وزير الزراعة: الإصلاحات الاقتصادية مكنت الدولة من مواجهة الأزمات

تحرير:خالد وربي ٠٧ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:١٦ م

وزير الزراعة

قال السيد القصير، وزير الزراعة، إن المساحة المزروعة لمحصول القمح هذا العام وصلت لـ 3.400 مليون فدان، أكثر من العام الماضى، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن يورد المزارعين للحكومة 40% من إنتاج المحصول مقابل 700 جنيه للطن هذا العام. وأوضح القصير في تصريحات إعلامية له مساء اليوم الثلاثاء، أن سعر الطن يأتي في إطار الدعم الذي تقدمه الدولة للمزارعين، مؤكدًا أن 4 ملايين طن من القمح تدخل الصوامع خلال الشهور المقبلة.

وأشار إلى أن الصوب الزراعية تنتج المحصول وتصنع التوازن على مدار العام، كما أن الإصلاحات الاقتصادية مكنت الدولة المصرية من مواجهة الأزمات. وألمح إلى أن وزارة الزراعة، من خلال مديريات الطب البيطرى بالمحافظات تشارك فى عمليات التطهير والتعقيم لمكافحة فيروس كورونا، وتمكنت من تطهير 11 ألف