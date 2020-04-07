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«أمي أول حب».. محمد إمام يحتفل بعيد ميلاد والدته

تحرير:محمد أبو زيد ٠٧ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٢٤ م
محمد إمام
محمد إمام
احتفل الفنان محمد إمام، بعيد ميلاد والدته، الذي حل أمس الإثنين 6 أبريل على صفحته عبر «إنستجرام»، إذ نشر صورة تجمعه بوالدته وهو في مرحلة الطفولة، علق عليها قائلا: «أمي أول حب.. أول فرحة.. أول أمان .. أول تشجيع .. هي أول كل حاجة.. و السبب في أي حاجة حلوة.. هي الحياة نفسها ..كلام الدنيا مش حيديها حقها وبوستات العالم مش حتعبر عن حبي ليها»، متابعا: «عيد ميلادها كان إمبارح وجمهوري حبيبي دلعها جامد فكلمتني قالتلي أنا عاوزة أشكرهم كلهم جدا.. قولت فرصة أقولها أنا اللي بشكرها على كل حاجة..يلا ادعولها بقى».
وعرض مؤخرا لمحمد إمام فيلم لص بغداد، من إخراج أحمد خالد موسى، وتأليف تامر إبراهيم، بطولة ياسمين رئيس، وأحمد العوضي، وأمينة خليل، ومحمد عبد الرحمن. View this post on Instagram امي ???? أول حب .. أول فرحه .. أول امان .. أول تشجيع .. هي أول كل حاجة .. و السبب في اي حاجة حلوه .. هي الحياة نفسها
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طارق-لطفى-بعد-البداية

طارق لطفي: وقف تصوير مسلسل «القاهرة كابول» بسبب الحظر

حصل صناع فريق عمل مسلسل «القاهرة كابول»، الذي كان مقرر عرضه في رمضان على إجازة من التصوير. الفنان طارق لطفي قال في تصريحات خاصة لـ«التحرير»: «متوقفين عن تصوير المسلسل بسبب الحظر، ولم نبدأ في التصوير متأخرًا، ربما سبقنا غيرنا بفترة قليلة، ولكن القاهرة كابول واجه عدة صعوبات، لأن هناك مشاهد خارجية تتطلب السفر إلى لبنان ولندن والغردقة، ونظرا لظروف الحظر وتعليق رحلات الطيران توقفت».
تامر-حبيب

تامر حبيب: أكتب آخر 5 حلقات من مسلسل «لعبة النسيان»

نشرت الفنانة دينا الشربيني، على حسابها عبر «إنستجرام» برومو مسلسل «لعبة النسيان»، الذي تخوض به الماراثون الرمضاني المقبل، ويعرض حصريا على شاشة MBC مصر، وحمل البرومو نوعا من التشويق والغموض. السيناريست تامر حبيب مؤلف العمل قال في تصريحاته إلى «لتحرير»، إنه أوشك على الانتهاء من كتابة آخر 5 حلقات في المسلسل، ويجرى تصويره حاليا. كان «لعبة النسيان»، قد واجه عدة عقبات منها: اعتذرات لبعض النجوم، وتوقف التصوير لفترة زمنية طويلة بسبب أزمة فيروس كورونا الذي انتشر مؤخرا في البلاد.
محمد رمضان

محمد رمضان يتبرع بـ2 مليون جنيه لصندوق تحيا مصر

تبرع الفنان محمد رمضان بمبلغ 2 مليون جنيه لصالح صندوق تحيا مصر، وذلك للمساعدة في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد الذي انتشر مؤخرًا، وقبل أيام شارك «رمضان» في تحدي الخير، إذ أعلن عن تبرعه بـ2 مليون جنيه لوزارة الصحة، من أجل مواجهة فيروس كورونا، وتحدى رجل الأعمال نجيب ساويرس، وشيكابالا، ورمضان صبحي. ويواصل محمد رمضان تصوير مسلسل «البرنس» الذي يخوض به محمد رمضان الموسم الرمضاني، الذي أوشك على الانتهاء من تصويره، إذ يتبقى عدة مشاهد سيتم تصويرها قبل حلول شهر رمضان.
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الدكتور أحمد اللواح

محمد إمام ناعيا الدكتور أحمد اللواح: رحم الله الشهيد

نعى الفنان محمد عادل إمام، وفاة الدكتور أحمد اللواح، أستاذ التحاليل الطبية بجامعة الأزهر الشريف، الذي توفي أمس الإثنين، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، إذ نشر «إمام» صورة للدكتور أحمد اللواح عبر حسابه على «تويتر» علق عليها قائلا: «إنا لله وإنا إليه راجعون رحِم الله الدكتور الشهيد أحمد اللواح.. وتحية إجلال وتقدير لكل قطاع الصحة خصوصًا الأطباء و الممرضين على حربهم ضد هذا وباء كورونا ومجهوداتهم العظيمة في مواجهته ربنا يحفظهم جميعًا من كل سوء».
نبيل-الحلفاوى

«مافيش دليفري».. عتاب نبيل الحلفاوي لأصحاب المطاعم

رسالة عتاب وجهها الفنان نبيل الحلفاوي لأصحاب المطاعم على حسابه عبر تويتر. وكتب "الحلفاوي": "لي عتاب على بعض أصحاب المطاعم. الدولة لمنع التجمعات قررت إغلاق المطاعم ولكن تيسيرا على المواطنين من نناشدهم بالتزام المنزل قدر الإمكان.. سمحت لها بخدمة الدليفري. بعض المطاعم شافت إن الحكاية كده مش مستاهلة وأغلقت تماما، فصعبت الحياة على العديد ممن يعتمدون عليها". وحرص "الحلفاوي" على توعية متابعيه على تويتر باستمرار للوقاية من فيروس كورونا.
عبد-الحليم-حافظ

عبد الحليم حافظ.. «عندليب» من بيت متولي عماشة لحبيب الملايين

في ليلة من ليالي يونيو عام 1929، كان العالم على موعد مع مولد في منزل «علي إسماعيل شبانة»، الكائن في قرية الحلوات التابعة لمركز ومدينة الإبراهيمية، بمحافظة الشرقية، لم تكن الدنيا «زي الهوا» في نشأة «عبد الحليم»، الابن الأصغر بين أشقائه: «إسماعيل ومحمد وعلية»، بل قسوتها حرمته من والدته التي توفيت بعد ولادته بأيام قليلة، وقبل أن يتم عامه الأول توفي والده ليعيش يتيمًا في منزل خاله الحاج متولي عماشة، لكن لم تقف الصدمات في طفولته، إذ نالت البلهارسيا من جسده النحيل نتيجة لعبه مع الأطفال بترعة القرية التي تسببت في وفاته.
دلال-عبد-العزيز

دلال عبد العزيز: «جورج سيدهم أكتشفني وسمير غانم حزين عليه»

حالة من الحزن خيمت على الوسط الفني ومحبي الفنان الكبير جورج سيدهم الذي توفي الجمعة الماضية وأقيمت أمس صلاة القداس على جثمان الراحل، بكنيسة العذراء مريم والقديس اثناسيوس الرسولي بمدينة نصر، وحضر مجموعة من الفنانين تشييع الجثمان، من بينهم الفنانة إلهام شاهين وهاني رمزي والفنان مدحت صلاح، ونقيب الممثلين الدكتور أشرف ذكي، والفنانة دلال عبد العزيز، وفي ظل غياب الفنان الكبير سمير غانم بدت التسأولات عن سر غيابه عن وداع رفيق العمر.
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