«أمي أول حب».. محمد إمام يحتفل بعيد ميلاد والدته

تحرير:محمد أبو زيد ٠٧ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٢٤ م

محمد إمام

احتفل الفنان محمد إمام، بعيد ميلاد والدته، الذي حل أمس الإثنين 6 أبريل على صفحته عبر «إنستجرام»، إذ نشر صورة تجمعه بوالدته وهو في مرحلة الطفولة، علق عليها قائلا: «أمي أول حب.. أول فرحة.. أول أمان .. أول تشجيع .. هي أول كل حاجة.. و السبب في أي حاجة حلوة.. هي الحياة نفسها ..كلام الدنيا مش حيديها حقها وبوستات العالم مش حتعبر عن حبي ليها»، متابعا: «عيد ميلادها كان إمبارح وجمهوري حبيبي دلعها جامد فكلمتني قالتلي أنا عاوزة أشكرهم كلهم جدا.. قولت فرصة أقولها أنا اللي بشكرها على كل حاجة..يلا ادعولها بقى».

وعرض مؤخرا لمحمد إمام فيلم لص بغداد، من إخراج أحمد خالد موسى، وتأليف تامر إبراهيم، بطولة ياسمين رئيس، وأحمد العوضي، وأمينة خليل، ومحمد عبد الرحمن. View this post on Instagram امي ???? أول حب .. أول فرحه .. أول امان .. أول تشجيع .. هي أول كل حاجة .. و السبب في اي حاجة حلوه .. هي الحياة نفسها