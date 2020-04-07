وزيرة الصحة:نقل حالات كورونا المستقرة للمدن الجامعية

تحرير:هالة صقر ٠٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:١٦ م

وزيرة الصحة

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، إنه في إطار خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا، واسترشادًا بالدول التي نجحت في إدارة الأزمة حتى الآن، سيتم نقل الحالات البسيطة إكلينيكيًا التي تبلغ من العمر أقل من 50 عامًا، وممن لا تصاحبهم عوامل خطورة وحالتهم مستقرة من حيث التحاليل والفحوصات "الأشعة"، إلى عدد من المدن الجامعية ونزل الشباب المخصصة، مؤكدة أن عملية نقل الحالات ستتم تحت الإشراف الطبي الكامل من قبل وزارة الصحة والسكان، وذلك بعد أن أمضوا مدة العلاج المقررة طبقًا للبروتوكول العلاجي وهي (5 أيام) وتقييم حالتها الصحية.

وأشارت وزيرة الصحة أنه سيتم استكمال فترة المتابعة لتلك الحالات بداية من غدًا الأربعاء، في تلك الأماكن المعدة طبيًا، وفقًا لمعايير وزارة الصحة والسكان، لحين سلبية تحاليلهم وخروجهم نهائيًا بعد تمام شفائهم. وأضافت الوزيرة، أن تلك الأماكن تم تجهيزها طبيًا على أعلى مستوى من حيث الإقامة والتعقيم والنظافة،