصه لإحياء ذكرى تأسيس منظمة الصحة العالمية، التي أعلنت بدورها أن موضوع احتفال هذا العام هو "عمل كادر التمريض"، إذ يعرب الأزهر الشريف عن خالص امتنانه وتقديره لكافة العاملين والعاملات في مجال الرعاية الصحية، والأطباء، وطواقم التمريض، وذلك لما يبذلونه من جهود وتضحيات، معرضين أنفسهم للمخاطر، من أجل الحفاظ على سلامة البشرية جمعاء. ?كما يعلن الأزهر عن تضامنه مع كافة الطواقم الصحية، ويؤكد على دعمه للدور الحيوي الذي يقومون به في مواجهة تحديات انتشار فيروس كورونا المستجد.
احمد-الطيب-شيخ-الازهر

البحوث الفقهية: لا يجوز الإفطار في رمضان بسبب كورونا

عقدت لجنة البحوث الفقهية جلستها الطارئة رقم 13، اليوم الثلاثاء؛ لبحث تداعيات فيروس كورونا ومدى تأثيره على صيام شهر رمضان، بحضور كبار الأطباء وجهات التخصص الطبي بفروعه المختلفة، وممثلين عن منظمة الصحة العالمية وعدد من علماء الشريعة بالأزهر الشريف، إذ انتهت اللجنة إلى أنه لا يوجد دليل علمي حتى الآن على وجود ارتباط بين الصوم والإصابة بفيروس كورونا المستجد، وعلى ذلك تبقى أحكام الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بالصوم على ما هي عليه من وجوب الصوم على كل المسلمين، إلا من رخص لهم في الإفطار شرعًا من أصحاب الأعذار.
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دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

الصحة تُحذر من استغلال اسمها في جمع تبرعات لكورونا

قدمت وزارة الصحة، الشكر لكل من بادر بتقديم المساعدة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، من خلال تقديم الدعم المادي أو العيني، أو الخبرات، مشيدة بتضافر جهود الدولة والمجتمع المدني في مواجهة فيروس كورونا، خاصة في ظل تسخير الدولة لكافة إمكانياتها لتخطي هذه الأزمة، إذ أوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن المكتب الفني لوزيرة الصحة الكائن بـ 3 مجلس الشعب بديوان عام الوزارة هو الجهة الوحيدة المسئولة عن تلقي المساهمات.
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي

رئيس الوزراء: تجهيز المدن الجامعية لاستخدامها في العزل الصحي

عقدت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا" المستجد، اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور وزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والتموين والتجارة الداخلية، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والمالية، والتنمية المحلية، والداخلية، والصحة والسكان، والدولة للإعلام، ومستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية. وفي مستهل الاجتماع، أشاد رئيس الوزراء بالجهود التي تقوم بها القوات المسلحة في مواجهة أزمة فيروس "كورونا" المستجدة.
فيروس كورونا

إسرائيل تسجل 60 حالة وفاة بكورونا و9 آلاف إصابة

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 3 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المسجد (كوفيد - 19)، مؤكدة أن إجمالي عدد حالات الوفاة وصل إلى 60 حالة، وبلغ عدد المصابين 9 آلاف و6 مصابين، مضيفة أن هناك 153 حالة خطيرة من بين الحالات المصابة بالفيروس، و113 على أجهزة التنفس، و118 حالة متوسطة. وقالت القناة ""12" العبرية نقلا عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه سيتم فرض إغلاق شامل على إسرائيل بدءاً من اليوم الثلاثاء وحتى يوم السبت المقبل.
دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

الصحة: 7 وفيات جديدة بفيروس كورونا و149 إصابة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الإثنين، عن خروج 12 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم سيدة أجنبية، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 259 حالة حتى اليوم. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 396 حالة، من ضمنهم الـ 259 متعافيًا.
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