تسجيل 242 إصابة و65 وفاة بكورونا في إسرائيل خلال 24 ساعة

تحرير:خالد وربي ٠٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:١٩ م

كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية عن وصول عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا إلى 65 حالة وعدد الإصابات إلى 9248 حالة، مشيرة أنه تم تسجيل 242 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الأخير. وأضافت الوزارة في بيان لها مساء اليوم الثلاثاء، أن 149 مصابا بحالة خطرة، و117 منهم على أجهزة التنفس الاصطناعي، وفقا لما ذكره موقع روسيا اليوم . وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم، عن تسجيل 3 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا، مؤكدة أن إجمالي عدد حالات الوفاة وصل إلى 60 حالة، وبلغ عدد المصابين 9 آلاف و6 مصابين.

وأضافت أن هناك 153 حالة خطيرة من بين الحالات المصابة بالفيروس، و113 على أجهزة التنفس، و118 حالة متوسطة. وقالت القناة ""12" العبرية نقلا عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه سيتم فرض إغلاق شامل على إسرائيل بدءاً من اليوم الثلاثاء وحتى يوم السبت المقبل. وفي وقت سابق طور مختبر إسرائيلي اختبار